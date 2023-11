He aha nā hōʻailona ʻē aʻe o Covid-19?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi Covid-19 i ka miliona o ka poʻe ma ka honua holoʻokoʻa, ke aʻo mau nei ka poʻe ʻepekema a me nā limahana lapaʻau e pili ana i ka maʻi a me kāna mau hōʻailona. ʻOiai ʻo ke kuni, ka ʻū, a me ka pōkole o ka hanu ʻo ia nā hōʻailona kaulana o ka maʻi, aia kekahi mau hōʻailona liʻiliʻi a ʻike ʻia hoʻi i hōʻike ʻia e nā maʻi. Hiki i kēia mau hōʻailona maʻamau ke paʻakikī i ka ʻike ʻana i ka maʻi maʻi, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka noho makaʻala a ʻimi i ka ʻōlelo lapaʻau inā ʻike ʻoe i kekahi mau hōʻailona.

ʻO kekahi o nā hōʻailona ʻē aʻe i hōʻike ʻia e kekahi mau mea maʻi Covid-19, ʻo ia ka nalowale o ka ʻono a me ka ʻala, ʻike ʻia ʻo anosmia. Hiki koke kēia a me ka ʻole o nā hōʻailona ʻē aʻe. ʻOiai ke aʻo ʻia nei ke kumu kūpono ma hope o kēia hōʻailona, ​​​​manaʻo ʻia e pili ana i ka hiki o ka maʻi virus ke hoʻopilikia i nā aʻalolo e pili ana i kēia mau ʻike. Inā ʻike ʻoe i ka hoʻololi koke ʻana i kou hiki ke ʻono a honi paha, pono e hoʻokaʻawale iā ʻoe iho a hoʻopili i kahi ʻoihana mālama ola.

ʻO kahi hōʻailona ʻē aʻe i kapa ʻia ʻo Covid toes. ʻO kekahi poʻe maʻi, ʻoi aku ka poʻe ʻōpio, ua ʻike i kahi kūlana kahi e pehu ai ko lākou manamana wāwae, ʻeleʻele, a ʻeha. ʻO kēia hōʻailona, ​​i kapa inoa ʻia he pernio a i ʻole chilblains, i manaʻo ʻia he pane ʻeha i ka maʻi. He mea nui ia e hoʻomaopopo ʻaʻole ʻike ka poʻe āpau me Covid-19 i kēia hōʻailona, ​​​​a ʻike pinepine ʻia i nā hihia maʻalahi.

Ma kahi o kēia mau hōʻailona ʻē aʻe, hiki ke hōʻike ʻia ʻo Covid-19 i nā ala ʻē aʻe i pili koke ʻole i ka maʻi. Ua hōʻike kekahi mau maʻi i nā pilikia o ka ʻōpū e like me ka maʻi maʻi, nausea, a me ka luaʻi. Ua ʻike kekahi poʻe i ka ʻili ʻili, ke poʻo, a me nā hōʻailona neurological e like me ka noʻonoʻo a me ka huikau. Hiki i kēia mau hōʻailona atypical ke paʻakikī i ka hoʻokaʻawale ʻana iā Covid-19 mai nā maʻi ʻē aʻe, e hōʻike ana i ka pono o ka hoʻāʻo ākea a me ka ʻike.

NPP:

Nīnau: Aia wale nō kēia mau hōʻailona ʻē aʻe iā Covid-19?

A: ʻOiai hiki ke hoʻopili ʻia kekahi mau hōʻailona e like me ka nalowale o ka ʻono a me ka ʻala me nā maʻi hanu ʻē aʻe, ua paʻa loa lākou i nā hihia Covid-19. ʻO nā hōʻailona ʻē aʻe, e like me nā manamana wāwae Covid, ʻike pinepine ʻia i nā maʻi ʻē aʻe.

Nīnau: Inā ʻike wau i kekahi o kēia mau hōʻailona maʻamau, pono anei iaʻu e hoʻāʻo no Covid-19?

A: ʻAe, pono e ʻimi i nā ʻōlelo aʻo olakino a hoʻāʻo inā ʻike ʻoe i kekahi mau hōʻailona, ​​​​ʻoiai inā ʻaʻole ia nā hōʻailona maʻamau o Covid-19. Hiki i ka ho'āʻo ke kōkua i ka hoʻoholo ʻana i ke kumu o kāu mau hōʻailona a alakaʻi i ka mālama kūpono a me nā ana kaʻawale.

Nīnau: Hiki paha kēia mau hōʻailona ʻē aʻe me nā hōʻailona ʻē aʻe o ka maʻi?

A: ʻAe, ua hōʻike kekahi mau maʻi i ka loaʻa ʻana o kēia mau hōʻailona maʻamau me ka ʻole o nā hōʻailona ʻē aʻe o ka maʻi. Hoʻomaopopo hou kēia i ka mea nui o ka ʻike ʻana i nā ʻano like ʻole o nā hōʻailona e pili ana me Covid-19.

I ka hopena, hiki ke hōʻike ʻia ʻo Covid-19 me nā ʻano hōʻailona like ʻole, he ʻano ʻē paha kekahi o ia mau mea. ʻO ka nalowale o ka ʻono a me ka ʻala, nā manamana wāwae Covid, nā pilikia o ka ʻōpū, nā ʻili ʻili, a me nā hōʻailona neurological kekahi o nā hōʻailona maʻamau o ka maʻi. He mea koʻikoʻi e noho ʻike e pili ana i kēia mau hōʻailona maʻamau a ʻimi i ka ʻōlelo aʻoaʻo lapaʻau inā ʻike ʻoe i nā loli i kou olakino.