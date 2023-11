He aha nā kia 4 o Walmart?

Ua ʻike ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, no kona noho nui ʻana a me ka noho aliʻi ʻana i ka mākeke honua. Me kāna misionari e mālama i ke kālā o ka poʻe i hiki iā lākou ke ola maikaʻi, ua hoʻokumu ʻo Walmart iā ia iho he alakaʻi i ka ʻoihana. No ka hoʻokō ʻana i kēia, hilinaʻi ka ʻoihana i nā pou kī ʻehā i hoʻokumu i ke kumu o kona kūleʻa.

1. ʻO nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā:

ʻO kekahi o nā pou nui o Walmart ʻo kāna kūpaʻa e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna ʻano nui a me ke kaulahao lako kūpono, hiki iā Walmart ke kūkākūkā me nā mea hoʻolako a hāʻawi i nā waihona i kāna mau mea kūʻai. Ua ʻae kēia hoʻolālā i ka ʻoihana e huki i kahi kumu kūʻai nui a kūkulu i ka kūpaʻa o ka mea kūʻai aku.

2. Lawelawe mea kūʻai mai:

Hāʻawi nui ʻo Walmart i ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa. Hoʻoikaika ka hui e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka ʻike kūʻai maikaʻi i nā mea kūʻai aku ma o ka hāʻawi ʻana i nā hoa aloha a me ka ʻike, nā hoʻolālā hale kūʻai kūpono, a me nā kaʻina hana hoʻokele maikaʻi. Hoʻomaopopo ʻo Walmart e ʻoi aku ka nui o nā mea kūʻai aku e lilo i mau mea kūʻai hou, a no laila, hoʻopukapuka ʻo ia i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kāna mau limahana e hāʻawi i ka lawelawe kūʻokoʻa.

3. Hoʻonui ʻia:

ʻO kekahi pou o ka kūleʻa o Walmart ʻo kona hoʻonui hoʻolālā. Loaʻa i ka hui kahi hoʻolālā ulu i wehewehe maikaʻi ʻia e pili ana i ka wehe ʻana i nā hale kūʻai hou ma nā mākeke kūloko a me ka honua. Nānā maikaʻi ʻo Walmart i nā ʻano o ka mākeke a me nā ʻano mea kūʻai aku e ʻike i nā wahi me ka ulu kiʻekiʻe. Ma ka hoʻonui ʻana i kona noho kino, hiki iā Walmart ke hōʻea i nā mea kūʻai aku a hoʻonui i kāna māhele mākeke.

4. Pili Kaiaulu:

ʻIke ʻo Walmart i ke koʻikoʻi o ka hāʻawi ʻana i nā kaiāulu āna e lawelawe nei. Hoʻoikaika ikaika ka hui me nā kaiāulu kūloko ma o nā ʻano hana like ʻole, e like me nā hāʻawi manawaleʻa, nā papahana manawaleʻa, a me nā hana hoʻomau kaiapuni. Ma ke ʻano he kamaʻāina ʻoihana kuleana, ʻaʻole wale ʻo Walmart e hoʻoikaika i kona inoa inoa akā kūkulu pū kekahi i nā pilina ikaika me kāna mea kūʻai aku a me nā kaiāulu.

NPP:

Nīnau: He aha ka hana a Walmart?

A: ʻO ka hana a Walmart e mālama i ke kālā i hiki iā lākou ke ola maikaʻi.

Nīnau: Pehea e hāʻawi ai ʻo Walmart i nā kumukūʻai haʻahaʻa?

A: Hoʻohana ʻo Walmart i kāna pālākiō a me ke kaulahao lako kūpono e kūkākūkā me nā mea hoʻolako a hāʻawi i ka waihona i nā mea kūʻai.

Nīnau: Pehea e hōʻoia ai ʻo Walmart i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku?

A: Hoʻokomo ʻo Walmart i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kāna poʻe limahana e hoʻolako i ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa a hana i kahi ʻike kūʻai maikaʻi ma o nā hoʻolālā hale kūʻai kūpono a me nā kaʻina hana hoʻokele maikaʻi.

Nīnau: Pehea e hoʻonui ai ʻo Walmart i kona alo?

A: Wehe nui ʻo Walmart i nā hale kūʻai hou ma nā mākeke kūloko a me ka honua ma muli o nā ʻano mākeke a me nā ʻano mea kūʻai.

Nīnau: Pehea e hana ai ʻo Walmart me nā kaiāulu?

A: Hoʻopili ʻo Walmart me nā kaiāulu ma o nā hāʻawi manawaleʻa, nā papahana manawaleʻa, a me nā hoʻoikaika ʻana i ke kaiapuni.

I ka hopena, ʻo nā kia ʻehā o Walmart - ʻO nā kumu kūʻai haʻahaʻa o kēlā me kēia lā, ka lawelawe ʻana i nā mea kūʻai aku, ka hoʻonui ʻia ʻana, a me ke komo ʻana o ke Kaiāulu - i mea kōkua i ka holomua o ka hui. Ma ka nānā ʻana i kēia mau kumu kumu, hoʻomau ʻo Walmart i ka holomua ma ke ʻano he mea kūʻai alakaʻi i ka mākeke honua.