He aha nā pōʻino koʻikoʻi o ke kano COVID?

Ke hoʻomau nei ka hoʻolaha ʻana o ka lāʻau lapaʻau COVID-19 i ka honua holoʻokoʻa, ua kū mai nā hopohopo e pili ana i nā hopena ʻaoʻao a me nā pōʻino koʻikoʻi. He mea nui e hoʻoponopono i kēia mau pilikia a hāʻawi i ka ʻike pololei e kōkua i ka poʻe e hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau. ʻOiai ua hoʻāʻo ʻia nā maʻi maʻi COVID-19 a ua manaʻo ʻia he palekana a maikaʻi hoʻi e nā luna hoʻoponopono, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomaopopo, e like me nā hana lapaʻau, loaʻa paha iā lākou kekahi mau pilikia.

Hoʻomaopopo i nā pōʻino koʻikoʻi:

ʻO nā pōʻino koʻikoʻi e pili ana i nā hanana ʻino e hiki mai ana ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana, a he hopena koʻikoʻi paha i ke olakino o ke kanaka. He ʻano kakaikahi kēia mau hanana a nānā pono ʻia e nā luna olakino e hōʻoia i ka palekana mau o nā kano.

Nīnau: He aha nā pōʻino koʻikoʻi maʻamau e pili ana i nā kano COVID-19?

A: ʻO nā pōʻino koʻikoʻi i hōʻike pinepine ʻia, ʻo ia ka hopena maʻi koʻikoʻi (anaphylaxis), nā maʻi hoʻopaʻa koko (e like me ka thrombosis), a me ka myocarditis (ka wela o ka ʻiʻo puʻuwai).

Nīnau: Pehea ka pinepine o nā pōʻino koʻikoʻi?

A: Kakaʻikahi loa nā pōʻino koʻikoʻi. No ka laʻana, ua manaʻo ʻia ka maʻi o ka anaphylaxis ma kahi o 2-5 mau hihia i kēlā me kēia miliona doses i lawelawe ʻia, ʻoiai ʻo ka pilikia o nā maʻi hoʻopaʻa koko ma kahi o 1-2 mau hihia no 100,000 doses.

Nīnau: Ua ʻoi aku ka nui o nā pōʻino koʻikoʻi o ke kano ma mua o nā pilikia i loaʻa e COVID-19 ponoʻī?

A: ʻAʻole, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o nā pilikia e pili ana i ka maʻi COVID-19 ma mua o nā pilikia o ke kano. Hiki i ka COVID-19 ke alakaʻi i nā maʻi koʻikoʻi, nā hoʻopiʻi lōʻihi, a hiki i ka make, ʻoi aku ka nui o nā poʻe nāwaliwali.

I ka hopena, ʻoiai ʻo nā pōʻino koʻikoʻi e pili ana i nā kano COVID-19, he kakaikahi loa lākou. ʻO nā pōmaikaʻi o ka lāʻau lapaʻau i ka pale ʻana i ka COVID-19 a me kāna mau hoʻopiʻi hiki ke ʻoi aku ma mua o nā pilikia. Pono e hilinaʻi i ka ʻike pololei mai nā kumu kaulana a kamaʻilio pū me nā ʻoihana mālama olakino e hoʻoholo i nā hoʻoholo e pili ana i ka lāʻau lapaʻau.