He aha nā hopena ʻaoʻao o ka Moderna bivalent booster?

I ka hoʻomau ʻana o ke kaua kūʻē i ka maʻi maʻi COVID-19, ua hana koʻikoʻi nā kano i ka pale ʻana i nā poʻe a me nā kaiāulu. Ua hoʻomohala ʻo Moderna, kahi hui lāʻau lapaʻau koʻikoʻi, i kahi pana bivalent booster e hoʻomaikaʻi i ka pane ʻana i ka maʻi maʻi. ʻOiai ua hōʻike kēia booster i nā hopena hoʻohiki i ka pale ʻana i ka maʻi koʻikoʻi a me ka hale maʻi, he mea nui e hoʻomaopopo i nā hopena ʻaoʻao e pili ana i kāna hoʻokele.

He aha ka bivalent booster?

ʻO ka bivalent booster kahi mea hoʻohui o ka lāʻau lapaʻau e manaʻo ana e hoʻoikaika i ka pane ʻana o ka ʻōnaehana pale i kahi pathogen kikoʻī. I ka hihia o Moderna's booster, ua hoʻolālā ʻia e hāʻawi i kahi hoʻonui hou i ka pane ʻana o ke kino e kūʻē i ka maʻi SARS-CoV-2, ka mea e kumu ai ka COVID-19.

Nā hopena ʻaoʻao o ka Moderna bivalent booster:

Wahi a nā hoʻokolohua lapaʻau a me ka ʻikepili honua maoli, hiki i ka Moderna bivalent booster ke kumu i kekahi mau hopena ʻaoʻao. ʻO kēia mau hopena ʻaoʻao he maʻalahi a maʻalahi a hoʻoholo maʻamau i loko o kekahi mau lā. ʻO nā hopena ʻaoʻao i hōʻike pinepine ʻia:

1. Nā hopena o ka wahi i hoʻopaʻa ʻia: ʻO ka ʻeha, ka ʻulaʻula, a i ʻole ka pehu ʻana ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia he mau hopena ʻaoʻao maʻamau o ka pana booster. Hoʻopili pinepine ʻia kēia mau hopena a hoʻomaha iā lākou iho.

2. Ka luhi a me ka ʻeha ʻiʻo: Hiki i kekahi poʻe ke ʻike i ka luhi pōkole a me ka ʻeha ʻiʻo ma hope o ka pana hoʻoikaika. He maʻalahi kēia mau hōʻailona a hoʻoholo i loko o kekahi mau lā.

3. ʻO ke poʻo a me ke kuni: Ua hōʻike ʻia nā ʻeha poʻo a me nā maʻi haʻahaʻa haʻahaʻa e like me nā hopena ʻaoʻao o ka booster. He pōkole kēia mau hōʻailona a hiki ke mālama ʻia me nā lāʻau lapaʻau.

4. Nausea a me ka noʻonoʻo: I nā hihia kakaʻikahi, hiki i nā kānaka ke loaʻa i ka nausea haʻahaʻa a i ʻole ka noʻonoʻo ma hope o ka loaʻa ʻana o ka pana hoʻoikaika. Hoʻopau maʻamau kēia mau hōʻailona me ka ʻole o ka hana.

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia (FAQ):

Nīnau: He ʻokoʻa anei nā hopena ʻaoʻao o ka Moderna bivalent booster mai nā ʻano lāʻau lapaʻau mua?

A: ʻO nā hopena ʻaoʻao o ka pana hoʻoikaika ʻana ua like like ia me nā mea i ʻike ʻia ma hope o ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o ka lāʻau lapaʻau mua. Eia nō naʻe, hiki i kekahi poʻe ke ʻike i nā hopena ʻaoʻao ʻē aʻe me ka booster ma muli o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka pane immune.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o nā hopena ʻaoʻao?

A: ʻO ka hapa nui o nā hopena ʻaoʻao o ka Moderna bivalent booster e hoʻoholo i loko o kekahi mau lā. Inā hoʻomau a ʻoi aʻe paha nā hōʻailona, ​​​​pono e nīnau i kahi ʻoihana mālama ola.

Nīnau: Ua maʻamau nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi?

A: Kakaʻikahi loa nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi. ʻO nā pōmaikaʻi o ka loaʻa ʻana o ka pana booster e pili ana i ka pale ʻana i ka COVID-19 i ʻoi aku ka nui o ka hopena o nā hopena koʻikoʻi.

I ka hopena, ua hōʻike ka Moderna bivalent booster i nā hopena hoʻohiki i ka hoʻonui ʻana i ka pane ʻana i ka pale mai COVID-19. ʻOiai hiki i kekahi poʻe ke loaʻa i nā hopena ʻaoʻao e like me ka hopena o ka wahi injection, ka luhi, a i ʻole ke poʻo, he pōkole kēia mau hōʻailona a hiki ke mālama ʻia. E like me nā hana lapaʻau, he mea nui e nīnau i nā limahana mālama ola no ka ʻōlelo aʻoaʻo pilikino a alakaʻi.