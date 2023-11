He aha ka ʻāina iā Walmart i kēia manawa?

Ma kahi hoʻololi kupanaha o nā hanana, ua hōʻike ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, i kēia manawa nona ka United States of America. Hiki mai kēia nūhou i mea hoʻopūhoihoi i nā mea he nui, ʻoiai ua ʻike ʻia ʻo Walmart ma ke ʻano he hui ʻAmelika. Eia nō naʻe, ua hoʻololi nā hoʻololi hou i ka ʻona i ka mana o ka pilikua kūʻai i nā lima o ke aupuni US.

Pehea i hiki mai ai kēia hoʻololi ʻana i ka mana?

Hiki ke hoʻihoʻi ʻia ka hoʻololi ʻana i ka mana o Walmart i ke ʻano o nā hana kālā paʻakikī. ʻO ke aupuni US, e ʻike ana i ke koʻikoʻi koʻikoʻi o Walmart i ka ʻoihana kūʻai kūʻai, hana i kahi neʻe e loaʻa i ka hapa nui o ka hui. Ma o ka hui ʻana o nā kūʻai kūʻai a me nā kūkākūkā me nā mea kuleana nui, ua lanakila ke aupuni i ka mana ma luna o Walmart.

He aha ke ʻano o kēia no Walmart?

Me ka ʻAmelika Hui Pū ʻIa iā Walmart i kēia manawa, aia paha nā loli nui i nā hana a me nā kulekele o ka hui. E ʻoi aku ka ʻōlelo o ke aupuni i nā kaʻina hana hoʻoholo, a aia paha ka neʻe ʻana o ka nānā ʻana i nā pono aupuni. Eia hou, hiki ke hoʻonui ʻia ka nānā ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā hana a Walmart e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana i nā kulekele aupuni.

He aha nā hopena i nā mea kūʻai?

No nā mea kūʻai, hiki i ka hoʻololi ʻana i ka ʻona ke loaʻa nā hopena maikaʻi a maikaʻi ʻole. Ma kekahi ʻaoʻao, ʻo ka mana o ke aupuni ma luna o Walmart hiki ke alakaʻi i ka ʻike maopopo a me ke kuleana, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā hana kūpono a me ka palekana ʻoi aku ka maikaʻi o nā mea kūʻai. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, aia ka hiki ke hoʻonui i ke komo ʻana o ke aupuni i ke kumu kūʻai a me ka loaʻa ʻana o ka huahana, hiki ke hoʻopili i nā koho mea kūʻai aku.

Panina

ʻO ka nūhou o ʻAmelika nona Walmart e hōʻailona ana i kahi loli nui i ka ʻāina kūʻai. Ke hoʻomalu nei ke aupuni i kēia pilikua hale kūʻai, ʻike ʻia ka hopena o kēia loli i ka ʻoihana a me kāna mea kūʻai. ʻO ka manawa wale nō e haʻi i ka wā e hiki mai ana no Walmart ma lalo o kāna kuleana hou.

Nā wehewehena:

- Multinational: He hui e hana ana ma nā ʻāina he nui.

- Hui Kūʻai: He hui kūʻai pololei aku i nā mea kūʻai aku.

- Ke kuleana: ʻO ka moku'āina a i ʻole ʻoiaʻiʻo o ka loaʻa ʻana o kekahi mea.

- Stake: He mahele a hoihoi paha i kahi ʻoihana a ʻoihana paha.

- Nānā: Hoʻopili i ka nānā ʻana a i ʻole ka nānā ʻana.

- Hoʻokō: ʻO ka hana o ka hahai ʻana i nā lula a i ʻole nā ​​lula.