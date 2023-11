He aha nā waiwai koʻikoʻi o Walmart?

ʻIke ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, no kāna ʻoihana nui o nā hale kūʻai a me kāna kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono i nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa. Akā, he aha ka mea i loko o ka puʻuwai o kēia pilikua kūʻai? He aha nā waiwai koʻikoʻi o Walmart e hoʻokele i kāna mau hana a hoʻohua i kāna moʻomeheu hui? E noʻonoʻo kākou i ke ʻano o ka waiwai o Walmart a me ke ʻano o ia mau mea no ka hui a me kāna mau mea pili.

Nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā: ʻO ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā kekahi o kāna mau kumu waiwai. ʻO ia ke ʻano o ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku i nā huahana kūpono a me ka hōʻoia e loaʻa iā lākou ka waiwai maikaʻi loa no kā lākou kālā. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna kaulahao hoʻolako nui a me nā ʻoihana waiwai nui, manaʻo ʻo Walmart e hana i nā waiwai pono i hiki i nā mea āpau.

Lawelawe mea kūʻai mai: ʻO kekahi waiwai nui o Walmart ʻo kona hoʻolaʻa ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku. Manaʻo ka hui i ka hoʻokau mua ʻana i nā mea kūʻai aku a hoʻoikaika e ʻoi aku ma mua o kā lākou mau manaʻo. Manaʻo ʻo Walmart e hāʻawi i kahi ʻike kūʻai ʻoluʻolu ma o ka hāʻawi ʻana i nā hoa aloha a me ka ʻike, nā hoʻolālā hale kūʻai kūpono, a me nā kaʻina hana hoʻokele maikaʻi.

Hoʻohanohano no kēlā me kēia kanaka: Manaʻo ʻo Walmart i ka ʻokoʻa a me nā haʻawina kūʻokoʻa o kāna mau hoa a me nā mea kūʻai aku. Hāpai ka hui i kahi kaiapuni piha kahi e mālama ʻia ai nā mea a pau me ka mahalo a me ka hanohano. Hoʻopili kēia waiwai nui i nā kaiāulu kahi e hana ai ʻo Walmart, ʻoiai ke komo ikaika nei ka hui i nā hana philanthropic a kākoʻo i nā hana kūloko.

Pono: Mālama ʻo Walmart i nā kūlana kiʻekiʻe o ka kūpaʻa ma nā ʻano āpau o kāna ʻoihana. Ua kūpaʻa ka ʻoihana i ka hana ʻana i ka ʻoihana me ka etika a me ka maopopo, e pili ana i nā koi kānāwai a me nā hoʻoponopono. Manaʻo pū ʻo Walmart i kāna mau hoa a me nā mea hoʻolako e kākoʻo i kēia mau loina, e hōʻoia ana e mālama ʻia ka hilinaʻi me nā mea kuleana āpau.

NPP:

Nīnau: Pehea e hōʻoia ai ʻo Walmart i nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā?

A: Loaʻa ʻo Walmart i nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā ma o ka hoʻohana ʻana i kāna kaulahao lako nui, ke kūkākūkā ʻana me nā mea hoʻolako, a me ka hoʻonui ʻana i kāna mau hana e hōʻemi i nā kumukūʻai. Hāʻawi kēia i ka hui e hāʻawi i ka mālama kālā i nā mea kūʻai aku.

Nīnau: Pehea e hana ai ʻo Walmart i ka lawelawe mea kūʻai aku ma mua?

A: Hoʻokumu mua ʻo Walmart i ka lawelawe mea kūʻai aku ma o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kona mau hoa e hāʻawi i ke kōkua aloha a me ka ʻike, e hōʻoia i ka maʻalahi a me ka maʻalahi o ka hoʻokele ʻana o nā hale kūʻai, a me ka hoʻololi ʻana i nā kaʻina hana e hōʻemi i nā manawa kali.

Nīnau: Pehea e kākoʻo ai ʻo Walmart i nā kaiāulu kūloko?

A: Kākoʻo ʻo Walmart i nā kaiāulu kūloko ma o nā ʻano hana like ʻole, me ka hāʻawi manawaleʻa, nā hana kōkua pōʻino, a me ke kākoʻo ʻana i nā ʻoihana kūloko. Manaʻo ka hui e hana i kahi hopena maikaʻi ma nā wahi e hana ai.

I ka hopena, ʻo ka waiwai nui o Walmart o nā kumu kūʻai haʻahaʻa o kēlā me kēia lā, ka lawelawe ʻana i nā mea kūʻai aku, ka mahalo i kēlā me kēia kanaka, a me ka kūpaʻa e hoʻohālike i ka hana a ka hui. Ke alakaʻi nei kēia mau waiwai iā Walmart i kāna ʻoihana e hāʻawi i nā huahana kūpono, e hoʻokumu i ka pono o ka mea kūʻai aku, e hoʻoulu i ka hoʻohui ʻana, a e kākoʻo i nā hana ʻoihana pono.