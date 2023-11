He aha nā manaʻo kumu 3 o Walmart?

Ua ʻike ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai multinational no kona hele nui ʻana i ka mākeke honua. Me nā tausani o nā hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa, ua hoʻokumu ka hui iā ia iho ma ke ʻano he alakaʻi i ka ʻoihana kūʻai. Eia nō naʻe, ma hope o kona kūleʻa aia kahi pūʻulu o nā manaʻoʻiʻo nui e alakaʻi i kāna mau hana a hoʻohālikelike i kāna moʻomeheu ʻoihana. E nānā pono kākou i nā manaʻoʻiʻo kumu ʻekolu o Walmart.

1. Mahalo i ke kanaka:

Hāʻawi ʻo Walmart i ka manaʻo nui i ka mahalo ʻana i kēlā me kēia kanaka, ʻo ia nā mea kūʻai aku, nā hoa pili, a i ʻole nā ​​​​mea hoʻolako. Manaʻo ka hui i ka mālama ʻana i nā mea āpau me ka hanohano a me ka pololei. Hōʻike ʻia kēia manaʻoʻiʻo i ko lākou kūpaʻa ʻana i ka hāʻawi ʻana i nā manawa like no nā mea a pau, e hāpai ana i ka ʻokoʻa a me ka hoʻopili ʻana, a me ka hoʻoulu ʻana i kahi wahi hana palekana a hoʻopili.

2. lawelawe i ka mea kūʻai:

ʻO ka manaʻoʻiʻo lua o Walmart e pili ana i ka lawelawe ʻana i ka mea kūʻai. Hoʻoikaika ka ʻoihana e ʻoi aku ma mua o ka manaʻo o ka mea kūʻai aku ma o ka hāʻawi ʻana i nā huahana maikaʻi i nā kumukūʻai kūpono. Manaʻo ʻo Walmart e hāʻawi i kahi ʻike kūʻai maʻemaʻe, inā ma ka hale kūʻai a ma ka pūnaewele paha, ma o ka hoʻomaikaʻi mau ʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāna mau lawelawe. Ua paʻa loa kēia manaʻoʻiʻo i ka ʻoihana a ka hui e kōkua i ka poʻe e mālama kālā a ola maikaʻi.

3. E hooikaika ana no ka maikai.

ʻO ke kolu o ka manaʻo nui o Walmart, ʻo ia kona kūpaʻa i ka maikaʻi. Ke ʻimi mau nei ka hui i nā ala e hoʻomaikaʻi ai i kāna mau hana, nā kaʻina hana, a me nā lawelawe. Paipai ʻo Walmart i kāna mau hoa hana e ʻapo i kahi moʻomeheu o ka hoʻomau ʻana i ke aʻo ʻana a me ka hoʻomohala ʻana, e hoʻoulu i ka ʻuhane o ka hana hou a me ka hiki ke hoʻololi. Ma ke kau ʻana i nā kūlana kiʻekiʻe a me ka mālama ʻana iā lākou iho i ke kuleana, manaʻo ʻo Walmart e hāʻawi i nā hopena maikaʻi loa no kāna mau mea kūʻai aku a me nā mea kuleana.

NPP:

Nīnau: Pehea e hōʻike ai ʻo Walmart i ka mahalo i kēlā me kēia kanaka?

A: Hōʻike ʻo Walmart i ka mahalo i kēlā me kēia kanaka ma o ka paipai ʻana i ka ʻokoʻa a me ka hoʻopili ʻana, hāʻawi i nā manawa like, a me ka mālama ʻana i kahi wahi hana palekana.

Nīnau: Pehea ʻo Walmart e hoʻoikaika ai no ka maikaʻi?

A: Hoʻoikaika ʻo Walmart no ka maikaʻi ma o ka paipai ʻana i ka hoʻomau ʻana i ke aʻo ʻana, ka hana hou, a me ke kuleana i waena o kāna mau hoa. Hoʻonohonoho ka hui i nā kūlana kiʻekiʻe a ʻimi mau i nā ala e hoʻomaikaʻi ai i kāna mau hana.

Nīnau: He aha ka hana a Walmart?

A: ʻO ka hana a Walmart ke kōkua i ka poʻe e mālama i ke kālā a ola maikaʻi ma ka hāʻawi ʻana i nā huahana maikaʻi ma nā kumukūʻai kūpono.

I ka hopena, ʻo nā manaʻoʻiʻo kumu ʻekolu o Walmart o ka mahalo i ke kanaka, ka lawelawe ʻana i ka mea kūʻai aku, a me ka hoʻoikaika ʻana no ka maikaʻi i kumu o kāna moʻomeheu hui. Ke alakaʻi nei kēia mau manaʻoʻiʻo i nā hana a ka hui a hoʻoikaika i kāna kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike maikaʻi no nā mea kūʻai aku, nā hoa pili, a me nā mea kuleana like.