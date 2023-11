He aha nā mea maikaʻi ʻole o ka loaʻa ʻana o ke kano?

Ke hoʻomau nei ka holo ʻana o ka maʻi maʻi COVID-19 ma ka honua holoʻokoʻa, ua nui ka manaʻo nui i nā ʻano maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana, e like me kona hiki ke hōʻemi i ka nui o ka maʻi a pale i nā hale hoʻokipa. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo e like me nā hana lapaʻau, hele pū mai nā kano me nā mea maikaʻi ʻole. ʻOiai ʻoi aku ka nui o nā pōmaikaʻi o ka lāʻau lapaʻau ma mua o nā pilikia, he mea koʻikoʻi ia e ʻike i nā drawbacks. Eia kekahi mau mea i kūkākūkā pinepine ʻia e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka kano COVID-19:

1. Nā ʻaoʻao ʻaoʻao: E like me ka hapa nui o nā lāʻau lapaʻau, hiki i ka maʻi COVID-19 ke hoʻoulu i nā hopena ʻaoʻao. ʻO kēia mau mea maʻamau a pōkole, e like me ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, ke poʻo, ka ʻeha ʻiʻo, a me ke kuni. ʻO kēia mau hopena ʻaoʻao he hōʻailona ia e kūkulu ana ke kino i ka pale mai ka maʻi maʻi a hoʻoholo maʻamau i loko o kekahi mau lā.

2. ʻAʻi maʻi: ʻOiai kakaʻikahi, hiki i kekahi poʻe ke loaʻa i nā hopena maʻi i ke kano. Hiki koke kēia mau hopena a hiki ke loaʻa mai nā hōʻailona haʻahaʻa e like me ka hives a me ka ʻili a hiki i nā hopena koʻikoʻi e like me ka pilikia o ka hanu ʻana a i ʻole anaphylaxis. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he kakaikahi loa kēia mau hihia, a ua hoʻolako maikaʻi ʻia nā wahi lapaʻau no ka mālama ʻana i ia mau pilikia.

3. Nā hopena lōʻihi i ʻike ʻole ʻia: No ka mea he mea hou nā lāʻau lapaʻau COVID-19, ua kaupalena ʻia ka ʻikepili i kā lākou hopena lōʻihi. ʻOiai ua hōʻike nā hoʻokolohua lapaʻau nui i ko lākou palekana a me ka maikaʻi, he mea nui ia e hoʻomau i ka nānā ʻana no nā hopena ʻaoʻao lōʻihi.

NPP:

Nīnau: Hiki i ke kano COVID-19 ke hāʻawi mai iaʻu i ka COVID-19?

A: ʻAʻole, ʻaʻole i loaʻa i nā lāʻau lapaʻau COVID-19 i ʻae ʻia no ka hoʻohana ʻana i ka ulia pōpilikia i ka maʻi ola e hoʻokumu ai i ka COVID-19. Hana lākou ma ke aʻo ʻana i ka ʻōnaehana immune pehea e ʻike ai a hakakā i ka maʻi maʻi.

Nīnau: He pōʻino anei nā hopena ʻaoʻao o ke kano?

A: ʻO nā hopena ʻaoʻao o ka lāʻau lapaʻau COVID-19 maʻamau maʻamau a maʻalahi. Kakaʻikahi loa nā hopena koʻikoʻi, a ua mākaukau nā wahi lapaʻau no ka mālama ʻana i nā pilikia ulia pōpilikia.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa i ka lāʻau lapaʻau inā loaʻa iaʻu nā maʻi ʻalergi?

A: Hiki i ka hapa nui o ka poʻe me nā maʻi ʻaleʻa ke loaʻa palekana i ka lāʻau lapaʻau COVID-19. Eia nō naʻe, ʻo ka poʻe me ka mōʻaukala o ka maʻi maʻi koʻikoʻi i kekahi lāʻau lapaʻau a i ʻole nā ​​​​mea ʻāpana e pono e kūkākūkā me kā lākou mea mālama ola ma mua o ka loaʻa ʻana o ke kano.

I ka hopena, ʻoiai ua hōʻike ʻia ka maʻi maʻi COVID-19 i mea koʻikoʻi i ka pale ʻana i ka maʻi maʻi maʻi, he mea nui ia e hoʻomaopopo i nā mea maikaʻi ʻole e pili ana i ka maʻi. ʻO nā hopena ʻaoʻao maʻamau he maʻalahi a pōkole, a he kakaikahi nā hopena koʻikoʻi. I ka loaʻa ʻana o nā ʻikepili hou aʻe, e kōkua ka nānā ʻana i ka palekana a me ka maikaʻi o kēia mau lāʻau lapaʻau i ka wā lōʻihi.