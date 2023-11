He aha kā Sam Walton i ʻōlelo ai ma mua o kona make ʻana?

I loko o kahi honua kahi i hoʻomanaʻo pinepine ʻia ai ka poʻe ʻoihana kūleʻa no kā lākou hoʻokō ʻana, ʻo nā huaʻōlelo a lākou e haʻalele ai he waiwai nui. ʻO Sam Walton, ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, ʻo ia kekahi o nā alakaʻi ʻike maka i waiho i kahi hōʻailona hiki ʻole i ka ʻoihana kūʻai. I ka pau ʻana o kona ola, nui ka poʻe i noʻonoʻo i ka naʻauao hope āna i hāʻawi ai i ka poʻe e puni ana iā ia. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia nā huaʻōlelo pololei i ʻōlelo ʻia e Walton ma kona moe make, ke hoʻomau nei kāna hoʻoilina a me kāna mau aʻo ʻana i nā miliona.

ʻO Walton, hānau ʻia ma Malaki 29, 1918, ma Kingfisher, Oklahoma, he hopena koʻikoʻi i ka ʻāina kūʻai. Ua hoʻokumu ʻo ia iā Walmart i ka makahiki 1962, me ka ʻike e hāʻawi i nā waiwai kūpono i nā mea kūʻai aku ma nā kūlanakauhale liʻiliʻi ma ʻAmelika. Ma o kāna ʻimi mau ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa a me ka lawelawe mea kūʻai aku kūʻokoʻa, ua hoʻololi ʻo ia iā Walmart i ʻoihana kūʻai nui honua i kēia lā.

I kona wā e ola ana, ua haʻi ʻo Walton i nā ʻike he nui a me nā ʻepekema i hoʻohālikelike i kāna ʻoihana ʻoihana. Ua hoʻoikaika ʻo ia i ke koʻikoʻi o ke kūkulu ʻana i nā pilina ikaika me nā mea kūʻai aku, nā mea hoʻolako, a me nā limahana. ʻO kāna ʻōlelo kaulana, "Hoʻokahi wale nō luna: ʻo ka mea kūʻai aku," e hoʻopili i kona manaʻoʻiʻo i ka waiho ʻana i ka mea kūʻai ma ke kikowaena o kēlā me kēia hoʻoholo.

ʻOiai ʻaʻohe moʻolelo o nā ʻōlelo hope a Walton, ke hoʻomau nei kāna mau aʻo ʻana i ke alakaʻi ʻana i ka hui āna i kūkulu ai. ʻO nā waiwai koʻikoʻi o Walmart, i kapa ʻia ʻo "Three Basic Beliefs," e hōʻike ana i kāna mau loina: mahalo i kēlā me kēia kanaka, lawelawe i nā mea kūʻai aku, a me ka hoʻoikaika ʻana i ka maikaʻi. Ua paʻa loa kēia mau waiwai i ka moʻomeheu o ka hui a mālama ʻia e kāna poʻe limahana ma ka honua holoʻokoʻa.

NPP:

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ko Sam Walton hoʻoilina?

A: Ua hoʻololi ʻo Sam Walton i ka ʻoihana kūʻai aku ma o ka hoʻokumu ʻana iā Walmart, kahi hui i hoʻokaʻawale i nā kumu kūʻai haʻahaʻa a me nā lawelawe mea kūʻai aku. Ke hoʻomau nei kāna hoʻoilina i ke ʻano o ka hana ʻana o nā mea kūʻai aku i kēia lā.

Nīnau: He aha nā kumu waiwai nui a Sam Walton?

A: ʻO ko Sam Walton koʻikoʻi koʻikoʻi ka mahalo i kēlā me kēia kanaka, lawelawe i nā mea kūʻai aku, a me ka hoʻoikaika ʻana no ka maikaʻi. Ke hoʻomau nei kēia mau waiwai i ka moʻomeheu Walmart.

Nīnau: Ua haʻalele anei ʻo Sam Walton i nā huaʻōlelo hope o ka naʻauao?

A: ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia nā ʻōlelo pololei i ʻōlelo ʻia e Sam Walton ma mua o kona make ʻana, ke hoʻomau nei kāna mau aʻo ʻana a me kāna mau ʻatikala e hoʻoikaika a alakaʻi i nā hana a Walmart.

Nīnau: I ka manawa hea i hala ai ʻo Sam Walton?

A: Ua make ʻo Sam Walton ma ʻApelila 5, 1992, i ka makahiki 74.

Nīnau: Pehea ka hopena o Sam Walton i ka ʻoihana kūʻai?

A: Ua hoʻololi ʻo Sam Walton i ka ʻoihana kūʻai ma ka hoʻolauna ʻana i ka manaʻo o nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā a me ka nānā ʻana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku. Ua hoʻohuli ʻia kāna mau hoʻolālā a me kāna mau manaʻo i nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.