ʻO wai ka ʻāina i hāʻule ʻole ʻo Walmart?

Ma ke ao o ka hale kūʻai kūʻai, ʻo Walmart kahi inoa e kū nei me ka kūleʻa. Me kāna mau hale kūʻai nui, nā kumukūʻai hiki ʻole ke hoʻohālikelike ʻia, a me nā ʻano huahana ākea, ua lilo ka ʻoihana kūʻai nui ʻAmelika i inoa ʻohana ma nā ʻāina he nui. Eia naʻe, ʻaʻole kēlā me kēia ʻoihana i lanakila no ka mea kūʻai nui. ʻO kahi ʻāina kahi i hana ʻole ai ʻo Walmart i kahi hopena koʻikoʻi ʻo Kelemania.

I ka makahiki 1997, ua komo ʻo Walmart i ka mākeke Kelemania me ka manaʻolana nui e hoʻihoʻi hou i kāna kūleʻa. Ua loaʻa i ka hui nā kaulahao hale kūʻai Wertkauf a me Interspar, me ka manaʻo e hoʻomalu i ka ʻāina kūʻai kūʻai Kelemania. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻāʻo ʻana o Walmart e lanakila i ka mākeke Kelemania i lilo i kuhi hewa.

No ke aha i hāʻule ai ʻo Walmart ma Kelemānia?

ʻO ka hāʻule ʻole o Walmart ma Kelemānia hiki ke hoʻohālikelike ʻia i kekahi mau kumu. ʻO kekahi o nā kumu nui ka hakakā ʻana o nā moʻomeheu ʻoihana. ʻO ke kumu kūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa a Walmart i hoʻohālikelike ʻia me ka makemake Kelemania no ka maikaʻi a me ka lawelawe pilikino. Ua maʻa nā mea kūʻai Kelemania i nā hale kūʻai liʻiliʻi liʻiliʻi i hāʻawi i kahi ʻike kūʻai pili pili.

Hoʻohui hou, ua kū ʻo Walmart i ka hoʻokūkū ikaika mai nā hale kūʻai Kelemania i hoʻokumu ʻia, e like me Aldi a me Lidl, ka mea i hoʻomaʻamaʻa mua i ke kumu kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai. He ʻike hohonu kēia mau mea hoʻokūkū i ka mākeke Kelemania a hiki iā lākou ke hoʻokō pono i nā makemake kūloko.

He aha nā hopena o ka hāʻule ʻana o Walmart ma Kelemānia?

ʻO ka hāʻule ʻole ʻana o Walmart ma Kelemania i hopena i nā poho kālā nui no ka hui. Ma hope o ka hakakā ʻana no kahi kokoke i ʻumi makahiki, ua hoʻoholo hope ʻo Walmart e haʻalele i ka mākeke Kelemania ma 2006. Ua kūʻai aku ka hui i kāna mau hale kūʻai i ka hale kūʻai Kelemania ʻo Metro AG me kahi poho nui.

He haʻawina koʻikoʻi ka ʻoihana hāʻule ma Kelemānia no Walmart, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaopopo ʻana i nā mākeke kūloko a me ka hoʻololi ʻana i nā hoʻolālā ʻoihana e like me ia. Mai ia manawa, ua kālele ʻo Walmart i ka hoʻonui ʻana i kāna mau hana ma nā ʻāina kahi e pili pono ai kāna ʻoihana ʻoihana me nā makemake o nā mea kūʻai aku.

Panina

ʻOiai ua hoʻokō ʻo Walmart i ka kūleʻa kupaianaha ma nā ʻāina he nui, ʻo kona komo ʻana i ka mākeke Kelemania i hōʻike ʻia he kumu kūʻai ʻole. ʻO ka hakakā ʻana o nā moʻomeheu pāʻoihana a me ka hoʻokūkū ikaika mai nā hale kūʻai Kelemania i hoʻokumu ʻia i alakaʻi i ka haʻalele ʻana o Walmart mai Kelemania. He mea hoʻomanaʻo kēia ʻike e pono e noʻonoʻo pono nā ʻoihana kūʻai aku i ka dynamics mākeke kūloko e kūleʻa i kahi honua honua.

Nā wehewehena:

- Kūʻai: ʻO ke kūʻai aku ʻana i nā mea kūʻai aku ma nā hale kūʻai a i ʻole ma ka pūnaewele.

- Venture: He hana ʻoihana e pili ana i ka pilikia.

- Ke kuhi hewa: He kuhi hewa a hewa paha i ka hoʻoholo.

- Clash: He paio a kuʻikahi paha.

- Paʻa: ikaika a hoʻokūkū paha.

– Foray: He hoʻāʻo e komo i kahi hana hou a mākeke paha.