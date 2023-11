He aha nā pilikia nui me Walmart?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, ʻaʻole kānalua kekahi o nā ʻoihana nui a koʻikoʻi ma ka honua. Me kona ākea ākea a me nā kumukūʻai haʻahaʻa, ua lilo ia i inoa hale no nā mea kūʻai aku he nui. Eia nō naʻe, e like me nā hui nui, ʻaʻole ʻo Walmart me kāna ʻāpana kūpono o nā pilikia. Ma ʻaneʻi, e ʻimi mākou i kekahi o nā pilikia koʻikoʻi i hoʻopilikia i ka pilikua kūʻai.

ʻO kekahi o nā pilikia koʻikoʻi e pili ana iā Walmart ʻo ia ka hopena i nā ʻoihana kūloko. Ke wehe ʻia kahi hale kūʻai Walmart ma kahi kaiāulu, alakaʻi pinepine ia i ka pani ʻana o nā ʻoihana liʻiliʻi ma ia wahi. Hiki i kēia ke hopena i ka nalowale o ka hana a me ka emi ʻana o ke olakino holoʻokoʻa o ke kaiāulu. Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻopaʻapaʻa ʻo ka hoʻolālā kumukūʻai koʻikoʻi o Walmart a me ka hiki ke hoʻohaʻahaʻa i nā ʻoihana kūloko e paʻakikī iā lākou e hoʻokūkū.

ʻO kekahi hopohopo ʻo ka mālama ʻana o Walmart i kāna mau limahana. Ua kū ka hui i nā hoʻopiʻi he nui o nā hana hana pono ʻole, me ka uku haʻahaʻa, nā pono mālama olakino kūpono ʻole, a me nā hana anti-union. He nui ka poʻe e hoʻopaʻapaʻa ana e hilinaʻi ana ka ʻoihana ʻoihana ʻo Walmart i ka hoʻohana ʻana i kāna limahana hana e mālama i kāna mau kumukūʻai haʻahaʻa.

ʻO ka hopena kaiapuni o Walmart kekahi kumu e hopohopo ai. Ua hoʻohewa ʻia ka ʻoihana no kāna hāʻawi ʻana i ka haumia, ka hoʻopau ʻana i ka ululāʻau, a me ka hoʻokuʻu ʻana i ke kinoea ʻōmaʻomaʻo. ʻO kāna kaulahao hoʻolako nui a me ka hilinaʻi ʻana i ka hana kūʻai kūʻai ma waho i hāpai i nā nīnau e pili ana i ka hoʻomau ʻana o kāna mau hana.

NPP:

Nīnau: He aha ka hui kūʻai multinational?

A: ʻO kahi hui kūʻai kūʻai multinational he hui e hana ana ma nā ʻāina he nui a kūʻai aku i nā ʻano huahana like ʻole i nā mea kūʻai aku.

Nīnau: He aha nā hoʻolālā kumu kūʻai koʻikoʻi?

A: ʻO nā kumu kūʻai kūʻai kūʻē e pili ana i ka hana o ka hoʻonohonoho ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa loa ma mua o nā mea hoʻokūkū no ka loaʻa ʻana o ka māhele mākeke a hoʻokuke aku i ka hoʻokūkū.

Nīnau: He aha nā hana hana pono ʻole?

A: ʻO nā hana hana kūpono ʻole e pili ana i nā hana i hana ʻia e nā mea hana e hōʻino i nā kuleana o nā limahana, e like me ka uku ʻana i ka uku haʻahaʻa, hōʻole i nā pōmaikaʻi, a i ʻole ke keʻakeʻa ʻana i ke kūkulu ʻana i nā uniona hana.

Nīnau: He aha ke kaulahao lako?

A: ʻO ke kaulahao hoʻolako kahi pūnaewele o nā hui e pili ana i ka hana ʻana, ka hāʻawi ʻana, a me ke kūʻai ʻana i kahi huahana, mai nā mea maka a hiki i ka mea kūʻai hope.

I ka hopena, ʻoiai ua hoʻololi ʻo Walmart i ka ʻoihana kūʻai me kāna mau kumukūʻai haʻahaʻa a me ka nui o ka hiki ʻana, ʻaʻole ia he hemahema. ʻO ka hopena i nā ʻoihana kūloko, ka mālama ʻana i nā limahana, a me nā hopohopo kaiapuni i waena o nā pilikia nui e pili ana i ka pilikua kūʻai. Ma ke ʻano he mea kūʻai aku, pono e makaʻala i kēia mau pilikia a noʻonoʻo i nā hopena ākea o kā mākou hoʻoholo kūʻai.