He aha ka hana a COVID i kou kino?

Ua hoʻopilikia ka maʻi maʻi COVID-19 i ka miliona o ka poʻe ma ka honua holoʻokoʻa, e hōʻeha ana i nā maʻi, nā halemai, a me ke kaumaha, nā make. Akā he aha ka hana a ka maʻi i kou kino? He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o COVID-19 i ke kino o ke kanaka i ka hakakā ʻana i ka maʻi a me ka pale ʻana iā mākou iho a me kā mākou poʻe aloha. E ʻimi kākou i nā kikoʻī.

Hoʻokumu ʻia ʻo COVID-19 e ka maʻi maʻi ʻeha ʻeha ʻeha coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ke komo kēia maʻi i loko o ke kino, ʻo ia ka mea e hoʻopaʻa mua ai i ka ʻōnaehana hanu. Hoʻopili ia i nā mea hoʻokipa ACE2 i loko o ka māmā, e ʻae iā ia e komo a hoʻopili i nā cell. ʻO kēia hoʻouka kaua e hoʻoulu i kahi pane immune, e alakaʻi ana i ka mumū a me ka pōʻino i ka ʻiʻo māmā.

Ke holo nei ka maʻi, hiki ke laha ka maʻi i nā ʻāpana ʻē aʻe, e like me ka puʻuwai, ate, puʻupaʻa, a me ka lolo. Hana ia ma ke komo ʻana i ke kahe koko a i ʻole ma o ka hoʻouka kaua ʻana. Hiki i kēia komo ʻana o nā ʻāpana he nui ke alakaʻi i nā ʻano hōʻailona a me nā pilikia.

NPP:

1. He aha nā hōʻailona maʻamau o COVID-19?

ʻO nā hōʻailona maʻamau e pili ana i ke kuni, ka ʻū, ka hanu, ka luhi, ka pau ʻana o ka ʻono a i ʻole ka ʻala, ka ʻeha ʻāʻī, a me ka ʻeha kino.

2. Pehea ka paʻakikī o ka COVID-19?

Hiki ke loaʻa ka COVID-19 mai ka maʻalahi a i ka koʻikoʻi. ʻAʻole hiki i kekahi poʻe ke ʻike i nā hōʻailona a i ʻole nā ​​​​hōʻailona maʻalahi wale nō, aʻo nā mea ʻē aʻe e hoʻomohala i ka ʻeha hanu nui, ka hemahema o ke kino, a i ʻole nā ​​​​maʻi hoʻopaʻa koko.

3. Aia nā hopena lōʻihi o COVID-19?

ʻAe, ʻike kekahi poʻe i nā hopena lōʻihi i kapa ʻia ʻo "long COVID." Hiki i kēia mau mea ke komo i ka luhi mau, ka noe o ka lolo, ka hanu, ka ʻeha a me ke kaumaha.

4. Hiki i ka COVID-19 ke make?

ʻAe, hiki i ka COVID-19 ke make, ʻo ia hoʻi i nā poʻe ʻelemakule a me nā poʻe me nā kūlana olakino. Eia nō naʻe, ʻo ka hapa nui o nā poʻe i loaʻa i ka maʻi maʻi e ʻike i nā hōʻailona maʻalahi a maʻalahi a ola hou.

I ka hopena, pili nui ʻo COVID-19 i ka ʻōnaehana hanu akā hiki ke hoʻopilikia i nā ʻāpana ʻē aʻe. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka maʻi ma ke kino i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau kūpono a me nā hana pale. Ma ka noho ʻana i ka ʻike a me ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino, hiki iā mākou ke kōkua i ka hakakā ʻana i kēia maʻi maʻi honua.