He aha nā 5 Ps o Walmart?

ʻIke ʻia ʻo Walmart, ka mea kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, no kāna mau hoʻolālā pāʻoihana kūleʻa. ʻO kekahi o nā kīʻaha koʻikoʻi a Walmart e hahai nei ʻo ia ka 5 Ps, kahi e kū nei no ke Kumukūʻai, Huahana, Hoʻolaha, Wahi, a me nā kānaka. He kuleana koʻikoʻi kēia mau mea ʻelima i ka hana ʻana i nā hana a Walmart a me ka hōʻoia ʻana i kona kūleʻa mau i ka ʻoihana kūʻai hoʻokūkū hoʻokūkū.

Price: Kaulana ʻo Walmart no kāna kūpaʻa e hāʻawi i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kāna mau mea kūʻai. Hoʻohana ka hui i kāna mana kūʻai nui e kūkākūkā i nā kuʻikahi maikaʻi me nā mea hoʻolako, e ʻae iā lākou e hāʻawi i nā waihona i nā mea kūʻai. Ma ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai kūpono, hoʻokipa ʻo Walmart i kahi kumu kūʻai ākea ākea a noho mau i kahi wahi kūʻai makemake no nā mea kūʻai ʻike kālā.

Product: Hāʻawi ʻo Walmart i ka nui o nā huahana, me nā mea kūʻai, nā mea uila, nā lole, a me nā mea hale. Hoʻokumu ka hui i ka hāʻawi ʻana i kahi koho like ʻole o nā huahana kiʻekiʻe ma nā kumukūʻai hoʻokūkū. Hāʻawi ka hui huahana nui o Walmart i nā pono a me nā makemake o kāna waihona mea kūʻai like ʻole.

Hoʻolaha: Hoʻohana ʻo Walmart i nā hoʻolālā hoʻolaha like ʻole e hoʻokumu i ka ʻike a hoʻokele i nā kūʻai. Hāʻawi nui ka hui i nā hoʻolaha hoʻolaha ma nā ʻano media like ʻole, me ke kīwī, lekiō, a me nā paepae pūnaewele. Hoʻohui hou, hāʻawi ʻo Walmart i nā uku, nā kuʻikahi, a me nā hoʻolaha kūikawā e hoʻowalewale i nā mea kūʻai aku a paipai i nā kūʻai hou.

Wahi: Hoʻohana ʻo Walmart i kahi pūnaewele nui o nā hale kūʻai kino ma ka honua holoʻokoʻa, e maʻalahi i nā mea kūʻai aku. Hoʻonohonoho pono ka hui i kāna mau hale kūʻai ma nā wahi me ka hele wāwae kiʻekiʻe a hōʻoia i nā hoʻolālā hale kūʻai kūpono no kahi ʻike kūʻai maʻemaʻe. Eia kekahi, ua hoʻonui ʻo Walmart i kona ʻike pūnaewele, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i ke koho e kūʻai aku mai ka ʻoluʻolu o ko lākou mau home.

People: ʻIke ʻo Walmart i ke koʻikoʻi o kāna mau limahana i ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku. Hāʻawi ka hui i nā papahana hoʻomaʻamaʻa e hoʻolako i kona mau hoa me nā mākau kūpono a me ka ʻike e kōkua pono i nā mea kūʻai aku. Hoʻohanohano ʻo Walmart i ka ʻokoʻa a me ka hoʻopili ʻana, e hoʻoulu i kahi ʻano hana maikaʻi no kāna mau limahana.

NPP:

Nīnau: Pehea e mālama ai ʻo Walmart i nā kumukūʻai haʻahaʻa?

A: Kūkākūkā ʻo Walmart i nā kuʻikahi maikaʻi me nā mea hoʻolako ma muli o kona mana kūʻai nui, e ʻae iā lākou e hāʻawi i nā kumukūʻai hoʻokūkū i nā mea kūʻai.

Nīnau: He aha nā huahana a Walmart e kūʻai aku ai?

A: Hāʻawi ʻo Walmart i nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea kūʻai, nā mea uila, nā lole, a me nā mea hale.

Nīnau: Pehea e hoʻolaha ai ʻo Walmart i kāna mau huahana?

A: Hoʻohana ʻo Walmart i nā ala hoʻolaha like ʻole, hāʻawi i nā uku a me nā kuʻikahi, a holo i nā hoʻolaha hoʻolaha e hoʻokumu i ka ʻike a me ka hoʻokele kūʻai.

Nīnau: Ma hea e loaʻa ai iaʻu nā hale kūʻai Walmart?

A: Hoʻohana ʻo Walmart i nā hale kūʻai kino ma ka honua holoʻokoʻa, a hiki iā ʻoe ke kūʻai aku ma ka pūnaewele ma o kā lākou pūnaewele.

Nīnau: Pehea ka waiwai o Walmart i kāna mau limahana?

A: Hoʻokomo ʻo Walmart i nā papahana hoʻomaʻamaʻa a hoʻoulu i kahi kaiapuni hana maikaʻi e hōʻoia i kāna poʻe limahana e hāʻawi i ka lawelawe mea kūʻai aku.