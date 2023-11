He aha nā pilikia o ka loaʻa ʻana o Covid lōʻihi inā hoʻopaʻa ʻia a hoʻonui ʻia?

Ke hoʻomau nei ka honua i ka hoʻomau ʻana i ka maʻi maʻi Covid-19, ʻo ka puka ʻana mai o ka ʻano ʻokoʻa o Omicron i hāpai ʻia i nā hopohopo e pili ana i ka hiki ʻana o nā maʻi maʻi a me Covid lōʻihi. Me ka hoʻolaha nui ʻia ʻana o ka lāʻau lapaʻau a me nā pana booster, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei e pili ana i ka hiki ke loaʻa iā Covid lōʻihi ma hope o ka hoʻomaʻamaʻa piha ʻana a hoʻonui ʻia. E ʻimi kākou i kēia kumuhana a e ʻimi i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

He aha ka lōʻihi o Covid?

ʻO Long Covid, i kapa ʻia ʻo post-acute sequelae o ka maʻi SARS-CoV-2 (PASC), e pili ana i kahi kūlana e ʻike ai ka poʻe i nā hōʻailona hoʻomau a hoʻomohala paha i nā pilikia olakino hou ma hope o ka hoʻōla ʻana mai ka manawa koʻikoʻi o Covid-19. Hiki ke lōʻihi kēia mau hōʻailona no nā pule a i ʻole mau mahina, e pili ana i ka maikaʻi o ke ola o ke kanaka.

He aha kā mākou e ʻike ai e pili ana i ka loaʻa ʻana o Covid lōʻihi ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻonui ʻana?

ʻOiai hiki ke loaʻa nā maʻi breakthrough a hiki i ka poʻe i hoʻomaʻamaʻa piha ʻia a hoʻonui ʻia, ʻike ʻia ka nui o ka hoʻomohala ʻana o Covid lōʻihi. Wahi a nā haʻawina hou, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia i ka maʻi koʻikoʻi, ka haukapila, a me Covid lōʻihi i hoʻohālikelike ʻia i ka poʻe i loaʻa ʻole i ka maʻi.

Ua ʻike ʻia kahi noiʻi e ka UK's Office for National Statistics ua ʻoki ʻia ka pilikia o ka lōʻihi o Covid i ka hapalua o ka poʻe i hoʻohālikelike ʻia i ka poʻe i loaʻa ʻole. Eia kekahi, ua hōʻike ʻia ka haʻawina ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka loaʻa ʻana o Covid lōʻihi i nā poʻe i loaʻa i nā pana booster.

No ke aha e hōʻemi ʻia ai ka pilikia o ka lōʻihi o Covid i ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia a hoʻonui ʻia?

ʻO ka lāʻau lapaʻau a me nā pana hoʻoikaika e kōkua i ka hoʻoulu ʻana i ka ʻōnaehana pale, hiki iā ia ke kau i kahi pale ikaika i ka maʻi. ʻOiai e hiki mai ana nā maʻi maʻi, ʻo ka pane ʻana o ka immune i hoʻokumu ʻia e ka hoʻomaʻamaʻa ʻana a me ka hoʻoulu ʻana e hana pinepine i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi a me ka hōʻemi ʻana i ka nui o Covid lōʻihi.

Panina

ʻOiai hiki ke hoʻomau ʻia nā maʻi breakthrough, ʻo ka hoʻomaʻamaʻa piha ʻana a hoʻonui ʻia e hōʻemi nui i ka hopena o ka hoʻomohala ʻana o Covid lōʻihi. He kuleana koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ʻana a me nā pana booster i ka pale ʻana i nā poʻe mai nā maʻi koʻikoʻi a me nā hoʻopiʻi lōʻihi e pili ana me Covid-19. He mea nui e hoʻomau i ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino, e like me ke komo ʻana i nā masks a me ka hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi, e hoʻēmi hou i ka laha o ka maʻi a pale iā mākou iho a me nā poʻe ʻē aʻe.