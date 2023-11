He aha nā hopena koʻikoʻi koʻikoʻi o nā kano COVID?

Ke hoʻomau nei ka hoʻolaha ʻana o ka lāʻau lapaʻau COVID-19 ma ka honua holoʻokoʻa, ua kū mai nā hopohopo e pili ana i nā hopena ʻaoʻao. ʻOiai ʻo ka hapa nui o ka poʻe i loaʻa i ka lāʻau lapaʻau e ʻike wale i nā hopena ʻoluʻolu a pōkole wale nō, he mea nui ia e hoʻoponopono i nā hopena koʻikoʻi i hōʻike ʻia. Ma ʻaneʻi, hāʻawi mākou i kahi ʻike o nā hanana koʻikoʻi nui e pili ana i nā kano COVID.

1. Anaphylaxis: ʻO ka anaphylaxis kahi maʻi maʻi koʻikoʻi hiki ke loaʻa i loko o nā minuke a i ʻole mau hola ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kano. ʻOiai kakaʻikahi loa, hiki iā ia ke pilikia i ka hanu ʻana, ka pehu ʻana o ka maka a me ka ʻāʻī, ka puʻuwai wikiwiki, a me ka noʻonoʻo. Ua mākaukau maikaʻi nā mea mālama ola e mālama i nā hopena anaphylactic a loaʻa iā lākou nā lako a me nā lāʻau lapaʻau e pono ai e mālama iā lākou.

2. Myocarditis a me Pericarditis: Ua hōʻike ʻia nā hihia o ka myocarditis (ka ʻeha o ka ʻiʻo o ka puʻuwai) a me ka pericarditis (ka ʻā ʻana o ka ʻili a puni ka puʻuwai) i nā kāne ʻōpio, ma hope o nā maʻi maʻi mRNA COVID. He kakaikahi hoʻi kēia mau kūlana a hoʻoholo maʻamau me ka lāʻau lapaʻau. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana ma mua o nā pilikia, ʻoi aku ka noʻonoʻo ʻana i nā hoʻopiʻi kūpono o COVID-19 ponoʻī.

3. Nā Koko Koko: I nā manawa liʻiliʻi, ua pili kekahi mau kano COVID me nā maʻi clotting koko, e like me ka cerebral venous sinus thrombosis (CVST) a i ʻole thrombosis me ka thrombocytopenia syndrome (TTS). ʻO kēia mau kūlana e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o ke koko ma nā wahi kikoʻī o ke kino a hiki ke koʻikoʻi. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka loaʻa ʻana o kēia mau hanana, a ʻoi aku ka nui o nā pōmaikaʻi o ka pale ʻana i ka COVID-19 ma mua o nā pilikia.

Nīnau: He mea maʻamau kēia mau hopena ʻaoʻao?

A: ʻAʻole, loaʻa loa kēia mau hopena koʻikoʻi. ʻO ka hapa nui o ka poʻe e loaʻa i ka lāʻau lapaʻau e ʻike wale i nā hopena ʻoluʻolu a pōkole wale nō, e like me ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, a i ʻole nā ​​​​hōʻailona like me ka maʻi maʻi maʻi.

Nīnau: Hiki i kekahi ke ʻike i kēia mau hopena ʻaoʻao?

A: ʻOiai hiki i kekahi ke ʻike i kēia mau hopena ʻaoʻao, hiki i kekahi mau hui, e like me nā kāne ʻōpio no ka myocarditis a me ka pericarditis, ʻoi aku ka nui o ka pilikia. Eia naʻe, haʻahaʻa loa ka pilikia holoʻokoʻa.

Nīnau: He aha kaʻu e hana ai inā loaʻa iaʻu kekahi o kēia mau hopena ʻaoʻao?

A: Inā loaʻa iā ʻoe kekahi hōʻailona koʻikoʻi a pili paha ma hope o ka loaʻa ʻana o kahi kano COVID, e ʻimi koke i ka lāʻau lapaʻau. Ua lako nā limahana mālama ola e mālama a mālama i kēia mau hanana ʻino.

I ka hopena, ʻoiai nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi e pili ana i nā kano COVID, he kakaikahi loa lākou. ʻO nā pōmaikaʻi o ka lāʻau lapaʻau i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi, ka halemai, a me ka make mai COVID-19 ʻoi aku ka nui o nā pilikia. He mea koʻikoʻi ke kūkākūkā me nā limahana mālama ola a hilinaʻi i ka ʻike pololei i ka wā e hoʻoholo ai e pili ana i ka lāʻau lapaʻau.