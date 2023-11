He aha nā ʻāpana ʻekolu o Walmart?

ʻO Walmart, ka mea kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, e hana ana i ʻekolu ʻāpana ʻokoʻa: Walmart US, Walmart International, a me Sam's Club. Hāʻawi kēlā me kēia māhele i nā pono o nā mea kūʻai aku a kōkua i ka holomua holoʻokoʻa o ka hui. E nānā pono kākou i kēia mau ʻāpana ʻekolu a me ke ʻano o ia mau mea.

1. Walmart US

ʻO Walmart US ka māhele nui loa o ka hui, e helu ana i ka hapa nui o kāna loaʻa kālā. Hoʻohana ʻo ia i kahi pūnaewele nui o nā hale kūʻai kūʻai ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā huahana, me nā mea kūʻai, nā lole, nā uila, a me nā mea hale. Hāʻawi ʻo Walmart US i nā miliona o nā mea kūʻai aku i kēlā me kēia lā, hāʻawi iā lākou i nā kumukūʻai kūpono a me nā ʻike kūʻai kūpono. Hoʻokomo pū ʻia ka ʻāpana i ka platform e-commerce a Walmart, e ʻae ana i nā mea kūʻai aku e kūʻai ma ka pūnaewele a hāʻawi ʻia kā lākou mau kūʻai i ko lākou puka.

2. Walmart International

Ke nānā aku nei ʻo Walmart International i ka hoʻonui ʻana i ka noho ʻana o ka hui ma waho o ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Ke hana nei ia ma nā ʻāina like ʻole a puni ka honua, me Mexico, Kanada, United Kingdom, Kina, a me Brazil, a me nā mea ʻē aʻe. Hoʻopili kēia ʻāpana i ke kumu hoʻohālike pāʻoihana a Walmart e kūpono i nā pono kikoʻī a me nā makemake o ka mākeke o kēlā me kēia ʻāina. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna ʻano honua a me kona akamai, makemake ʻo Walmart International e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā huahana maikaʻi ma nā kumukūʻai hoʻokūkū, ʻoiai e kākoʻo ana i nā ʻoihana kūloko.

3. Hui Kalapu a Sam

ʻO Sam's Club kahi hui hale kūʻai lālā e hāʻawi ana i nā huahana nui ma nā kumukūʻai hoʻemi. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku a me nā ʻoihana, hāʻawi iā lākou i kahi koho nui o nā mea, me nā mea kūʻai, nā mea uila, nā lako, a me nā mea hou aku. Hana ʻo Sam's Club ma kahi hoʻohālike kau inoa, kahi e uku ai nā lālā i ka uku makahiki no ke komo ʻana i nā kuʻikahi kūʻokoʻa a me nā pōmaikaʻi. Me ka nānā ʻana i nā kūʻai nui a me ka mālama kālā, hoʻopiʻi ʻo Sam's Club i nā mea kūʻai aku e ʻimi nei e kūʻai i ka nui a i ʻole e ʻimi ana i ka waiwai no kā lākou kālā.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻokoʻa ma waena o Walmart US a me Walmart International?

A: Ke hana nei ʻo Walmart US ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ʻoiai ʻo Walmart International e hoʻonui i ka hiki o ka hui i nā ʻāina ʻē aʻe o ka honua.

Nīnau: No nā ʻoihana wale nō ka Sam's Club?

A: ʻAʻole, wehe ʻia ka Sam's Club i nā mea kūʻai aku a me nā ʻoihana. Hiki i kekahi ke lilo i lālā a hauʻoli i nā pono o ke kūʻai nui ʻana a me nā kumukūʻai hoʻemi.

Nīnau: Hiki iaʻu ke kūʻai ma ka pūnaewele ma Walmart?

A: ʻAe, hāʻawi ʻo Walmart i kahi kahua e-commerce kahi e kūʻai aku ai nā mea kūʻai aku ma ka pūnaewele a hāʻawi ʻia kā lākou mau kūʻai i ko lākou puka.

I ka hopena, ʻo nā ʻāpana ʻekolu o Walmart, ʻo Walmart US, Walmart International, a me Sam's Club, e mālama i nā pono o nā mea kūʻai aku a kōkua i ka kūleʻa honua o ka hui. Inā ma o kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai kūʻai, ka hoʻonui honua, a i ʻole ka hui hale kūʻai e pili ana i ka lālā, hoʻoikaika ʻo Walmart e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā kumukūʻai kūpono, nā huahana maikaʻi, a me nā ʻike kūʻai kūpono.