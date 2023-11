He aha ka panakō a Walmart i kūʻai ai?

Ma kahi neʻe kahaha ʻana, ua hoʻolaha aku nei ka mea kūʻai nui ʻo Walmart i kāna loaʻa ʻana o Green Dot Bank, kahi ʻoihana kālā i ʻike ʻia i nā kāleka hōʻaiʻē prepaid a me nā lawelawe panakō. ʻO ka ʻaelike, i hoʻopaʻa ʻia i ka mahina i hala, e hōʻailona ana i ke komo ʻana o Walmart i ka ʻoihana panakō a ua hoʻokiʻekiʻe ʻia nā maka ma waena o nā mea kūʻai aku a me nā loea ʻoihana.

No ke aha i loaʻa ai iā Walmart kahi panakō?

ʻO ka hoʻoholo a Walmart e kūʻai i kahi panakō ma muli o kāna mau hoʻoikaika ʻana e hoʻonui i kāna mau lawelawe lawelawe kālā. Ma ka loaʻa ʻana o Green Dot Bank, manaʻo ʻo Walmart e hoʻoikaika i kona kūlana ma ka ʻāpana kālā a hāʻawi i kāna mau mea kūʻai aku i kahi ākea ākea o nā lawelawe panakō. Hāʻawi kēia neʻe i ka mea kūʻai nui e hoʻopili i ka ulu ʻana o ka noi no nā ʻōnaehana waihona ʻē aʻe, ʻoi aku hoʻi i waena o nā kaiāulu underserved.

He aha ke ʻano o kēia no nā mea kūʻai aku ʻo Walmart?

No nā mea kūʻai aku ʻo Walmart, ʻo ka loaʻa ʻana o Green Dot Bank ke ʻano o ka loaʻa ʻana o nā lawelawe kālā hou. Hiki i kēia mau lawelawe ke komo i ka nānā ʻana a me ka mālama kālā, nā hoʻoili kālā, a me nā hōʻaiʻē. Ma ka hoʻohui ʻana i nā lawelawe panakō i kāna ʻoihana kūʻai kūʻai e kū nei, manaʻo ʻo Walmart e hāʻawi i kahi ʻike maʻalahi a maʻalahi no kāna mau mea kūʻai aku, e ʻae iā lākou e hoʻokele i kā lākou kālā me kā lākou pono kūʻai.

He aha ka Green Dot Bank?

ʻO Green Dot Bank kahi ʻoihana kālā i hoʻoponopono ʻia e ke aupuni pekelala e loea i nā kāleka hōʻaiʻē prepaid a me nā lawelawe waihona. Hāʻawi ia i kahi ʻano o nā huahana a me nā lawelawe, e komo pū me nā kāleka prepaid reloadable, mobile banking, a me nā lawelawe mālama kālā. Ua kūkulu ka panakō i kahi kūlana kaulana no ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā kālā hiki ke loaʻa a me ke kumukūʻai, ʻoi aku hoʻi no nā poʻe i hiki ʻole ke komo i nā lawelawe panakō kuʻuna.

He aha nā hopena kūpono o kēia loaʻa?

ʻO ka loaʻa ʻana o Green Dot Bank e Walmart ka mea hiki ke hoʻopau i ka ʻāina panakō kuʻuna. Me kāna waihona mea kūʻai nui a me ka ʻoihana kūʻai nui, ua loaʻa iā Walmart ka manawa e hiki ai i nā miliona o ka poʻe i loaʻa ʻole ma mua i nā lawelawe panakō. Hiki i kēia neʻe ke hoʻoikaika i nā panakō kuʻuna e hana hou a hoʻololi i nā makemake o nā mea kūʻai aku.

I ka hopena, ʻo ka loaʻa ʻana o Walmart iā Green Dot Bank he mea nui i ka hoʻonui ʻana o ka hui i ka ʻoihana panakō. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi ʻano lawelawe kālā, manaʻo ʻo Walmart e hāʻawi i kāna mau mea kūʻai aku me ka ʻoluʻolu a me ka hiki. Ke hoʻomau nei ka ʻoihana kūʻai nui i ka hoʻololi ʻana i kāna mau makana, he mea hoihoi ke ʻike i ke ʻano o kēia neʻe ʻana i ka wā e hiki mai ana o nā lawelawe waihona kālā a me nā lawelawe kālā.