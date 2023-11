He aha ka poʻe i kapa ʻia ʻaʻole loaʻa iā COVID?

Ma waena o kahi maʻi maʻi honua, ua lilo ka huaʻōlelo "COVID-free" i mea maʻamau. E pili ana i ka poʻe i loaʻa ʻole i ka maʻi coronavirus, i kapa ʻia ʻo COVID-19. Ua hiki i kēia poʻe ke pale aku i ka maʻi a hoʻomau ʻole ʻia e ka maʻi maʻi i lele a puni ka honua, e hōʻeha ana i ka maʻi, ka make, a me ka haunaele ākea.

ʻO wai kēia poʻe COVID-free?

ʻO ka poʻe COVID-free ka poʻe i hoʻāʻo ʻole i ka maikaʻi no ka maʻi maʻi, ʻaʻole lākou i ʻike i nā hōʻailona e pili ana me COVID-19. Ua hahai maikaʻi lākou i nā alakaʻi olakino olakino, e like me ke komo ʻana i nā masks, ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hele ʻana i ka nohona, a me ka holoi pinepine ʻana i ko lākou mau lima. Ma ka mālama ʻana i kēia mau kaʻina, ua hōʻemi lākou i ko lākou pilikia o ka hoʻolaha ʻana a mālama i ko lākou kūlana COVID-free.

He aha nā pōmaikaʻi o ka loaʻa ʻole o COVID?

ʻO ka loaʻa ʻole o COVID me nā pono he nui. ʻO ka mea mua, ʻaʻole i loaʻa kēia poʻe i ka maʻi kino a me ka naʻau i hiki ke hoʻokau ʻia e ka maʻi. ʻAʻole lākou i ʻike i nā hōʻailona hoʻonāwaliwali, ka haukapila, a i ʻole nā ​​hoʻopiʻi lōʻihi e hoʻomanawanui ai kekahi mau maʻi COVID-19. Eia kekahi, ʻo ka COVID-free ʻo ia ka mea ʻaʻole lākou i hoʻolaha i ka maʻi i nā poʻe ʻē aʻe, e pale ana i kā lākou poʻe aloha a me ke kaiāulu ākea.

Hiki i ka poʻe COVID-free ke hoʻokuʻu i kā lākou kiaʻi?

ʻOiai he kūlana maikaʻi ka COVID-free, he mea nui ia i ka poʻe e hoʻomau i ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino. Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi ma nā wahi he nui o ka honua, a ke kū mai nei nā ʻano hou. ʻOiai inā ʻaʻole i loaʻa iā COVID-19 kekahi, hiki iā lākou ke hoʻopaʻa i ka maʻi i ka wā e hiki mai ana. No laila, he mea koʻikoʻi e noho makaʻala, e hoʻopaʻa ʻia i ka wā kūpono, a e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā alakaʻi hou mai nā luna olakino.

Panina

ʻO ka poʻe COVID-free ka poʻe i hiki ke pale aku i ka hoʻopaʻa ʻana i ka coronavirus a noho mau ka hōʻailona ʻole i ka wā maʻi maʻi. ʻOiai he mea hoʻokō maikaʻi kēia, pono e hoʻomanaʻo he mea hoʻoweliweli ka maʻi. Ma ka hoʻomau ʻana i ka mālama ʻana i nā kaʻina olakino olakino, hiki iā mākou ke hana pū i ka wā e hiki mai ana i hiki i nā mea āpau ke COVID-free.

NPP

Nīnau: He aha ka manaʻo o COVID-free?

A: ʻO ka COVID-free e pili ana i ka poʻe i hoʻāʻo ʻole i ka maikaʻi no COVID-19 a ʻaʻole i ʻike i nā hōʻailona pili i ka maʻi.

Nīnau: Pehea e hiki ai i kekahi ke lilo i COVID-free?

A: Ma ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino, e like me ka hoʻohana ʻana i nā masks, ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hele ʻana i ka nohona, a me ka holoi pinepine ʻana i nā lima, hiki i nā kānaka ke hōʻemi i ko lākou pilikia o ka hoʻolaha ʻana a noho ʻole COVID-free.

Nīnau: Hiki i ka poʻe COVID-free ke hoʻokuʻu i kā lākou kiaʻi?

A: ʻAʻole, he mea nui ia no ka poʻe COVID-free e hoʻomau i ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino, no ka mea e laha mau ana ka maʻi a ke puka mai nei nā ʻano hou. He mea koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ʻana a me ka ʻike ʻana i ka mālama ʻana i kahi kūlana COVID-free.