He aha ka ʻoihana i ʻoi aku ka nui ma mua o Amazon?

Ma ke aupuni o ka e-commerce, ua kaulana ʻo Amazon ma ke ʻano he kanaka nunui ʻole. Me kāna ʻano huahana nui, hiki i ka honua, a me nā lawelawe hou, ua hoʻololi ka hui i ke ʻano o kā mākou kūʻai ʻana ma ka pūnaewele. Eia naʻe, aia kekahi hui i ʻoi aku ma mua o Amazon ma ke ʻano o ka nui a me ka loaʻa kālā: Walmart.

Ua hoʻokumu ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational ʻAmelika, ʻo ia ka ʻoihana nui loa ma ka honua ma o ka loaʻa kālā. Hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ua ulu nui ʻo Walmart i nā makahiki, e hoʻonui ana i kāna mau hana i nā ʻāina he nui a me ka hoʻololi ʻana i kāna mau huahana huahana. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai kino a me kahi noho pūnaewele paʻa, ua hoʻokō ʻo Walmart i mua o Amazon ma ke ʻano o ka loaʻa kālā.

ʻOiai ʻo Amazon e hoʻomalu ana i ka wahi e-commerce, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka loaʻa kālā o Walmart ma muli o kāna ʻoihana ʻoihana ākea. Ma waho aʻe o kāna wahi kūʻai pūnaewele, hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 11,000 mau hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā huahana, me nā mea kūʻai, nā lole, nā uila, a me nā mea hale. Hāʻawi kēia ʻano kino nui iā Walmart i kahi hoʻokūkū hoʻokūkū ma luna o Amazon, ʻoi aku hoʻi ma nā wahi e ulu mau ana ka komo ʻana o ka e-commerce.

NPP:

Nīnau: Pehea e hoʻoholo ai ka loaʻa kālā i ka nui o kahi hui?

A: ʻO ka loaʻa kālā he metric nui i hoʻohana ʻia e ana i ka nui o kahi hui. Hōʻike ia i ka huina kālā i hana ʻia e kahi hui ma o kāna mau hana ʻoihana, e like me ke kūʻai ʻana i nā huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe. ʻO ka loaʻa kālā kiʻekiʻe e hōʻike ana i ka nui o nā hana a me ka hele ʻana o ka mākeke.

Nīnau: He ʻoi aku ka nui o ka mākeke mākeke ʻo Walmart ma mua o Amazon?

A: ʻAʻole, paʻa ʻo Amazon i ke poʻo inoa no ka ʻoihana mākeke nui loa ma waena o nā hui kālepa lehulehu. Hoʻoholo ʻia ka nui o ka mākeke ma ka hoʻonui ʻana i ke kumu kūʻai kumukūʻai o kahi hui me ka helu o nā ʻāpana kū. ʻOiai ʻoi aku ka nui o ka loaʻa kālā o Walmart ma mua o Amazon, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kumukūʻai kumukūʻai a me ke kumukūʻai mākeke.

Nīnau: He hale kūʻai hoʻopahemo wale nō ʻo Walmart?

A: ʻAʻole, he ikaika ko Walmart ma ka pūnaewele. Ua hoʻolilo nui ka hui i kāna mau hana e-commerce, me kāna wahi kūʻai pūnaewele ponoʻī a me nā lawelawe hāʻawi hale kūʻai. Ua ulu nui nā kūʻai pūnaewele ʻo Walmart i nā makahiki i hala iho nei, e ʻae ana iā ia e hoʻokūkū me Amazon ma ke kikowaena kikowaena.

I ka hopena, ʻoiai ʻo Amazon he mana koʻikoʻi i ka ʻoihana e-commerce, ʻoi aku ʻo Walmart ma mua o ka loaʻa kālā a me ka nui. Me kāna pūnaewele hale kūʻai kino nui a me nā makana huahana like ʻole, ke hoʻomau nei ʻo Walmart i ka ʻoihana nui loa ma ka honua, e hōʻike ana i ka mana o kāna ʻano ʻoihana hybrid e hui pū ana i nā hana kūʻai pūnaewele a me waho.