He aha ke ʻano o ka logo Walmart mua?

I ka honua o ka hale kūʻai, liʻiliʻi nā hōʻailona i ʻike ʻia e like me Walmart. Me kona hōʻailona polū a melemele, ua lilo ka pilikua hale kūʻai i hōʻailona o ka maʻalahi a me ke kūpono no nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i ke ʻano o ka logo Walmart mua? E hele kāua i ke ala hoʻomanaʻo a e ʻimi i ka ulu ʻana o kēia hōʻailona hōʻailona.

ʻO ka logo Walmart mua, i hoʻokomo ʻia i ka makahiki 1962, ʻokoʻa loa ia mai ka mea a mākou i ʻike ai i kēia lā. Ua hōʻike ʻia kahi hoʻolālā maʻalahi, akā wiwo ʻole, e hōʻike ana i ka inoa o ka hui ma kahi font stylized. Ua hoʻonohonoho ʻia nā leka ma kahi hoʻonohonoho hoʻopaʻa ʻia, me ka "Wal" i hoʻonoho ʻia ma luna o "Mart." Ua kaha ʻia ka huaʻōlelo “Mart”, e hoʻoikaika ana i ka manaʻo o ka hale kūʻai i ka hāʻawi ʻana i nā huahana ākea ma lalo o hoʻokahi hale.

ʻOkoʻa nō hoʻi ke ʻano kala o ka logo kumu. Ma kahi o ka hui ʻulaʻula a me ka melemele a mākou e hui pū ai me Walmart i kēia lā, ua hōʻike ʻia ka hōʻailona kumu i kahi momona ʻeleʻele ʻeleʻele e pili ana i kahi kāʻei keʻokeʻo. ʻO kēia koho kala i manaʻo e hōʻike i ke ʻano o ka hilinaʻi a me ka hilinaʻi, nā hiʻohiʻona koʻikoʻi no kahi ʻoihana e hoʻoikaika nei e hoʻokumu iā ia iho i ka ʻoihana kūʻai hoʻokūkū.

NPP:

Nīnau: No ke aha i hoʻololi ai ʻo Walmart i kāna hōʻailona?

A: I loko o nā makahiki, ua hoʻololi ʻo Walmart i nā hoʻololi hōʻailona e hōʻike i kona ʻano hōʻailona e ulu nei. Ua alakaʻi ʻia kēia mau hoʻololi e nā kumu like ʻole, me ka pono e hoʻololi i ka logo, e hoʻololi i ka makemake o nā mea kūʻai aku, a mālama i ka pili i kahi ʻano kūʻai e loli mau nei.

Nīnau: I ka manawa hea i lawe ai ʻo Walmart i kāna hōʻailona o kēia manawa?

A: ʻO ka hōʻailona Walmart o kēia manawa, e hōʻike ana i ka ʻōuli uliuli a me ka melemele a me ka hōʻailona ʻālohilohi, ua hoʻokomo ʻia i ka makahiki 2008. Hōʻike kēia hōʻailona i ka hoʻokō ʻana o ka hui i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku i kahi ʻike kūʻai maʻemaʻe a hōʻike i kona neʻe ʻana i kahi ala kūʻai-centric. .

Nīnau: Pehea ka hopena o ka logo Walmart i ka ʻoihana kūʻai?

A: Ua like ka inoa ʻo Walmart me nā kumukūʻai haʻahaʻa, ʻoluʻolu, a me kahi koho nui o nā huahana. ʻO kona maʻalahi a me kaʻikeʻana ua lilo ia i hōʻailona mau loa i kaʻoihana kūʻai. Nui nā ʻoihana ʻē aʻe i hoʻohana i nā ʻano kala like ʻole a i ʻole nā ​​​​ʻano font i ka hoʻāʻo e hoʻāla i ka manaʻo like o ka hilinaʻi a me ka hiki ke hōʻike ʻia e ka logo o Walmart.

I ka hopena, ua hōʻike ʻia ka logo Walmart mua i kahi hoʻonohonoho hoʻonohonoho ʻia o ka inoa o ka hui i loko o kahi font stylized, me kahi ʻano kala ʻeleʻele. I loko o nā makahiki, ua hoʻololi ʻo Walmart i nā loli e hoʻololi i ka ʻāina kūʻai e loli mau nei. ʻO ka logo o kēia manawa, i hoʻokomo ʻia i ka makahiki 2008, ʻike koke ʻia a hōʻike i ka hoʻokō ʻana o ka hui i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku.