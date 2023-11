He aha nā ʻano ʻekolu o Walmart?

ʻO Walmart, ka mea kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, e hana ana ma lalo o ʻekolu mau ʻano nui: Walmart Supercenters, Walmart Discount Stores, a me Walmart Neighborhood Markets. Hāʻawi kēlā me kēia ʻano hale kūʻai i nā pono a me nā makemake o nā mea kūʻai aku, e hāʻawi ana i nā ʻano huahana like ʻole a me nā lawelawe. E nānā pono kākou i kēlā me kēia ʻano ʻano Walmart.

1. Walmart Supercenters:

ʻO Walmart Supercenters ka ʻano kaulana a kaulana loa, e hui pū ana i kahi hale kūʻai piha piha me kahi koho ākea o nā mea kūʻai maʻamau. ʻO kēia mau hale kūʻai nui, ʻoi aku ma mua o 180,000 square feet, hāʻawi i nā mea āpau mai nā huahana hou a me nā mea pono o ka hale i ka uila, nā lole, a me nā lako kaʻa. Wehe mau ʻia ʻo Walmart Supercenters i nā hola 24 i ka lā, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku me ka ʻoluʻolu a me kahi ʻike kūʻai kū hoʻokahi.

2. Nā Hale Kūʻai Kūʻai ʻo Walmart:

ʻO Walmart Discount Stores, i ʻike ʻia ʻo Walmart a i ʻole Walmart Superstores, e nānā nui i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai hoʻemi. ʻOi aku ka liʻiliʻi o kēia mau hale kūʻai ma mua o Supercenters, mai 70,000 a i 160,000 square feet. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa iā lākou ka koho meaʻai nui loa i loaʻa ma Supercenters, hāʻawi mau lākou i nā ʻano meaʻai like ʻole me nā ʻano mea kūʻai maʻamau, e pili ana i nā lole, nā waiwai home, a me nā mea uila. ʻO Walmart Discount Stores kahi koho kaulana no nā mea kūʻai aku e ʻimi ana i nā kumukūʻai kūpono ma kahi ākea o nā huahana.

3. Nā Mākeke Kūʻai ʻo Walmart:

ʻOi aku ka liʻiliʻi o Walmart Neighborhood Markets, nā hale kūʻai e pili ana i ke kaiāulu e nānā nui ana i nā mea kūʻai a me nā mea pono o ka home. Hāʻawi kēia mau hale kūʻai, ma kahi o 40,000 square feet, kahi ʻike kūʻai kūpono no nā mea kūʻai aku e ʻimi nei i kahi huakaʻi wikiwiki e kiʻi i nā mea o kēlā me kēia lā. Hōʻike pinepine nā Walmart Neighborhood Markets i kahi lāʻau lapaʻau, kahi deli, a me kahi hale palaoa, e mālama ana i nā pono o nā kaiāulu kūloko.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻokoʻa ma waena o Walmart Supercenters a me Walmart Discount Stores?

A: Aia ka ʻokoʻa nui i ka nui a me ke koho huahana. ʻOi aku ka nui o nā Supercenters a hāʻawi aku i kahi ākea o nā huahana, me kahi hale kūʻai piha, ʻoiai ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā hale kūʻai kūʻai kūʻai a nānā nui aku i nā mea kūʻai hoʻemi.

Nīnau: Wehe nā hale kūʻai Walmart a pau i 24 hola?

A: ʻAʻole, ʻo Walmart Supercenters wale nō e wehe maʻamau i nā hola 24 o ka lā. Loaʻa i nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai ʻo Walmart a me nā Mākeke Kūʻai Kūʻai i nā hola hana kūikawā, hiki ke ʻokoʻa ma ka wahi.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa nā meaʻai ma Walmart Discount Stores?

A: ʻAe, hāʻawi nā Walmart Discount Stores i kahi koho o nā mea kūʻai aku, ʻoiai ʻaʻole like ka nui o nā ʻano like ʻole e like me nā Supercenters a i ʻole Neighborhood Markets.

I ka hopena, hana ʻo Walmart ma lalo o ʻekolu mau ʻano nui: Supercenters, Discount Stores, a me Neighborhood Markets. Hāʻawi kēlā me kēia ʻano i nā pono o nā mea kūʻai aku, e hāʻawi ana i nā ʻano huahana like ʻole a me nā lawelawe. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi ʻike kūʻai kūʻai hoʻokahi, nā mea kūʻai hoʻemi, a i ʻole ka holo wikiwiki ʻana, loaʻa iā Walmart kahi ʻano hale kūʻai e kūpono i kāu mau pono.