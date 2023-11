He aha nā pilikia o ka loaʻa ʻana o kahi maʻi maʻi ʻē aʻe?

I ka hoʻomaka ʻana o ka maʻi maʻi maʻi COVID-19, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei e pili ana i ka hiki ʻana mai o kahi pilikia olakino e hiki mai ana i ka wā e hiki mai ana. ʻOiai ʻaʻole hiki ke wānana me ka maopopo, ua aʻo ka poʻe loea i ke kahua o ka maʻi epidemiology a me ke olakino lehulehu i nā mea e kōkua ai i ka puka ʻana a me ka hoʻolaha ʻana o nā maʻi maʻi. Maanei, ʻimi mākou i nā pilikia o ka loaʻa ʻana o kahi maʻi maʻi ʻē aʻe a me ka mea hiki iā mākou ke hana e hoʻēmi i nā pilikia.

ʻO ka hoʻomaopopoʻana i nā pilikia

ʻO nā maʻi maʻi maʻi he mau hanana kakaikahi e hiki mai ana i ka wā e laha ʻia ai kahi maʻi maʻi hou ma nā ʻāina he nui a i ʻole nā ​​ʻāina, e hoʻonui ai i ka maʻi a me ka make. ʻO ka pilikia o ka loaʻa ʻana o kahi maʻi maʻi ʻē aʻe e pili ana i nā ʻano like ʻole, me nā ʻano o ka maʻi maʻi, nā ʻano kanaka, a me nā ʻōnaehana olakino honua.

Nā mea e hoʻololi i ka likelihood

ʻO kahi mea koʻikoʻi ka hiki ke zoonotic o nā maʻi virus, e pili ana i ko lākou hiki ke lele mai nā holoholona i nā kānaka. ʻO nā maʻi i loaʻa i ka zoonotic kiʻekiʻe, e like me ka coronavirus i hoʻokumu ai i ka COVID-19, ʻoi aku ka nui o ka pilikia o ka hoʻoulu ʻana i kahi maʻi maʻi. Eia kekahi, ʻo nā mea e like me ka hoʻonui ʻia ʻana o ka huakaʻi honua, ka noho ʻana o ke kūlanakauhale, a me ka hoʻoneʻe ʻana i nā ululāʻau hiki ke maʻalahi i ka hoʻolaha ʻana o nā maʻi maʻi.

NPP

Nīnau: ʻAʻole hiki ke pale ʻia nā maʻi maʻi maʻi?

A: ʻOiai ʻaʻole hiki ke pale ʻia nā maʻi maʻi maʻi, ʻo ka pilina o ko mākou honua a me ka puka mau ʻana o nā maʻi maʻi hou e hiki ai iā lākou.

Nīnau: Hiki iā mākou ke pale i nā maʻi maʻi e hiki mai ana?

A: ʻOiai ʻaʻole hiki iā mākou ke hoʻopau loa i ka hopena o nā maʻi maʻi maʻi, hiki iā mākou ke hana i nā hana hoʻoikaika e hōʻemi i ko lākou hiki. Hoʻopili kēia i ka hoʻokomo ʻana i nā ʻōnaehana olakino olakino, hoʻomaikaʻi i ka nānā ʻana a me nā ʻōnaehana hoʻolaha mua, a me ka hoʻolaha ʻana i nā hana hoʻomau e hōʻemi i ka hopena o nā hana kanaka i ke kaiapuni.

Nīnau: Pehea e hiki ai i nā kānaka ke kōkua i ka pale ʻana i nā maʻi maʻi maʻi?

A: Hiki i nā kānaka ke hana koʻikoʻi i ka pale ʻana i nā maʻi maʻi ma o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka maʻemaʻe maikaʻi, ka loaʻa ʻana o ke kano, a me ka ʻike e pili ana i nā alakaʻi olakino olakino. Ma ka hana ʻana i kēia mau ʻanuʻu, hiki iā mākou ke hōʻemi i ka hopena o ka hoʻoili ʻana i ka maʻi a pale iā mākou iho a me ko mākou kaiāulu.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole hiki ke hoʻoholo pololei ʻia nā ʻano o ka loaʻa ʻana o kahi maʻi maʻi ʻē aʻe, pono e noho makaʻala a mākaukau. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea e pili ana i ka puka ʻana a me ka hoʻolaha ʻana o nā maʻi maʻi, a me ka lawe ʻana i nā hana hoʻoikaika i kēlā me kēia pae a me ka pae honua, hiki iā mākou ke hana i ka hōʻemi ʻana i nā pilikia a me ka hōʻoia ʻana i kahi olakino olakino no nā mea a pau.