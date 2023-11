He aha nā polokalamu e holo ana ma ke kua i kapa ʻia?

I ka honua o nā smartphones a me nā papa, ua lilo nā polokalamu i mea nui o ko mākou ola i kēlā me kēia lā. Mai nā kahua pāʻoihana kaiapili a hiki i nā mea hana huahana, me he mea lā he polokalamu no nā mea āpau. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka hopena o kēia mau polokalamu ke hoʻohana ʻole ʻoe iā lākou? ʻAe, hoʻomau lākou i ka holo ʻana ma hope, hana mālie i nā hana a hoʻopau i nā kumuwaiwai ʻōnaehana. Ua kapa ʻia kēia mau polokalamu he mau papa hana hope.

ʻO nā polokalamu background nā polokalamu e holo ana ma hope o nā hiʻohiʻona ma kāu kelepona, ʻoiai inā ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika ana ia mau mea. Hiki iā lākou ke hana i nā hana like ʻole, e like me ka hōʻano hou ʻana i kāu leka uila, ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā pānaehana kaiapili, a i ʻole ka nānā ʻana i kou wahi no nā kumu hoʻokele. ʻOiai he mea koʻikoʻi kekahi mau papa hana hope no ka holo mālie o kāu hāmeʻa, pono ʻole nā ​​​​mea ʻē aʻe a hiki ke hoʻokahe i kāu pākaukau a hoʻolohi paha i ka hana o kāu hāmeʻa.

NPP:

Nīnau: Pehea wau e ʻike ai i nā polokalamu e holo nei ma hope?

A: Ma ka hapa nui o nā smartphones, hiki iā ʻoe ke nānā i nā polokalamu e holo nei ma ke kua ma ke komo ʻana i nā hoʻonohonoho o ka hāmeʻa a i ʻole ka ʻāpana hoʻokele app. Ma laila, e ʻike ʻoe i kahi papa inoa o nā polokalamu āpau e holo nei ma kāu kelepona.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻōki i ka holo ʻana o nā polokalamu hope?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke kāpae lima i nā polokalamu kāʻei kua mai ka holo ʻana ma ka hapa nui o nā polokalamu. Ma ke komo ʻana i ka ʻāpana hoʻokele app, hiki iā ʻoe ke hoʻōki a hoʻopau paha i nā polokalamu kikoʻī āu e makemake ʻole ai e holo ma ke kua. Eia naʻe, e makaʻala no ka mea, ʻo ka hoʻōki ʻana i nā polokalamu ʻōnaehana koʻikoʻi hiki ke hoʻopilikia i ka hana o kāu hāmeʻa.

Nīnau: E hoʻopau anei nā polokalamu ʻaoʻao i ka pākaukau?

A: ʻAe, hiki i nā polokalamu hope ke hoʻopau i ka mana pākaukau, ʻoiai inā e hana ana lākou i nā hana koʻikoʻi e like me ka hoʻoiho ʻana i nā faila nui a i ʻole ka nānā mau ʻana i kou wahi. He hana maikaʻi ia e pani i nā polokalamu kāʻei kua pono ʻole e hoʻopololei i ke ola pākaukau o kāu kelepona.

Nīnau: Hiki anei i nā polokalamu kāʻei kua hoʻopili i ka hana o kaʻu mea hana?

A: ʻAe, ʻo ka loaʻa ʻana o ka nui o nā papa hana hope e holo ana i ka manawa like hiki ke hoʻolohi i ka hana o kāu hāmeʻa. ʻO kēia ke kumu e hoʻopau ai kēia mau polokalamu i nā kumuwaiwai ʻōnaehana e like me CPU a me RAM, hiki ke alakaʻi i ka palaualelo a me ka lag. Hiki ke kōkua i ka pani ʻana i nā polokalamu kāʻei kua pono ʻole e hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa o kāu hāmeʻa.

I ka hopena, ʻo nā papa hana hope nā papahana e hoʻomau nei e holo ma kāu kelepona ʻoiai ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika iā lākou. ʻOiai he mea koʻikoʻi kekahi no ka holo mālie o kāu kelepona, hiki i nā mea ʻē aʻe ke hoʻokahe i kāu pākaukau a hoʻolohi i ka hana. He mea nui ia e hoʻokele a pani i nā polokalamu kāʻei kua pono ʻole e hoʻokō i ka hana a me ke ola pākaukau o kāu kelepona.