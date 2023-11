He aha nā ʻano 4 o nā lāʻau lapaʻau COVID?

I ka hakakā honua i ka maʻi maʻi COVID-19, ua puka mai nā kano he mea koʻikoʻi e pale ai i ka laha ʻana o ka maʻi. Ua hoʻomohala nā ʻepekema a me nā mea noiʻi i kekahi mau ʻano o nā lāʻau lapaʻau e hakakā i ka coronavirus novel, e hoʻohana ana kēlā me kēia i nā ʻano hana like ʻole e hāʻawi i ka pale. Maanei, ʻimi mākou i nā ʻano nui ʻehā o nā kano COVID i loaʻa i kēia manawa.

1. Nā lāʻau lapaʻau mRNA: ʻO nā lāʻau lapaʻau mRNA, e like me nā lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech a me Moderna, hana ma ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻāpana liʻiliʻi o ka genetic material o ka maʻi, i kapa ʻia ʻo messenger RNA (mRNA), i loko o ke kino. Ke aʻo nei kēia mRNA i nā cell e hana i kahi ʻāpana ʻino ʻole o ka maʻi, e hoʻoulu ai i kahi pane pale. Ua hōʻike kēia mau lāʻau lapaʻau i ka nui o ka maikaʻi a ua lawelawe nui ʻia ma ka honua holoʻokoʻa.

2. Nā Vaccine Viral Vector: ʻO nā lāʻau lapaʻau viral, e like me ka Oxford-AstraZeneca a me Johnson & Johnson, hoʻohana i kahi maʻi ʻino ʻole (ʻaʻole ka coronavirus) ma ke ʻano he kaʻa e hoʻopuka i kahi ʻāpana o ka genetic material o ka maʻi i loko o nā cell. Hoʻololi kēia hoʻololi i nā cell e hana i kahi protein viral, e hoʻoulu i kahi pane immune. Ua hōʻoia maikaʻi kēia mau lāʻau lapaʻau a ua hana nui i nā hoʻolaha hoʻolaha hoʻolaha honua.

3. Nā Hua'ōlelo Protein Subunit Vaccines: Loaʻa nā ʻāpana ʻino ʻole o ka maʻi, e like me nā protein a i ʻole nā ​​ʻāpana, e like me ka lāʻau lapaʻau Novavax, e hoʻoulu i kahi pane pale. ʻAʻole loaʻa i kēia mau lāʻau lapaʻau nā ʻāpana virus ola a manaʻo ʻia he palekana no ka hapa nui o nā kānaka. Ua hōʻike lākou i nā hopena hoʻohiki i nā hoʻokolohua lapaʻau a ke lawelawe ʻia nei i kēia manawa ma nā ʻāina like ʻole.

4. Nā lāʻau lapaʻau i hoʻohana ʻole ʻia: ʻO nā lāʻau lapaʻau i hoʻohana ʻole ʻia, e like me nā lāʻau lapaʻau Sinovac a me Bharat Biotech, hoʻohana i kahi ʻano make a i ʻole ʻia paha o ka maʻi e hoʻoulu ai i kahi pane pale. Ma ka hoʻokomo ʻana i ka maʻi maʻi i hoʻohana ʻole ʻia i loko o ke kino, hoʻomaʻamaʻa kēia mau lāʻau lapaʻau i ka ʻōnaehana pale e ʻike a hakakā i ka maʻi ola ke ʻike ʻia. He moʻolelo lōʻihi ka hoʻohana ʻana o nā lāʻau lapaʻau inactivated a ua kūleʻa i ka pale ʻana i nā maʻi like ʻole.

NPP:

Nīnau: Ua like anei ka maikaʻi o nā ʻano lapaʻau COVID ʻehā?

A: He ʻokoʻa paha ka nui o ka maikaʻi ma waena o nā lāʻau lapaʻau like ʻole, akā ua hōʻike nā ʻano ʻehā āpau i ka maikaʻi i ka pale ʻana i ka maʻi koʻikoʻi, ka halemai, a me ka make i hoʻokumu ʻia e COVID-19.

Nīnau: Ua palekana kēia mau lāʻau lapaʻau?

A: ʻO nā hoʻokolohua lapaʻau nui a me nā kaʻina hoʻoponopono koʻikoʻi i hōʻoia i ka palekana o kēia mau kano. Eia nō naʻe, e like me nā hana lapaʻau, hiki i kekahi poʻe ke loaʻa i nā hopena ʻaoʻao haʻahaʻa, i ka manawa pōkole a ʻoi aku ka nui o nā pono o ka lāʻau lapaʻau.

Nīnau: Hiki iaʻu ke koho i ka lāʻau lapaʻau e loaʻa ai?

A: He ʻokoʻa paha ka loaʻa ʻana o ke kano ma muli o kou wahi a me nā hoʻoholo a nā luna olakino. Manaʻo ʻia e hahai i ke alakaʻi ʻana o nā limahana mālama ola a loaʻa i kekahi kano i hāʻawi ʻia iā ʻoe.

I ke kaua kūʻē iā COVID-19, ua hana koʻikoʻi kēia mau ʻano kano ʻehā i ka pale ʻana i nā poʻe a me nā kaiāulu a puni ka honua. ʻO ka hoʻomau ʻia ʻana o ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i ke kahua o ka lāʻau lapaʻau e hoʻonui hou i ko mākou hiki ke hakakā i ka maʻi maʻi a hoʻopau i kēia pilikia olakino honua.