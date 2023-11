He aha nā hōʻailona Covid lōʻihi?

ʻO Long Covid, i kapa ʻia ʻo post-acute sequelae o ka maʻi SARS-CoV-2 (PASC), e pili ana i kahi kūlana e ʻike ai ka poʻe i nā hōʻailona hoʻomau a i ʻole nā ​​​​hōʻailona hou e ulu ana ma hope o ka hoʻōla ʻana mai ka manawa koʻikoʻi o Covid-19. ʻOiai ka nui o ka poʻe me Covid-19 e ola hou i loko o kekahi mau pule, ke hoʻomau nei kahi helu nui e ʻike i kahi ʻano o nā hōʻailona hiki ke mau no nā mahina. Hiki i kēia mau hōʻailona lōʻihi ke hoʻopilikia i ka maikaʻi o ke ola a me ka hana o kēlā me kēia lā.

Nā hōʻailona o Covid lōʻihi:

Hiki ke ʻokoʻa nā hōʻailona o ka lōʻihi Covid mai kēlā me kēia kanaka. ʻO kekahi mau hōʻailona maʻamau e pili ana i ka luhi nui, ka pōkole o ka hanu, ka ʻeha o ka umauma, ka ʻeha a me ka ʻiʻo, ka noe o ka lolo, ka paʻakikī o ka noʻonoʻo ʻana, ke kaumaha, ka hopohopo, a me nā pilikia hiamoe. ʻO nā hōʻailona ʻē aʻe i hōʻike ʻia ʻo ia ka puʻuwai palpitations, dizziness, headache, a me nā pilikia o ka ʻōpū. He mea nui e hoʻomaopopo i kēia mau hōʻailona hiki ke loli i ka ikaika a hiki ke hele a hele i ka manawa.

NPP:

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o nā hōʻailona Covid?

A: Hiki ke ʻokoʻa ka lōʻihi o nā hōʻailona Covid lōʻihi. Hiki i kekahi poʻe ke ʻike i nā hōʻailona no kekahi mau pule, a ʻo nā mea ʻē aʻe e loaʻa nā hōʻailona e mau ana no kekahi mau mahina a ʻoi aku paha.

Nīnau: ʻO wai ka pilikia e hoʻomohala i ka Covid lōʻihi?

A: Hiki i ka Long Covid ke hoʻopilikia i ka poʻe i loaʻa iā Covid-19, me ka ʻole o ka nui o ko lākou maʻi mua. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia nā haʻawina e ʻoi aku ka nui o ka poʻe i loaʻa i nā hōʻailona Covid-19 koʻikoʻi e hoʻomohala i ka lōʻihi o Covid.

Nīnau: Hiki i nā keiki ke hoʻomohala i ka Covid lōʻihi?

A: ʻAe, hiki i nā keiki ke hoʻomohala i ka Covid lōʻihi. ʻOiai ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā keiki i nā hōʻailona Covid-19 koʻikoʻi, ʻike paha kekahi i nā hōʻailona lōʻihi.

Nīnau: Aia kahi lāʻau no Covid lōʻihi?

A: I kēia manawa, ʻaʻohe lāʻau lapaʻau no Covid lōʻihi. Hoʻopili ka lapaʻau i ka mālama ʻana i nā hōʻailona pilikino a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi holoʻokoʻa ma o ke ʻano multidisciplinary, me ka hoʻōla kino, cognitive-behavioral therapy, a me nā lāʻau lapaʻau e hōʻoluʻolu i nā hōʻailona kikoʻī.

I ka hopena, ʻo Covid lōʻihi kahi kūlana kahi e ʻike ai ka poʻe i nā hōʻailona mau a i ʻole nā ​​​​hōʻailona hou ma hope o ka hoʻōla ʻana mai ka maʻi Covid-19. Hiki ke ʻokoʻa nā hōʻailona a hiki ke lōʻihi no nā pule, mahina, a ʻoi aku paha. He mea nui i nā mea mālama olakino a me nā mea noiʻi e hoʻomau i ke aʻo ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana iā Covid lōʻihi e hāʻawi i ka mālama kūpono a me ke kākoʻo no ka poʻe i hoʻopilikia ʻia.