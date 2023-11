He aha ke ʻano o ka ʻikepili palena ʻole no nā polokalamu?

I kēia au kikohoʻe, ua lilo ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu kelepona i mea nui o ko kākou ola i kēlā me kēia lā. Mai nā kahua pāʻoihana kaiapili a hiki i nā mea hoʻomaʻamaʻa kino, e hōʻiliʻili a hana kēia mau polokalamu i nā ʻikepili he nui e hāʻawi iā mākou i nā ʻike pilikino. Eia nō naʻe, ʻo ka pilikia o ka pilikino ʻikepili a me ka palekana e hopohopo mau i nā mea hoʻohana. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia, nui nā mea hoʻomohala app i hoʻomaka e hāʻawi i ke koho o ka ʻikepili palena ʻole no kā lākou mea hoʻohana. Akā he aha ke ʻano o kēia?

ʻO ka ʻikepili palena ʻole no nā polokalamu e pili ana i ka ʻae i hāʻawi ʻia e nā mea hoʻohana e ʻae i ka app e komo a hoʻohana i kā lākou ʻike pilikino me ka ʻole o nā palena a i ʻole nā ​​​​palena. 'O ia ho'i, hiki i ka polokalamu ke hō'ili'ili, mālama, a me ke kālailai 'ana i ka nui o ka 'ikepili, me ka 'ole na'e i kaupalena 'ia i ka wahi, nā hui 'ana, ka mō'aukala māka'ika'i, a me ka 'ike biometric. Ma ka hāʻawi ʻana i ka ʻikepili i kaupalena ʻole ʻia, hāʻawi maoli nā mea hoʻohana i ke kūʻokoʻa i nā mea hoʻomohala app e hoʻohana i kā lākou ʻikepili ma ke ʻano a lākou e manaʻo ai he kūpono.

ʻOiai he mea weliweli paha ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili i kaupalena ʻole ʻia i kekahi, hiki iā ia ke hāʻawi i kekahi mau pono. No ka laʻana, hiki i nā polokalamu me ka ʻikepili palena ʻole ke hāʻawi i nā ʻike pilikino i hoʻohālikelike ʻia i nā makemake pilikino. Hiki i kēia ke hoʻokomo i nā hoʻolaha i hoʻopaʻa ʻia, nā manaʻo, a me nā manaʻo e pili ana i ka ʻano a me nā makemake o ka mea hoʻohana. Eia hou, hiki i nā mea hoʻomohala polokalamu ke hoʻomaikaʻi i kā lākou mau lawelawe ma ka nānā ʻana i ka ʻikepili mea hoʻohana a me ka ʻike ʻana i nā ʻano a me nā ʻano.

NPP:

Nīnau: Ua palekana anei ka ʻike ʻike ʻole?

A: Hiki i ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili palena ʻole ke hoʻopilikia i ka pilikino a me ka palekana o ka mea hoʻohana. He mea koʻikoʻi e noʻonoʻo pono i ka inoa o ka app a me ke kumu e hoʻohana ʻia ai ka ʻikepili ma mua o ka hāʻawi ʻana i ke komo ʻole.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻopau i ka ʻike ʻike ʻole?

A: ʻAe, ʻae ka hapa nui o nā polokalamu i nā mea hoʻohana e hoʻololi i kā lākou hoʻonohonoho ʻike ʻike. Hiki iā ʻoe ke loaʻa i kēia mau koho ma nā hoʻonohonoho o ka polokalamu a i ʻole ka papa kuhikuhi pilikino.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke pale i kaʻu ʻikepili i ka wā e hoʻohana ana i nā polokalamu?

A: No ka pale ʻana i kāu ʻikepili, pono e nānā i ke kulekele pilikino o ka app, hāʻawi wale i nā ʻae kūpono, hoʻohou mau i kāu mau polokalamu, a hoʻohana i nā ʻōlelo huna ikaika a kū hoʻokahi.

I ka hopena, ʻo ka ʻikepili palena ʻole no nā polokalamu e pili ana i ka ʻae i hāʻawi ʻia e nā mea hoʻohana e ʻae i nā polokalamu e komo a hoʻohana i kā lākou ʻike pilikino me ka ʻole o nā palena. ʻOiai hiki i kēia ke hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana a me ka hana app, he mea nui i nā mea hoʻohana e makaʻala a ʻike i nā pilikia e pili ana i ka ʻike ʻike ʻole. Ma ka noho ʻana i ka ʻike a me ka mālama pono ʻana, hiki i nā mea hoʻohana ke hauʻoli i nā pōmaikaʻi o nā polokalamu pilikino me ka mālama ʻana i ko lākou pilikino a me ka palekana.