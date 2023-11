He aha nā nāwaliwali o Walmart?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, ua lōʻihi ka ikaika o ka ʻoihana kūʻai. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me nā hoʻolālā kumu kūʻai koʻikoʻi, ua hoʻokō ka ʻoihana i ka hopu ʻana i kahi mākeke nui. Eia naʻe, e like me nā ʻoihana ʻē aʻe, ʻaʻole ʻo Walmart me kona nāwaliwali. E nānā pono kākou i kekahi o nā pilikia e kū nei ka pilikua hale kūʻai.

ʻO kekahi o nā nāwaliwali o Walmart aia i kona kaulana no ka uku haʻahaʻa o nā limahana a me nā kūlana hana maikaʻi ʻole. Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻopaʻapaʻa ʻo ka manaʻo nui o ka ʻoihana i nā hana ʻoki kumukūʻai e hele pinepine mai ma ka lilo o kāna limahana. Ua alakaʻi kēia i nā hoʻopiʻi he nui a me ka hoʻolaha maikaʻi ʻole, e hōʻino i ke kiʻi o ka hui a hiki ke hoʻopilikia i ka kūpaʻa o ka mea kūʻai aku.

ʻO kekahi nāwaliwali ʻo ka hakakā ʻana o Walmart e hoʻololi i ka ʻāina kūʻai wikiwiki e loli nei. Me ka piʻi ʻana o ka e-commerce a me ke kūʻai ʻana ma ka pūnaewele, ua kū i nā pilikia koʻikoʻi nā mea kūʻai aku brick-a-mortar. ʻOiai ua hoʻāʻo ʻo Walmart e hoʻonui i kona ʻike pūnaewele, aia nō ia ma hope o nā mea hoʻokūkū e like me Amazon ma ke ʻano o ka ʻenehana ʻenehana a me ka hoʻohui pono ʻana ma waena o nā kahawai pūnaewele a me waho.

Eia kekahi, hiki i ka Walmart ka nui a me ka unahi ke keʻakeʻa i kona hiki ke pane koke i nā ʻano mākeke a me nā koi o nā mea kūʻai aku. Hiki i ka ʻoihana ʻoihana nui a me nā kaʻina hoʻoholo paʻakikī ke hoʻolohi i ka hoʻokō ʻana i nā hoʻolālā a me nā hana hou. Hiki i kēia ke hoʻokau iā Walmart i kahi pōʻino ke hoʻohālikelike ʻia i nā mea hoʻokūkū agile a naʻe.

NPP:

Nīnau: He aha ka hui kūʻai multinational?

A: ʻO kahi hui kūʻai kūʻai multinational he hui e lawelawe ana i nā hale kūʻai kūʻai ma nā ʻāina he nui, pinepine me ka nui o ka honua.

Nīnau: He aha nā hana ho'ēmi kālā?

A: ʻO nā hana hoʻemi kumukūʻai e pili ana i nā hana i hana ʻia e kahi hui e hōʻemi i nā lilo a hoʻomaikaʻi i ka loaʻa kālā. Hiki i kēia mau hana ke ho'ēmi i ka uku o nā limahana, ka hoʻoponopono ʻana i nā hana, a i ʻole ke kūkākūkā ʻana me nā mea hoʻolako.

Nīnau: He aha ka e-commerce?

A: E pili ana ka E-commerce i ke kūʻai ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā waiwai a me nā lawelawe ma ka pūnaewele. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku e kūʻai aku ma ka pūnaewele a loaʻa nā huahana i hāʻawi ʻia i ko lākou puka puka, e hoʻopau ana i ka pono no nā kipa hale kūʻai kino.

I ka hopena, ʻoiai ua hoʻokō ʻo Walmart i ka lanakila nui ma ka ʻoihana kūʻai, ʻaʻole ia e pale i nā nāwaliwali. ʻO nā hana hana a ka hui, ka hakakā ʻana i ka hoʻololi ʻana i ka makahiki kikohoʻe, a me ke ʻano o ka ʻoihana ʻoihana ke kau nei i nā luʻi e pono ai ʻo Walmart e hoʻoponopono i ka mālama ʻana i kona pae hoʻokūkū i ka ʻāina kūʻai e ulu mau nei.