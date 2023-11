He aha nā hōʻailona mua o ka shingle?

ʻO Shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, kahi maʻi maʻi e hoʻoulu ai i ka ʻeha ʻeha. Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi varicella-zoster, ka maʻi maʻi like e hoʻoulu ai i ka moa. Ma hope o ka ho'ōla ʻana o ke kanaka mai ka moa, hiki i ka maʻi maʻi ke moe i loko o ke kino a hoʻōla hou i nā makahiki ma hope, e alakaʻi ana i ka shingles. He mea koʻikoʻi ka ʻike ʻana i nā hōʻailona mua o ka shingles no ka hōʻoia koke ʻana a me ka mālama ʻana. Eia nā hōʻailona mua e nānā ai:

1. ʻO ke kani ʻana a i ʻole ke ʻano wela: ʻO ka hōʻailona mua o ka shingles he pinepine a ʻeha paha ma kahi kikoʻī o ke kino. Hiki ke hana kēia ma nā wahi a pau o ke kino akā pili pinepine i kekahi ʻaoʻao o ka lama a i ʻole ka maka. He ʻoluʻolu a koʻikoʻi paha ka manaʻo a hiki ke mau no kekahi mau lā.

2. ʻeha: Ke hele nei ka maʻi, hiki ke hoʻopili ʻia ka ʻeha a me ka ʻeha. Hiki ke ʻeha ka ʻeha mai ka maʻalahi a i ke koʻikoʻi a hiki ke mau a i ʻole ka manawa. Hōʻike pinepine ʻia ʻo ia ka ʻeha, ka pana ʻana, a i ʻole ke kī ʻana.

3. ʻAha: I loko o kekahi mau lā ma hope o nā hōʻailona mua, e ʻike pinepine ʻia kahi ʻōpala ma ka wahi i hoʻopilikia ʻia. ʻO ka ʻūhū he mau ʻōhū liʻiliʻi i piha i ka wai e like me ka maʻi maʻi moa. Hiki i kēia mau ʻōpuʻupuʻu ke ʻona a hiki ke haʻihaʻi, a lilo i ʻōpala.

4. Ka ʻulaʻula a me ka mumū: Hiki ke ʻulaʻula ka ʻili a puni ka ʻōpala. Hiki i kēia ke hoʻomāhana i ka wahi i ka hoʻopā ʻana.

5. ʻO ka naʻau i ka hoʻopā ʻana: Hiki i ka poʻe me ka shingles ke hoʻonui i ka naʻau a i ʻole ka ʻeha ke hoʻopā ʻia ka wahi i hoʻopili ʻia.

NPP:

Nīnau: Hiki paha i ka shingles ke lele?

A: ʻAe, hiki ke lele ka maʻi maʻi maʻi, akā i ka poʻe i loaʻa ʻole i ka maʻi maʻi moa a ʻaʻole i lapaʻau ʻia. Hiki ke hoʻokuʻu i ka maʻi maʻi i ka hoʻopili pololei ʻana me ka ʻūhū a i ʻole ka wai mai nā ʻōpala.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka shingles?

A: He ʻokoʻa ka lōʻihi o ka shingle mai kēlā me kēia kanaka. I ka nui o nā hihia, ʻo ka ʻūhū a me nā hōʻailona e pili ana e mau ana ma waena o ʻelua a ʻehā pule. Eia naʻe, hiki i kekahi poʻe ke loaʻa i ka ʻeha lōʻihi, i kapa ʻia ʻo postherpetic neuralgia, no nā mahina a i ʻole mau makahiki ma hope o ka hoʻōla ʻana o ka maʻi.

Nīnau: Aia kekahi lāʻau lapaʻau no ka maʻi shingles?

A: ʻOiai ʻaʻohe lāʻau lapaʻau no ka shingles, hiki i nā lāʻau antiviral ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka paʻakikī a me ka lōʻihi o ka maʻi. Hiki ke ʻōlelo ʻia nā lāʻau ʻeha, nā ʻaila topical, a me nā mea hoʻomaloʻo maloʻo e hoʻopau i ka ʻeha.

ʻO ka ʻike mua ʻana i nā hōʻailona o ka shingles he mea koʻikoʻi ia no ka hoʻoponopono lāʻau i ka manawa. Inā ʻike ʻoe i kekahi o nā hōʻailona i ʻōlelo ʻia ma luna nei, he mea nui e nīnau i ke kauka olakino no ka hōʻoia pololei a me ka mālama kūpono.