He aha nā hōʻailona hou o Covid 2023?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi Covid-19, ua puka mai nā ʻano hou o ka maʻi, e alakaʻi ana i nā loli i nā hōʻailona i ʻike ʻia e nā poʻe maʻi. He mea koʻikoʻi ka hoʻomau ʻana i ka ʻike e pili ana i kēia mau hōʻailona hou e hōʻoia i ka ʻike mua ʻana a me ka hana lapaʻau kūpono. Eia kahi hiʻohiʻona o nā hōʻailona Covid hou i ʻike ʻia ma 2023.

Nā hōʻailona Covid hou:

1. Nā pilikia o ka ʻōpū: Ua hōʻike ʻia kekahi poʻe i loaʻa i nā ʻano hou o Covid-19 i ka ʻike ʻana i nā hōʻailona gastrointestinal e like me ka maʻi maʻi, nausea, a me ka luaʻi. Hiki mai kēia mau hōʻailona ma ka ʻaoʻao a i ʻole me ka ʻole o nā hōʻailona hanu maʻamau.

2. Nā hōʻailona neurological: Ua pili pū nā ʻano hou me ka piʻi nui ʻana o nā hōʻailona neurological. ʻO kēia mau hōʻailona e pili ana i ke poʻo poʻo, ka noʻonoʻo, ka nalowale o ka ʻono a i ʻole ka ʻala, a me nā hōʻike ʻoi aku ka koʻikoʻi e like me ka hopu ʻana a i ʻole ka hahau ʻana.

3. Nā ʻili ʻili: I kekahi mau hihia, ua hōʻike ʻia ka maʻi Covid-19 me nā ʻili ʻili ma ke ʻano he hōʻailona mua. Hiki ke ʻokoʻa ke ʻano o kēia mau ʻūhū, mai ka hives a hiki i ka maʻi ʻino e like me ka maʻi maʻi a i ʻole ka moa.

4. Nā maʻi maka: ʻO ka conjunctivitis, ka mea maʻamau i kapa ʻia he maka ʻulaʻula, ua ʻike ʻia he hōʻailona o Covid-19 i kekahi poʻe. Hiki ke hōʻike ʻia me ka ʻulaʻula, ka ʻili, a me ka hoʻokuʻu ʻana mai nā maka.

5. Ka luhi ʻole: ʻOiai ua ʻike ʻia ka luhi i kahi hōʻailona o Covid-19, ua pili nā ʻano hou me kahi luhi hohonu a lōʻihi e hoʻomau ʻia ma hope o ka pau ʻana o nā hōʻailona ʻē aʻe.

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia (FAQ):

Nīnau: Aia wale kēia mau hōʻailona hou i nā ʻano hou?

A: ʻOiai e pili pinepine ana kēia mau hōʻailona me nā ʻano hou, hiki ke loaʻa i nā poʻe i loaʻa i nā maʻi maʻi mua.

Nīnau: Pono au e hopohopo inā loaʻa iaʻu kēia mau hōʻailona hou?

A: Pono e makaʻala a ʻimi i ka ʻōlelo aʻo lapaʻau inā ʻike ʻoe i kekahi o kēia mau hōʻailona, ​​​​no ka mea hiki ke hōʻike i kahi maʻi Covid-19.

Nīnau: Ua pili mau nā hōʻailona kuʻuna o Covid-19?

A: ʻAe, ʻo nā hōʻailona maʻamau e like me ke kuni, ka ʻū, a me ka pōkole o ka hanu e pili mau ana a ʻaʻole pono e mālama ʻia.

I ka hopena, ʻoiai ke hoʻomau nei ka maʻi Covid-19, he mea koʻikoʻi ke noho ʻike e pili ana i nā hōʻailona hou e pili ana i nā ʻano hou. ʻO nā pilikia o ka ʻōpū, nā hōʻailona neurological, nā ʻili ʻili, nā maʻi o ka maka, a me ka luhi ʻokoʻa kekahi o nā hōʻailona hou i ʻike ʻia ma 2023. Inā ʻike ʻoe i kekahi o kēia mau hōʻailona, ​​​​pono e ʻimi i ka ʻōlelo aʻoaʻo olakino a hahai i nā alakaʻi i ʻōlelo ʻia e pale iā ʻoe iho a me nā poʻe ʻē aʻe. ka maʻi maʻi. Noho ʻike, noho palekana.