He aha ka mea e hōʻailona ai ka hōʻailona?

He aha ka hōʻailona o ka Logo Target?

ʻIke ʻia ʻo Target, ka hui kūʻai kūʻai kaulana, no kāna hōʻailona ʻulaʻula bullseye kūʻokoʻa. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i ke ʻano o kēia hōʻailona hōʻailona? E ʻimi kākou i ka manaʻo ma hope o ka logo Target a e ʻimi i kona koʻikoʻi.

Hōʻike ka logo Target i ka hoʻokō ʻana o ka hui i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku i kahi ʻike kūʻai kikoʻī a pololei. ʻO ka bullseye ʻulaʻula kahi hiʻohiʻona ʻike o ka manaʻo o ka brand e paʻi i ka māka i ka wā e hālāwai ai i nā pono a me nā manaʻolana. Hoʻokomo ia i ka manaʻo o ka pololei, pololei, a me ka hāʻawi ʻana i nā huahana maikaʻi.

ʻO ka maʻalahi o ka logo ka manaʻo, no ka mea, ke manaʻo nei e hōʻike i ke ʻano o ka hoʻokokoke a me ka hiki. ʻO nā laina maʻemaʻe a me nā waihoʻoluʻu wiwo ʻole e ʻike maʻalahi a hoʻomanaʻo ʻia, e ʻae i ka logo e kū i waho o kahi mākeke lehulehu. Ua like ka inoa o Target me ka brand pono'ī, e hōʻike ana i kona mau waiwai a me kona ʻike.

NPP:

Nīnau: I ka manawa hea i hoʻokomo ʻia ai ka logo Target?

A: Ua hoʻokomo ʻia ka logo Target ma 1962, ma hope koke o ka hoʻololi ʻana o ka hui i kona inoa mai Dayton's a i Target Corporation.

Nīnau: No ke aha i koho ai ʻo Target i ka bullseye e like me kona logo?

A: Ua koho ʻia ka bullseye e hōʻailona i ka manaʻo o ka hui e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i kahi ʻike kūʻai kikoʻī a pololei.

Nīnau: He aha ke ʻano o ke kala ʻulaʻula ma ka logo?

A: ʻO ke kala ʻulaʻula ma ka logo Target e hōʻike ana i ka ikehu, makemake, a me ka hauʻoli. He kōkua nō hoʻi i ka hōʻailona e kū i waho a hopu i ka manaʻo.

Nīnau: Ua hoʻololi ʻia ka logo Target?

A: I loko o nā makahiki, ua hoʻololi liʻiliʻi ka logo Target e hoʻomaʻemaʻe i kāna hoʻolālā a mālama pono. Eia naʻe, ua kūpaʻa ka manaʻo kumu bullseye.

I ka hopena, hōʻailona ka logo Target i ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana i ka pololei, pololei, a me ka hāʻawi ʻana i nā huahana maikaʻi. ʻO ka maʻalahi a me ka wiwo ʻole e ʻike maʻalahi ia, ʻoiai ʻo ka bullseye ʻulaʻula e hōʻike ana i ka manaʻo o ka brand e paʻi i ka māka i ka wā e hālāwai ai i nā pono o ka mea kūʻai aku. Ua lilo ka logo Target i hōʻailona hōʻailona e hoʻokomo i nā waiwai a me ka ʻike o ka brand.