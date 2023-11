He aha ka Walmart i kū ai?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, he inoa ʻohana ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a ma waho. Hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ua ulu ka hui i lilo i mea kūʻai kūʻai nui loa ma ka honua, e hana ana i nā tausani o nā hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa. Akā he aha ke ʻano o Walmart? E noʻonoʻo kākou i nā kumu waiwai a me nā loina i hoʻokumu ʻia i kēia ʻano pilikua kūʻai.

ʻO ka Walmart Philosophy:

Ma kāna kumu, ua kūpaʻa mau ʻo Walmart i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku me nā kumukūʻai haʻahaʻa a me nā ʻano huahana. ʻO ka manaʻo o ka hui e hoʻohuli i ka manaʻo o ka hāʻawi ʻana i "Nā Kumu Kūʻai Haʻahaʻa" (EDLP) i kāna mea kūʻai. 'O ia ho'i, ke mana'o nei 'o Walmart e hā'awi aku i nā mea kū'ai kūpono i nā mea kū'ai, me ka hō'oia e hiki iā lākou ke mālama i ke kālā ma kā lākou kū'ai i kēlā me kēia lā.

Kora Nā Loina Hawaiʻi:

Hoʻokumu ʻia ko Walmart koʻikoʻi koʻikoʻi ma luna o ʻekolu kumu nui: mahalo i nā kānaka, lawelawe i nā mea kūʻai aku, a me ka hoʻoikaika ʻana i ka maikaʻi. Manaʻo ka hui i ka mālama ʻana i kāna poʻe limahana me ka hanohano a me ka mahalo, e hoʻoulu i kahi ʻano hana maikaʻi. Hoʻohui ʻia, hoʻolaʻa ʻia ʻo Walmart i ka lawelawe ʻana i kāna mau mea kūʻai aku ma o ka hāʻawi ʻana i nā huahana maikaʻi a me ka lawelawe kūʻai kūʻokoʻa. ʻO ka hope, ua kūpaʻa ka ʻoihana i ka hoʻomaikaʻi mau ʻana a ʻimi mau i nā ala e hoʻomaikaʻi ai i kāna mau hana.

Hoʻohui kaiāulu:

Hāʻawi nui ʻo Walmart i ke komo ʻana o ke kaiāulu a me ka hāʻawi ʻana. Ma o nā ʻano hana like ʻole, kākoʻo ka hui i nā kaiāulu kūloko, me ka hoʻoikaika ʻana i nā pōʻino, nā papahana hoʻonaʻauao, a me nā papahana hoʻomau kaiapuni. Hōʻike ʻia ko Walmart koʻikoʻi i ke kuleana pilikanaka i kāna mau hana e hana i ka hopena maikaʻi i nā kaiāulu āna e lawelawe nei.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻōlelo a Walmart?

A: ʻO ka hana a Walmart e mālama i ke kālā i hiki iā lākou ke ola maikaʻi.

Nīnau: ʻEhia mau hale kūʻai Walmart?

A: I ka makahiki 2021, hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 11,000 hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa.

Nīnau: Kūʻai wale ʻo Walmart i nā mea kūʻai?

A: ʻAʻole, hāʻawi ʻo Walmart i nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea kūʻai, nā lole, nā mea uila, nā mea hale, a me nā mea hou aku.

Nīnau: Loaʻa iā Walmart kahi noho pūnaewele?

A: ʻAe, he kahua pūnaewele koʻikoʻi ko Walmart kahi e hiki ai i nā mea kūʻai ke kūʻai aku i nā huahana a hāʻawi iā lākou i ko lākou puka.

I ka hopena, kū ʻo Walmart no ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku i nā kumukūʻai kūpono, mahalo i kēlā me kēia kanaka, lawelawe i nā mea kūʻai aku me ka maikaʻi, a me ka hāʻawi ʻana i ke kaiāulu. Me kona kūpaʻa i nā kumukūʻai haʻahaʻa, nā waiwai nui, a me ke komo ʻana o ke kaiāulu, ua lilo ʻo Walmart i ʻoihana kūʻai nui e hoʻomau nei i ka hana ʻana i ka ʻoihana.