He aha nā hopena ʻaoʻao o ka Pfizer bivalent vaccine?

I ka hoʻomau ʻana o ke kaua kūʻē i ka maʻi maʻi COVID-19, ua hana luhi nā ʻoihana lāʻau lapaʻau e hoʻomohala i nā kano kūpono. ʻO kekahi o ia lāʻau lapaʻau ʻo ka Pfizer bivalent vaccine, ka mea i hōʻike i nā hopena hoʻohiki i nā hoʻokolohua lapaʻau. Eia nō naʻe, e like me nā hana lapaʻau, he mea nui e makaʻala i nā hopena ʻaoʻao. Maʻaneʻi, hāʻawi mākou i kahi hiʻohiʻona o nā hopena maikaʻi ʻole e pili pū ana me ka Pfizer bivalent vaccine.

Nā ʻaoʻao ʻaoʻao:

Wahi a nā hoʻokolohua lapaʻau a me ka ʻikepili honua maoli, hiki i ka Pfizer bivalent vaccine ke hoʻoulu i nā hopena ʻaoʻao maʻalahi i kekahi poʻe. ʻO nā hopena ʻaoʻao i hōʻike pinepine ʻia, ʻo ia ka ʻeha a me ka pehu ʻana ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, ke poʻo, ka ʻeha ʻiʻo, ke anuanu, ke kuni, a me ka nausea. He pōkole kēia mau hopena ʻaoʻao a hoʻoholo i loko o kekahi mau lā.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Nīnau: He pōʻino anei nā hopena ʻaoʻao o ka Pfizer bivalent vaccine?

A: ʻO ka hapa nui o nā hopena ʻaoʻao i hōʻike ʻia he haʻahaʻa a haʻahaʻa a ʻaʻole i manaʻo ʻia he pōʻino. He mau hōʻailona maʻamau ia e kūkulu ana ke kino i ka pale mai ka maʻi maʻi.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o nā hopena ʻaoʻao?

A: ʻO nā hopena ʻaoʻao he manawa pōkole a hoʻoholo i loko o kekahi mau lā. Inā hoʻomau lākou a ʻoi aku ka ʻino, ʻoi aku ka maikaʻi e nīnau i kahi ʻoihana mālama ola.

Nīnau: Aia kekahi mau hopena koʻikoʻi e pili ana i ka lāʻau lapaʻau Pfizer bivalent?

A: ʻOiai kakaʻikahi, ua hōʻike ʻia nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi. ʻO kēia nā maʻi maʻi koʻikoʻi (anaphylaxis), myocarditis (ka ʻāʻī o ka ʻiʻo o ka puʻuwai), a me nā maʻi hoʻopaʻa koko. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka loaʻa ʻana o nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi loa.

Nīnau: ʻO wai ka mea e ʻike i nā hopena ʻaoʻao?

A: Hiki ke loaʻa nā hopena ʻaoʻao i ka poʻe i loaʻa i ka Pfizer bivalent vaccine. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka maʻalahi o kekahi mau hui, e like me ka poʻe ʻelemakule a me nā poʻe me nā kūlana olakino lalo.

He mea koʻikoʻi ia e hoʻomanaʻo ʻoi aku ka nui o nā pono o ka lāʻau lapaʻau ma mua o ka hopena o nā hopena ʻaoʻao. Ua hōʻike ʻia ka lāʻau lapaʻau Pfizer bivalent i mea maikaʻi loa i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi, ka halemai, a me ka make i hoʻokumu ʻia e COVID-19. Inā loaʻa iā ʻoe kekahi hopohopo a nīnau paha e pili ana i ke kano a i ʻole nā ​​hopena ʻaoʻao, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kamaʻilio ʻana me kahi ʻoihana mālama ola e hiki ke hāʻawi i nā ʻōlelo aʻoaʻo pilikino e pili ana i kou kūlana kikoʻī.