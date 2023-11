He aha nā hopena ʻaoʻao o ke kano COVID 2023?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i nā kaiāulu a puni ka honua, ua koʻikoʻi ka hoʻomohala ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā kano i ka hakakā ʻana i ka maʻi. Me ka hoʻomaka ʻana o ka kano COVID i 2023, nui ka poʻe i nīnau e pili ana i kona hopena ʻaoʻao. He mea nui e hoʻomaopopo i ka hoʻāʻo ʻana a me ka loiloi koʻikoʻi nā lāʻau lapaʻau e hōʻoia i ko lākou palekana a me ka maikaʻi ma mua o ka ʻae ʻia no ka hoʻohana lehulehu.

Ka hoʻomaopopo ʻana i nā hopena ʻaoʻao:

ʻO nā hopena ʻaoʻao nā hopena i manaʻo ʻole ʻia e hiki ke hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kano. ʻO kēia mau hopena maʻamau a maʻalahi a pōkole, e hōʻike ana ke kūkulu nei ke kino i ka pale mai ka maʻi. Pono e hoʻokaʻawale i waena o nā hopena ʻaoʻao a me nā hanana ʻino, ʻoiai e pili ana ka hopena i nā hopena ʻoi aku ka koʻikoʻi a i ʻole i manaʻo ʻole ʻia e pono ai ka mālama olakino.

ʻO nā hopena ʻaoʻao kūpono o ke kano COVID 2023:

Ua aʻo nui ʻia ka maʻi maʻi COVID 2023, a ʻo nā hopena ʻaoʻao i hōʻike ʻia he maʻamau a maʻalahi. ʻO nā hopena ʻaoʻao maʻamau e pili ana i ka ʻeha a i ʻole ka pehu ʻana ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, ke poʻo ʻeha, ka ʻeha ʻiʻo, ke anuanu, ke kuni, a me ka nausea. Hoʻopau maʻamau kēia mau hōʻailona i loko o kekahi mau lā a he hōʻailona ia no ka pane ʻana o ke kino i ka pale.

NPP:

Nīnau: Ua like nā hopena ʻaoʻao o ka lāʻau lapaʻau COVID 2023 me nā lāʻau lapaʻau mua?

A: ʻAe, ua like nā hopena ʻaoʻao o ka lāʻau lapaʻau COVID 2023 me nā mea i ʻike ʻia me nā maʻi maʻi COVID ma mua. ʻO kēia mau hopena ʻaoʻao ka maʻamau a maʻalahi.

Nīnau: Hiki anei i ka lāʻau lapaʻau COVID 2023 ke hoʻoulu i nā maʻi maʻi koʻikoʻi?

A: ʻOiai kakaʻikahi nā hopena maʻi ʻino, hiki ke loaʻa me kekahi kano. Ua mākaukau nā mea mālama ola kino e mālama i nā ʻano like ʻole a loaʻa nā protocols e hoʻoponopono koke iā lākou.

Nīnau: Aia kekahi hopena ʻaoʻao lōʻihi o ka lāʻau lapaʻau COVID 2023?

A: ʻAʻole i ʻike ka noiʻi nui a me ka nānā ʻana i nā hopena ʻaoʻao lōʻihi e pili ana i ka lāʻau lapaʻau COVID 2023. ʻO nā pōmaikaʻi o ka lāʻau lapaʻau i ka pale ʻana i ka maʻi koʻikoʻi a me ka hōʻemi ʻana i ka laha ʻana o ka maʻi maʻi i ʻoi aku ka nui o nā pilikia.

I ka hopena, ua hōʻike ka maʻi COVID 2023 i kahi kūlana palekana maikaʻi, me nā hopena ʻaoʻao i hōʻike ʻia ma ke ʻano maʻamau a me ka manawa pōkole. He mea koʻikoʻi ka hilinaʻi ʻana i ka ʻike pololei mai nā kumu kaulana a nīnau i nā limahana mālama olakino e hoʻoponopono i nā hopohopo a i ʻole nā ​​nīnau e pili ana i ke kano. He mea koʻikoʻi ka lāʻau lapaʻau i ka hakakā ʻana me COVID-19, e pale ana i nā poʻe a me nā kaiāulu a puni ka honua.