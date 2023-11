He aha nā ʻoihana 3 kiʻekiʻe loa ma ka honua?

I loko o ka hoʻokele waiwai o ka honua i kēia mau lā, ua puka mai kekahi mau hui ma ke ʻano he mea pāʻani ikaika, e noho aliʻi ana i nā ʻoihana a hoʻokumu i ka honua a mākou e noho nei. .

Apple: Me kāna mau huahana hou a me ka kūpaʻa kūpaʻa ʻole, ua hoʻopaʻa ʻo Apple i kona kūlana ʻo ia kekahi o nā ʻoihana ikaika loa ma ka honua. Mai ka iPhone kiʻiʻoniʻoni a hiki i nā kamepiula iPad a me Mac, ua hoʻokau mau ʻo Apple i nā palena o ka ʻenehana. ʻO kāna kaiaola o nā mea hana, lako polokalamu, a me nā lawelawe i hana i kahi ʻike mea hoʻohana maʻalahi, e hopu ana i nā miliona o ka honua. Eia kekahi, ua piʻi ka nui o ka mākeke o Apple i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e lilo ia i ʻoihana waiwai nui loa i ka lehulehu.

Amazon: Ma ke ʻano he hale kūʻai pūnaewele nui loa o ka honua, ua hoʻololi ʻo Amazon i ke ala a mākou e kūʻai ai. Me ka laulā huahana nui, nā kumukūʻai hoʻokūkū, a me nā lawelawe hoʻopuka maikaʻi, ua lilo ʻo Amazon i inoa ʻohana. Eia kekahi, ʻo ka hoʻonui ʻana o ka ʻoihana i nā ʻāpana like ʻole, e like me ka cloud computing (Amazon Web Services) a me ka leʻaleʻa (Amazon Prime Video), ua hoʻoikaika hou i kona mana. ʻO ka Luna Nui o Amazon, ʻo Jeff Bezos, ʻo ia kekahi o nā mea waiwai loa ma ka honua, e hōʻike ana i ka mana nui a me ka mana o ka hui.

Microsoft: ʻIke ʻia no kāna mau huahana lako polokalamu, he mea pāʻani nui ʻo Microsoft i ka ʻoihana ʻenehana no nā makahiki he mau makahiki. ʻO kāna ʻōnaehana hana, Windows, hoʻohana ʻia e nā miliona o nā kānaka a me nā ʻoihana ma ka honua holoʻokoʻa. ʻO ka hui o nā mea hana huahana a Microsoft, me ka Office 365, ua lilo ia i mea nui o nā wahi hana. Eia kekahi, ua hoʻonoho ʻo ka hui i ka ʻoihana kapuaʻi me Azure i alakaʻi i kēia ʻāpana ulu wikiwiki. ʻOi aku ka mana o Microsoft ma mua o ka lako polokalamu, no ka mea, ua hoʻolilo ʻo ia i nā hoʻopukapuka nui i ka pāʻani (Xbox) a me nā lako (Surface device).

NPP:

Nīnau: He aha ka manaʻo o ka mākeke capitalization?

ʻO ke kumukūʻai kūʻai kūʻai e pili ana i ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi hui. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumukūʻai o kēia manawa me ka helu o nā ʻāpana i kū ʻole. Hoʻohana ʻia ka waiwai nui o ka mākeke e hoʻoholo i ka nui a me ka waiwai o kahi ʻoihana.

Nīnau: Pehea e hoʻohana ai kēia mau hui i ko lākou mana?

Hoʻohana kēia mau ʻoihana i ko lākou mana ma o kā lākou mana kūʻai, ikaika kālā, a me ka hiki ke hana i nā ʻano ʻoihana. He koʻikoʻi ko lākou ma luna o ka ʻano mea kūʻai, hiki ke kuhikuhi i nā kumukūʻai mākeke, a hoʻonohonoho pinepine i nā kūlana ʻoihana. Eia kekahi, ʻo kā lākou waiwai nui e ʻae iā lākou e hoʻolilo i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana, loaʻa nā ʻoihana liʻiliʻi, a hoʻonui i nā mākeke hou.

Nīnau: He mea paʻa kēia mau kūlana?

ʻAʻole, hiki ke ʻokoʻa nā kūlana o nā ʻoihana ikaika loa ma muli o nā pae hoʻohālike i hoʻohana ʻia a me ka ʻoihana kikoʻī e noʻonoʻo ʻia. Hoʻokumu ʻia kēia mau pae i nā mea e like me ka mākeke mākeke, ka loaʻa kālā, ka waiwai o ka brand, a me ka pae honua. He mea nui e hoʻomaopopo i ka ikaika o ka ʻoihana ʻoihana, a hiki ke loli nā kūlana o nā ʻoihana i ka manawa.