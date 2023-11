He aha nā lālā o Walmart?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai multinational, ʻaʻole ia he hui hoʻokahi. I loko o nā makahiki, ua hoʻonui ʻo ia i kāna mau hana a hoʻololi i kāna ʻoihana ma o nā ʻoihana like ʻole. He hui kaʻawale kēia mau lālā i kuleana piha a ʻāpana paha e Walmart. E nānā pono kākou i kekahi o nā lālā kaulana o Walmart a me nā kuleana a lākou e pāʻani nei i loko o ke aupuni nui o ka hui.

Ka Hui a Sam: ʻO kekahi o nā lālā kaulana loa o Walmart ʻo Sam's Club. He hui hale kūʻai lālā wale nō ia e hāʻawi ana i nā huahana nui ma nā kumukūʻai hoʻemi. Hana kūʻokoʻa ʻo Sam's Club akā loaʻa nā pōmaikaʻi mai ke kaulahao lako a me ka mana kūʻai o Walmart.

Jet.com: Loaʻa iā Walmart ma 2016, ʻo Jet.com kahi kahua e-commerce e kālele ana i nā mea kūʻai aku kūlanakauhale. Hāʻawi ia i kahi ākea o nā huahana, me nā mea kūʻai, nā mea uila, a me nā mea hale. Manaʻo ʻo Jet.com e hāʻawi i kahi ʻike kūʻai pilikino i kāna mea kūʻai.

Flipkart: Ua hana ʻo Walmart i nā poʻo poʻomanaʻo i ka makahiki 2018 i ka wā i loaʻa ai ka hapa nui ma Flipkart, ka mākeke e-commerce alakaʻi ma India. Hāʻawi ʻo Flipkart i nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea uila, nā ʻano, a me nā waiwai home. Ua ʻae kēia loaʻa iā Walmart e paʻi i ka mākeke India e ulu wikiwiki nei.

Asda: ʻO Asda kahi hale kūʻai nui Pelekane i lilo i lālā o Walmart i ka makahiki 1999. Ke hana nei ʻo ia ma luna o 600 mau hale kūʻai ma waena o United Kingdom a hāʻawi i nā huahana like ʻole, me nā mea kūʻai, nā lole, a me nā mea hale. He kuleana koʻikoʻi ko Asda i ka hoʻolālā hoʻonui honua o Walmart.

Nīnau: He aha ka hui?

A: ʻO kahi hui he hui i hoʻomalu ʻia e kekahi hui ʻē aʻe, i kapa ʻia ʻo ka hui makua. Na ka hui makua ka hapa nui o nā ʻāpana o ka ʻoihana a loaʻa iā ia ka mana e hoʻoholo i kāna mau hana.

Nīnau: Pehea e pōmaikaʻi ai nā lālā i ka hui makua?

A: Hāʻawi nā subsidiaries i ka hui makua e hoʻololi i kāna ʻoihana, hoʻonui i nā mākeke hou, a hoʻohana i nā ʻoihana waiwai. Hāʻawi pū lākou i ka ʻoihana makua me nā kahawai kālā hou aʻe a kōkua i ka hoʻoikaika ʻana i kona alo holoʻokoʻa.

Nīnau: He kūʻokoʻa anei nā lālā mai ka hui makua?

A: ʻOiai e hana ana nā lālā ma ke ʻano he hui kaʻawale, e hoʻomalu mau ʻia lākou e ka hui makua. Hiki i ka hui makua ke koho i nā alakaʻi koʻikoʻi, e hoʻoholo i nā hoʻoholo hoʻolālā, a e hoʻoikaika i nā hana o ka hui.

I ka hopena, he kuleana koʻikoʻi nā lālā o Walmart i ka hoʻolālā ʻoihana holoʻokoʻa o ka hui. Hāʻawi lākou iā Walmart e hoʻololi i kāna mau hana, hoʻonui i nā mākeke hou, a hāʻawi i kahi ākea o nā huahana a me nā lawelawe i nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa. Hāʻawi kēia mau lālā, e like me Sam's Club, Jet.com, Flipkart, a me Asda, i ka kūleʻa o Walmart a kōkua i ka mālama ʻana i kona kūlana ʻo ia kekahi o nā ʻoihana kūʻai nui loa ma ka honua.