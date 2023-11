He aha ke ʻano o Walmart?

Ua lilo ʻo Walmart, ka mea kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, i inoa ʻohana e like me ka maʻalahi, kūpono, a me nā ʻano like ʻole. Hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ua ulu ʻo Walmart mai kahi hale kūʻai hoʻokahi ma Arkansas i kahi hui kūʻai nui honua me nā hale kūʻai 11,000 ma 27 mau ʻāina. Akā he aha ke ʻano o Walmart? E nānā pono kākou.

Nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā: ʻO kekahi o nā kumu koʻikoʻi o Walmart ʻo kāna kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna mana kūʻai nui, kūkākūkā ʻo Walmart me nā mea hoʻolako e hoʻopaʻa i nā makana maikaʻi loa, e ʻae iā lākou e hāʻawi i nā waihona i kā lākou mea kūʻai. Ua hoʻolilo kēia hoʻolālā iā Walmart i wahi e hele ai no nā mea kūʻai ʻike kālā.

Ke koho huahana ākea: Haʻaheo ʻo Walmart i ka hāʻawi ʻana i kahi ākea o nā huahana ma lalo o hoʻokahi hale. Mai nā mea kūʻai a me nā mea pono o ka hale i nā mea uila, nā lole, a me nā lako kaʻa, makemake ʻo Walmart e lilo i hale kūʻai hoʻokahi no nā pono mea kūʻai aku. Hāʻawi kēia koho nui i nā mea kūʻai aku i ka maʻalahi a me ke koho, e maʻalahi ka loaʻa ʻana o nā mea āpau e pono ai ma kahi hoʻokahi.

Pili kaiaulu: Hāʻawi ʻo Walmart i kahi manaʻo nui i ke komo ʻana o ke kaiāulu a me ka hāʻawi ʻana. Ma o kāna Walmart Foundation, kākoʻo ka hui i nā ʻano hana manawaleʻa like ʻole, me ka hoʻomaha pōloli, pane ʻino, a me nā papahana hoʻonaʻauao. Eia hou, paipai ʻo Walmart i kāna mau limahana e komo i ka hana manawaleʻa a hāʻawi i nā haʻawina i nā hui kūloko e hoʻoponopono i nā pono kaiāulu.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻōlelo a Walmart?

A: ʻO ka hana a Walmart e mālama i ke kālā i hiki iā lākou ke ola maikaʻi.

Nīnau: Pehea e hōʻoia ai ʻo Walmart i nā kumukūʻai haʻahaʻa?

A: Kūkākūkā ʻo Walmart me nā mea hoʻolako e hoʻopaʻa i nā makana maikaʻi loa a hāʻawi i ka mālama kālā i nā mea kūʻai.

Nīnau: ʻEhia hale kūʻai iā Walmart?

A: Hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 11,000 mau hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa.

Nīnau: Kākoʻo anei ʻo Walmart i nā hana aloha?

A: ʻAe, komo nui ʻo Walmart i nā hana kaiāulu ma o kāna kumu a paipai i ka hana manawaleʻa limahana.

I ka hopena, kū ʻo Walmart i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā, kahi koho huahana ākea, a me ke komo ʻana o ke kaiāulu. Me kona kūpaʻa i ka hiki, ʻoluʻolu, a me ka hāʻawi ʻana aku, ke hoʻomau nei ʻo Walmart i mea ikaika i ka ʻoihana kūʻai, e lawelawe ana i nā miliona o nā mea kūʻai aku a puni ka honua.