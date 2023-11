Ma lalo o ka panakō hea ʻo Walmart?

I ka honua o ka hale kūʻai, ʻo Walmart he mea kānalua. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me nā ʻano huahana like ʻole, ua lilo ka hui i inoa ʻohana. Eia naʻe, i ka wā e pili ana i nā lawelawe panakō, ʻaʻole hana ʻo Walmart ma lalo o kāna panakō ponoʻī. Akā, ua hui pū ʻo ia me kekahi mau ʻoihana kālā e hāʻawi i nā lawelawe panakō like ʻole i kāna mau mea kūʻai.

ʻO kekahi o nā hui koʻikoʻi i hoʻokumu ʻia e Walmart me Green Dot Corporation, kahi alakaʻi alakaʻi o nā kāleka hōʻaiʻē prepaid a me nā lawelawe panakō. Ma o kēia hui pū ʻana, hāʻawi ʻo Walmart i ka Walmart MoneyCard, kahi kāleka hōʻaiʻē i uku mua ʻia e hiki ai i nā mea kūʻai ke mālama i kā lākou kālā, kūʻai, a uku i nā bila. Hoʻopuka ʻia ka Walmart MoneyCard e Green Dot Bank, kahi ʻoihana o Green Dot Corporation.

ʻO kekahi hui pū kekahi me Capital One Financial Corporation. Ua hui pū ʻo Walmart me Capital One e hāʻawi i ka Walmart Rewards Card a me ka Walmart Rewards Mastercard. Hāʻawi kēia mau kāleka hōʻaiʻē i nā mea kūʻai aku i nā uku a me nā pōmaikaʻi no kā lākou kūʻai ʻana ma Walmart a me nā mea kūʻai aku ʻē aʻe. ʻO Capital One ka mea hoʻopuka i kēia mau kāleka hōʻaiʻē.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke wehe i kahi waihona kālā ma Walmart?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hana ʻo Walmart ma ke ʻano he panakō kuʻuna a ʻaʻole hāʻawi i kāna mau waihona waihona. Eia nō naʻe, hāʻawi ia i nā lawelawe kālā like ʻole ma o ka launa pū ʻana me nā panakō a me nā ʻoihana kālā.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻokaʻa kālā ma Walmart?

A: ʻAe, hāʻawi ʻo Walmart i nā lawelawe kālā hōʻoia. Hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻa kālā i nā loiloi like ʻole, e like me ka uku uku, ke aupuni, ka hoʻihoʻi ʻana i ka ʻauhau, a me nā loiloi hoʻoholo ʻinikua, ma Walmart MoneyCenters a i ʻole nā ​​​​papa lawelawe mea kūʻai aku no kahi uku liʻiliʻi.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa kahi hōʻaiʻē mai Walmart?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hāʻawi pololei ʻo Walmart i nā hōʻaiʻē. Eia nō naʻe, hāʻawi ia i kahi ʻano o nā huahana kālā a me nā lawelawe ma o kāna mau hui pū ʻana, e like me nā kāleka hōʻaiʻē prepaid a me nā kāleka hōʻaiʻē.

Nīnau: Ua palekana nā lawelawe panakō o Walmart?

A: Hāʻawi ʻia nā lawelawe panakō o Walmart ma o ka hui pū ʻana me nā ʻoihana kālā i hoʻokumu ʻia. Hoʻoponopono ʻia a mālama ʻia kēia mau ʻoihana e nā mana kūpono, e hōʻoia ana i ka palekana a me ka palekana o nā lawelawe a lākou e hāʻawi ai.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻohe Walmart i kāna panakō ponoʻī, ua hui pū ʻo ia me nā ʻoihana kālā like ʻole e hāʻawi i nā lawelawe panakō i kāna mau mea kūʻai. Inā he kāleka hōʻaiʻē i uku mua ʻia a kāleka hōʻaiʻē paha, ua hui pū ʻo Walmart me nā hui e like me Green Dot a me Capital One e hāʻawi i nā hoʻonā kālā kūpono i kāna kumu kūʻai nui.