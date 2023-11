He aha nā pōmaikaʻi o nā app blockers?

I kēia mau makahiki kikohoʻe, ua lilo nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola. Ke hilinaʻi nei mākou iā lākou no ke kamaʻilio, ʻoliʻoli, a me ka ʻike. Eia nō naʻe, hiki i ka hele mau ʻana o nā polokalamu ma kā mākou mau polokalamu ke lilo i mea paʻakikī i kekahi manawa. ʻO kēia kahi e pāʻani ai nā mea poloka app, e hāʻawi ana i ka nui o nā pono e kōkua iā mākou e hoʻihoʻi hou i ka mana ma luna o kā mākou mau maʻamau kikohoʻe.

He aha ka mea hoʻopaʻa polokalamu?

ʻO ka mea pale polokalamu he polokalamu lako polokalamu i hoʻolālā ʻia e kaupalena a hoʻopaʻa i ke komo ʻana i kekahi mau noi ma ke kelepona a i ʻole nā ​​mea uila ʻē aʻe. Hāʻawi ia i nā mea hoʻohana e hoʻonohonoho i nā lula a me nā palena kikoʻī, e kōkua ana iā lākou e hoʻokele i ko lākou manawa a hōʻemi i nā mea hoʻohilahila i hana ʻia e ka hoʻohana nui ʻana i ka app.

Nā pōmaikaʻi o ka hoʻohana ʻana i nā blockers app:

1. Hoʻonui i ka huahana: Hiki i nā mea poloka App ke kōkua i ka poʻe e noʻonoʻo pono i kā lākou mau hana ma ka pale ʻana i ke komo ʻana i nā polokalamu hoʻopau manawa. Ma ka hoʻonohonoho ʻana i nā palena manawa kikoʻī a i ʻole ke kāohi ʻana i kekahi mau polokalamu i ka wā hana a i ʻole nā ​​hola aʻo, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻonui i kā lākou huahana a loaʻa nā hopena maikaʻi aʻe.

2. Ua hoʻomaikaʻi ʻia ka maikaʻi kikohoʻe: Hiki i ka hoʻohana nui ʻana i ka pāpaho kaiaulu a me nā polokalamu hoʻohui ʻē aʻe ke hoʻopilikia maikaʻi i ke olakino noʻonoʻo a me ka maikaʻi holoʻokoʻa. Hiki i nā mea blockers ke hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i ko lākou manawa pale, e hoʻoikaika ana i kahi pilina olakino me ka ʻenehana a hōʻemi i ka pilikia o ka addiction kikohoʻe.

3. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻokele manawa: Hāʻawi nā mea hoʻohana i nā mea hoʻohana e hoʻokaʻawale i ko lākou manawa me ka maikaʻi. Ma ka hana mua ʻana i nā hana koʻikoʻi a me ka hoʻopaʻa ʻana i ke komo ʻana i nā polokalamu pono ʻole, hiki i nā kānaka ke hana i ka hapa nui o ko lākou lā a loaʻa i kahi kaulike hana-ola maikaʻi.

4. Hoʻonui ka manaʻo a me ka noʻonoʻo: Me nā leka hoʻomaopopo mau a me nā makaʻala mai nā polokalamu like ʻole, hiki ke paʻakikī i ka noʻonoʻo ʻana i nā hana koʻikoʻi. Kōkua nā App blockers i ka hoʻopau ʻana i kēia mau mea hoʻohilahila, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e kālele i ka hana ma ka lima a hoʻomaikaʻi i ko lākou pae noʻonoʻo.

NPP:

Nīnau: Hiki ke kāpae ʻia nā mea pale app?

A: ʻOiai ke hāʻawi nei nā mea hoʻopaʻa polokalamu i nā palena kūpono, hiki i kekahi mau mea hoʻohana paʻa ke ʻimi i nā ala e kāpae ai iā lākou. Eia nō naʻe, hāʻawi ka hapa nui o nā app blockers i nā hiʻohiʻona hou e like me ka pale ʻōlelo huna a me nā koho paʻa paʻa e hōʻemi i ka manawa o ka circumvention.

Nīnau: No nā smartphones wale nō nā mea poloka?

A: ʻAʻole, hiki ke hoʻohana ʻia nā mea poloka app ma nā mea uila like ʻole, me nā smartphones, papa, a me nā kamepiula. He mau mea hana maʻalahi lākou e hiki ke kōkua i ka poʻe e hoʻokele i kā lākou hoʻohana ʻana i ka app ma nā ʻano like ʻole.

I ka hopena, hāʻawi nā mea poloka app i nā pōmaikaʻi he nui, e like me ka hoʻonui ʻana i ka huahana, hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻia kikohoʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokele manawa, a me ka hoʻonui ʻana. Ma ka hoʻohana ʻana i kēia mau mea hana, hiki i nā kānaka ke loaʻa hou ka mana ma luna o kā lākou mau hana kikohoʻe a hana i kahi pilina olakino me ka ʻenehana.