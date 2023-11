He aha ke kālā Walmart?

I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻonui ʻo Walmart i kāna mau lawelawe ma mua o ke kūʻai aku, e hāʻawi ana i nā ʻano huahana kālā a me nā lawelawe i kāna mau mea kūʻai. ʻO kekahi o nā makana kaulana loa ʻo ia ka Walmart MoneyCard, kahi kāleka hōʻaiʻē uku mua e hiki ai i nā mea hoʻohana ke mālama pono i kā lākou kālā. Eia naʻe, manaʻo nui ka poʻe he aha ka panakō ma hope o nā lawelawe kālā a Walmart. E luʻu kākou i nā kikoʻī.

ʻO ka panakō ma hope o Walmart MoneyCard

Ua hui pū ʻo Walmart me Green Dot Corporation, kahi ʻenehana kālā alakaʻi a me ka hui mālama panakō, e hāʻawi i ka Walmart MoneyCard. ʻO Green Dot Bank, he lālā o Green Dot Corporation, ka mea hoʻopuka o ka MoneyCard. Ma ke ʻano he lālā o ka FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), mālama ʻo Green Dot Bank i nā kālā i hoʻouka ʻia ma ka MoneyCard e pale ʻia a hiki i ka palena kiʻekiʻe i ʻae ʻia e ke kānāwai.

Pehea e hana ai ka Walmart MoneyCard?

Hana ʻia ka Walmart MoneyCard e like me ke kāleka hōʻaiʻē kuʻuna, akā ʻaʻole pono i kahi waihona waihona. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻouka i ke kālā ma ke kāleka ma o nā ʻano like ʻole, e like me ka waiho pololei ʻana, ke kālā ma nā hale kūʻai Walmart, a i ʻole ma ka hoʻopili ʻana i kā lākou moʻokāki PayPal. Hiki ke hoʻohana ʻia ke kāleka no ke kūʻai ʻana, ka uku pila, a me ka wehe ʻana i ka ATM.

FAQ e pili ana iā Walmart MoneyCard

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i ka Walmart MoneyCard ma nā wahi a pau?

A: ʻAe, hiki ke hoʻohana ʻia ka MoneyCard ma nā wahi āpau e ʻae i nā kāleka kāleka Mastercard a i ʻole Visa, ma ka pūnaewele a ma ka hale kūʻai.

Nīnau: Aia kekahi mau uku pili me ka Walmart MoneyCard?

A: ʻOiai aia kekahi mau uku e pili ana i ka MoneyCard, e like me nā uku mālama mahina a me nā uku hoʻihoʻi ATM, hiki ke pale ʻia ka nui o kēia mau uku ma ka hoʻohana ʻana i ka waihona pololei a i ʻole ke kūʻai ʻana ma nā hale kūʻai Walmart.

Nīnau: He kāleka hōʻaiʻē ka Walmart MoneyCard?

A: ʻAʻole, ʻo ka MoneyCard he kāleka hōʻaiʻē i uku mua ʻia, ʻo ia hoʻi hiki iā ʻoe ke hoʻolilo wale i nā kālā āu i hoʻouka ai ma ke kāleka.

Nīnau: Ua palekana kaʻu kālā me ka Walmart MoneyCard?

A: ʻAe, ʻo nā kālā i hoʻouka ʻia ma ka MoneyCard he FDIC-insured, e hāʻawi ana i ka pale ʻana i ka pohō inā loaʻa ʻole ka panakō.

I ka hopena, ua hoʻopuka ʻia ka Walmart MoneyCard e Green Dot Bank, kahi hui o Green Dot Corporation. Hāʻawi ke kāleka i kahi ala kūpono a hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokele i kā lākou kālā me ka ʻole o ka pono o kahi waihona waihona kuʻuna. Me kona ʻae ākea a me ka ʻinikua FDIC, hāʻawi ka Walmart MoneyCard i kahi hopena kālā hilinaʻi no nā mea kūʻai aku Walmart.