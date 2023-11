He aha ka inoa o Lowes ma mua?

Ma kahi hōʻike kupanaha, ua ʻike ʻia ʻaʻole i ʻike mau ʻia ka hale kūʻai hoʻomaikaʻi home kaulana, ʻo Lowes, e kona inoa i kēia manawa. ʻAʻole ʻike paha ka nui o nā mea kūʻai aku i ka ʻike mua o ka ʻoihana, kahi e hoʻohui ai i kahi papa hoihoi i kona mōʻaukala. No laila, he aha ka inoa o Lowes? E ʻimi kākou i ka wā i hala a ʻike i ka pane.

Ma mua o ka lilo ʻana iā Lowes, ua ʻike ʻia ka hui ʻo Lowe's North Wilkesboro Hardware. Ua hoʻomaka ia i ka makahiki 1921 i ka wā i wehe ai ʻo Lucius Smith Lowe i kahi hale kūʻai liʻiliʻi ma North Wilkesboro, North Carolina. Ua loaʻa koke i ka hale kūʻai kahi kaulana no kāna lawelawe mea kūʻai aku a me nā huahana maikaʻi, e alakaʻi ana i kona hoʻonui ʻana i nā kūlanakauhale kokoke.

I ka ulu ʻana o ka ʻoihana, ua hoʻololi ʻia. I ka makahiki 1952, ua hoʻololi ka hui i kona inoa i Lowe's Building Supply e noʻonoʻo ai i kona manaʻo i ka hoʻolako ʻana i nā mea hana. Eia naʻe, ʻaʻole i hiki i ka makahiki 1984 i hoʻopōkole ʻia ka inoa iā Lowes, e hoʻokuʻu ana i ka apostrophe a lawe i kahi hōʻailona hou.

Nīnau: No ke aha i hoʻololi ai ʻo Lowes i kona inoa?

A: ʻO ka hoʻoholo e hoʻololi i ka inoa mai Lowe's Building Supply a i Lowes he ʻāpana ia o ka hana hou ʻana e hoʻololi i ke kiʻi o ka hui a hoʻohiwahiwa ʻia i kahi waihona mea kūʻai aku.

N: He aha ka manaʻo o ka apostrophe ma ka inoa mua?

A: ʻO ka apostrophe ma Lowe ka mea i hōʻike i ke ʻano nona ka hale kūʻai, e hōʻike ana no ka ʻohana Lowe ka hale kūʻai. Eia naʻe, i ke kaʻina hana hou, ua wehe ʻia ka apostrophe e hana i kahi logo maʻalahi a maʻalahi.

N: Aia kekahi mau hoʻololi ʻē aʻe i ka mōʻaukala o Lowes?

A: ʻAe, ma waho aʻe o ka hoʻololi ʻana i ka inoa, ua hana ʻo Lowes i nā hoʻonui like ʻole a me nā loaʻa i nā makahiki. Ua lilo ia i hoʻokahi o nā hale kūʻai hoʻomaikaʻi hale nui loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, me nā hale kūʻai ma ka ʻāina a me kahi noho pūnaewele ikaika.

I ka hopena, ua kapa ʻia ʻo Lowes, ka hale kūʻai hoʻomaikaʻi hale kaulana, ʻo Lowe's North Wilkesboro Hardware a ma hope mai ʻo Lowe's Building Supply. ʻO ka hoʻoholo o ka hui e hoʻololi i kona inoa iā Lowes i ka makahiki 1984 i hōʻailona i kahi mea nui i kona mōʻaukala. Ke hoʻomau nei ʻo Lowes i ka holomua a lawelawe i nā mea kūʻai aku, ʻo kona mau inoa mua e mau nei i mea hōʻike i kona hoʻomaka haʻahaʻa a me ka ulu kupaianaha.