He aha nā kumu waiwai 4 ma Walmart?

ʻIke ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai multinational no kāna moʻomeheu ʻoihana ikaika a me nā waiwai. ʻEhā kumu waiwai ko ka hui e alakaʻi ana i kāna mau hana a me nā kaʻina hana hoʻoholo. ʻO kēia mau waiwai ke nānā aku i nā mea kūʻai aku, ka mahalo i nā poʻe, ka hoʻoikaika ʻana no ka maikaʻi, a me ka hana me ka pololei.

Manaʻo mea kūʻai: Hāʻawi ʻo Walmart i ka manaʻo nui i ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻokō ʻana i nā pono o kāna mea kūʻai. Manaʻo ka hui e hāʻawi i nā huahana a me nā lawelawe maikaʻi i nā kumukūʻai kūpono, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku. Hōʻike ʻia kēia waiwai i kā lākou kūpaʻa e hāʻawi i kahi ākea o nā huahana, nā ʻike kūʻai kūpono, a me ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa.

Hoʻohanohano no kēlā me kēia kanaka: Manaʻo ʻo Walmart i ka ʻokoʻa a me ka hoʻopili ʻana, mālama i kēlā me kēia kanaka me ka mahalo a me ka hanohano. Ke manaʻoʻiʻo nei ka ʻoihana i ka hoʻoulu ʻana i kahi kaiapuni hana kākoʻo a hoʻopili kahi e hiki ai i nā hoa hana ke holomua a hiki i ko lākou hiki piha. Paipai ʻo Walmart i ka hana hui, kamaʻilio ākea, a me ka mahalo i waena o kāna mau hoa a me nā mea kūʻai aku.

E hooikaika ana no ka maikai: ʻImi mau ʻo Walmart e hoʻomaikaʻi a hoʻomaikaʻi i nā ʻano āpau o kāna ʻoihana. Hoʻonohonoho ka hui i nā kūlana kiʻekiʻe nona iho a me kāna mau hoa, e manaʻo ana e hoʻopuka i ka hana a me nā hopena. Paipai ʻo Walmart i kāna poʻe limahana e ʻapo i kahi noʻonoʻo ulu, aʻo mau, a hoʻololi i ka hoʻololi ʻana o ka mākeke.

Hana me ka pololei: He waiwai nui ka Integrity ma Walmart. Ua kūpaʻa ka ʻoihana i ka hana ʻana i ka ʻoihana me ka pono a me ka ʻoiaʻiʻo. Manaʻo ʻo Walmart i kāna mau hoa e pili i nā kūlana koʻikoʻi kiʻekiʻe, e mālama i nā kānāwai a me nā hoʻoponopono, a mālama i ka hilinaʻi o nā mea kūʻai aku, nā mea kuleana, a me nā kaiāulu a lākou e lawelawe ai.

Nīnau: Pehea ka hopena o kēia mau waiwai koʻikoʻi i nā hana a Walmart?

A: ʻO kēia mau waiwai koʻikoʻi he kumu alakaʻi no nā kaʻina hoʻoholo hoʻoholo a Walmart, e hoʻokumu ana i kāna mau hoʻolālā, nā kulekele, a me nā hana. Hoʻopili lākou i ka pili ʻana o ka ʻoihana me nā mea kūʻai aku, nā hoa pili, nā mea hoʻolako, a me ke kaiāulu ākea.

Nīnau: Pehea e hōʻoiaʻiʻo ai ʻo Walmart i ka mea kūʻai aku?

A: Hoʻoikaika ʻo Walmart e hoʻomaopopo i nā pono o ka mea kūʻai aku ma o ka noiʻi mākeke a me nā manaʻo. Hoʻokomo ka hui i nā ʻenehana a me nā kaʻina hana e hoʻonui ai i ka ʻike kūʻai, e like me ka hoʻokele waiwai hoʻolako kūpono a me nā kahua kūʻai pūnaewele.

Nīnau: Pehea e hāpai ai ʻo Walmart i ka mahalo i nā kānaka?

A: Hoʻoulu ʻo Walmart i kahi kaiapuni hana like ʻole a hoʻopili ʻia ma o nā hana e like me nā hui kumu waiwai hui, nā papahana hoʻomaʻamaʻa ʻokoʻa, a me nā kulekele kūpono kūpono. Kākoʻo pū ka hui i nā hana kaiāulu e hāpai ana i ka hoʻohui a me ke kaulike.

Nīnau: Pehea ʻo Walmart e hoʻoikaika ai no ka maikaʻi?

A: Paipai ʻo Walmart i ka hoʻomaikaʻi mau ʻana ma o nā ana hana, nā papahana hoʻomaʻamaʻa, a me nā hana hoʻomohala limahana. Hoʻokomo pū ka ʻoihana i ka ʻenehana a me nā mea hou e hoʻonui ai i ka pono o ka hana a me ka ʻike mea kūʻai aku.

Nīnau: Pehea e hōʻoia ai ʻo Walmart i ka hana me ka pololei?

A: Loaʻa iā Walmart kahi papahana koʻikoʻi a me ka hoʻokō e pili ana i ka hoʻomaʻamaʻa, nā kulekele, a me nā mīkini hōʻike. Mālama pū ka hui i nā pilina paʻa me nā mea kuleana, hoʻolaha i ka ʻike maopopo, a mālama i nā hana ʻoihana kūpono.

I ka hopena, ʻo nā waiwai koʻikoʻi o Walmart o ka nānā ʻana i ka mea kūʻai aku, ka mahalo i nā kānaka, ka hoʻoikaika ʻana no ka maikaʻi, a me ka hana me ka pololei ke kumu o kāna moʻomeheu hui. Hoʻokumu kēia mau waiwai i nā hana a ka hui, alakaʻi i ka hoʻoholo ʻana, a kōkua i kona kūleʻa ma ke ʻano he alakaʻi kūʻai kūʻai honua.