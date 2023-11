He aha ka manaʻo o ka hoʻomaka mua o COVID?

I ka hopena o 2019, ua puka mai kahi coronavirus novel ma ke kūlanakauhale ʻo Wuhan, Kina, e hoʻokau ana i kahi maʻi maʻi honua i hoʻopilikia i ke ola o nā piliona kānaka. Ke laha koke nei ka maʻi ma nā palena, ua waiho ʻo ia i kahi ala o ka makaʻu, ka maopopo ʻole, a me ka huikau ma hope. Akā he aha ke ʻano i kēlā mau lā mua i ka wā i hoʻomaka ai ka honua e hakakā me ka ʻoiaʻiʻo o COVID-19?

ʻO nā lā mua o COVID-19:

I ka wā mua o ka maʻi maʻi, aia ka manaʻo o ka hoʻomaloka a me ka ʻike ʻole i ka paʻakikī o ke kūlana. ʻAʻole ʻike ka poʻe i ka hopena o ka hopena a me ka nui o ka hopena o ka maʻi. Me he mea lā e hoʻomau ʻia ke ola e like me ka mea maʻamau, me nā hui kaiaulu, huakaʻi, a me nā hana o kēlā me kēia lā e hoʻomau nei me ka hopohopo ʻole.

Huikau a me ka maopopo ole:

I ka puka ʻana mai o nā hōʻike o kahi maʻi pohihihi mai Wuhan, ua ulu ka manaʻo o ka huikau a me ka maopopo ʻole. Paʻakikī ka poʻe e hoʻomaopopo i ke koʻikoʻi o ke kūlana, a ua kaupalena ʻia ka ʻike e pili ana i ka maʻi maʻi. ʻO ka nele o ke alakaʻi maopopo ʻana mai nā luna i hoʻohui ʻia i ka huikau, e waiho ana i ka poʻe i maopopo ʻole pehea e pale aku ai iā lākou iho a me kā lākou poʻe aloha.

Ke piʻi nei ka hopohopo:

I ka hoʻomaka ʻana o ka maʻi e laha ma waho o nā palena o Kina, ua piʻi ka piʻi o ka hopohopo. Ua hoʻomaka ka poʻe e nīnau i ko lākou nāwaliwali a me ka hopena i ko lākou kaiāulu. ʻO ka makaʻu i ka mea ʻike ʻole a me ka piʻi wikiwiki ʻana o nā hihia i hoʻoulu ai i ka manaʻo ʻole a hoʻoikaika i nā poʻe e hana i nā hana e like me ke kāʻei ʻana i nā masks, ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka nohona, a me ka hoʻonui ʻana i nā hana maʻemaʻe pilikino.

NPP:

Nīnau: He aha ka COVID-19?

A: ʻO COVID-19 kahi maʻi hanu i hoʻokumu ʻia e ka novel coronavirus SARS-CoV-2. Hiki ke loaʻa mai nā hōʻailona haʻahaʻa a hiki i ka maʻi koʻikoʻi a hiki ke make, no ka poʻe ʻelemakule a me ka poʻe me nā kūlana olakino.

Nīnau: I ka manawa hea i hoʻomaka ai ka COVID-19?

A: Ua hōʻike ʻia nā hihia mua o COVID-19 ma Wuhan, Kina, i Dekemaba 2019.

Nīnau: Pehea ka laha ʻana o COVID-19?

A: Hoʻolaha mua ʻia ʻo COVID-19 ma o nā kulu hanu i ka wā e ʻū ai ka mea maʻi, kihe, kamaʻilio, a hanu paha. Hiki iā ia ke laha ma ka hoʻopā ʻana i nā wahi i haumia a laila hoʻopā i ka maka.

Nīnau: He aha nā hōʻailona o COVID-19?

A: ʻO nā hōʻailona maʻamau e pili ana i ke kuni, ka ʻū, ka hanu ʻana, ka luhi, ka ʻeha kino, ka ʻāʻī, a me ka pau ʻole o ka ʻono a i ʻole ka ʻala. Eia naʻe, hiki i kekahi poʻe ke asymptomatic a ʻike paha i nā hōʻailona maʻalahi.

I ka hopena, ua hōʻailona ʻia ka hoʻomaka mua o COVID-19 e ka huikau, ka maopopo ʻole, a me ka piʻi ʻana o ka hopohopo. I ka hakakā ʻana o ka honua me ka ʻoiaʻiʻo o kahi virus novel, ua waiho ʻia ka poʻe e hoʻāʻo e hoʻomaopopo i ke kūlana me ka ʻike liʻiliʻi. ʻO nā lā mua o ka maʻi maʻi i hoʻokumu i ke kumu no nā loli koʻikoʻi e hiki koke mai ana, e hana ana i ke ʻano o ko mākou noho ʻana a me ka launa pū ʻana me kekahi i ke alo o kēia pilikia honua.