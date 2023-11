He aha ka manaʻo o ko Walmart logo?

ʻO Walmart, ka mea kūʻai nui i ʻike ʻia no kāna ʻano nui o nā huahana a me nā kumukūʻai hoʻokūkū, he hōʻailona e ʻike koke ʻia e nā miliona o ka poʻe a puni ka honua. Akā, ua noʻonoʻo paha ʻoe i ke ʻano o kēia hōʻailona hōʻailona? E nānā pono kākou.

ʻO ka logo Walmart kahi huaʻōlelo wiwo ʻole a polū me ka inoa o ka hui i kākau ʻia ma nā leka nui. Hoʻopili iki ʻia nā leka, e hāʻawi ana i ka logo i ke ʻano o ka neʻe a me ka ikaika. Hoʻopili pinepine ʻia ka ʻulaʻula uliuli me ka hilinaʻi, ka hilinaʻi, a me ka ʻoihana, e kūlike me ka manaʻo o Walmart i ka hāʻawi ʻana i nā huahana a me nā lawelawe maikaʻi i kāna mea kūʻai.

ʻO ka sunburst melemele e kau ana ma luna o ka huaʻōlelo ʻo ia paha ka mea ʻokoʻa loa o ka logo. He hōʻailona kēia sunburst i ka hana a Walmart e lawe mai i nā huahana kūpono i nā poʻe a puni ka honua. Hōʻike ia i ka pahuhopu o ka hui e hoʻomālamalama i ke ola o kāna mea kūʻai aku ma o ka hāʻawi ʻana iā lākou i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā.

NPP:

Nīnau: He aha ka huaʻōlelo?

A: ʻO kahi huaʻōlelo he ʻano hōʻailona i loaʻa wale i ka inoa o ka hui a i ʻole nā ​​hua mua, i hana maʻamau i kahi ala kūʻokoʻa a ʻike ʻia.

Nīnau: No ke aha i pili ai ke kala uliuli me ka hilinaʻi a me ka hilinaʻi?

A: Hoʻopili pinepine ʻia ke kala uliuli me ka paʻa, ka mālie, a me ka hilinaʻi. Hoʻohana maʻamau ia e nā ʻoihana e hōʻike i ke ʻano o ka hilinaʻi a me ka ʻoihana.

Nīnau: He aha ka hōʻailona o ka sunburst?

A: ʻO ka sunburst kahi mea hoʻolālā e hōʻike ana i ka ikehu, ka ʻālohilohi, a me ka maikaʻi. Ma ka pōʻaiapili o ka hōʻailona o Walmart, hōʻailona ia i ka hoʻokō ʻana o ka hui i ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono a hoʻomālamalama i ke ola o kāna mea kūʻai.

I ka hopena, he hōʻailona ikaika ka logo o Walmart i nā waiwai a me ka misionari o ka hui. Hōʻike ka huaʻōlelo polū i ka hilinaʻi a me ka hilinaʻi, ʻoiai ʻo ka sunburst melemele e hoʻokō nei i ka manaʻo o Walmart i ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono. ʻO ka hui pū ʻana, hana kēia mau mea i kahi logo i ʻike koke ʻia a pili pū me nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.