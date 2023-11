He aha nā mea hoihoi 5 e pili ana iā Walmart?

ʻO Walmart, ka hale kūʻai nui loa o ka honua, he inoa hale ʻaʻole pono e hoʻolauna. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me nā ʻano huahana like ʻole, ua lilo ʻo Walmart i ʻāpana koʻikoʻi o ke ola o nā poʻe he nui. Eia nō naʻe, aia kekahi mau ʻike liʻiliʻi e pili ana i kēia pilikua hale kūʻai e kāhāhā paha iā ʻoe. Eia ʻelima mau mea hoihoi e pili ana iā Walmart:

1. Ka hiki ʻana o Walmart ma ka honua holoʻokoʻa: Ke hana nei ʻo Walmart ma 27 mau ʻāina ma ka honua holoʻokoʻa, e lilo ia i ʻoihana honua maoli. Mai ʻAmelika Hui Pū ʻIa a Brazil, Kina a hiki i United Kingdom, he kūlana koʻikoʻi ʻo Walmart ma nā mākeke like ʻole. Hāʻawi kāna mau hana honua i kona kūlana ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa ma ka honua, me ka ʻoi aku o 2.3 miliona mau hoa hana ma ka honua holoʻokoʻa.

2. Ka hopena Walmart: ʻO ka huaʻōlelo "Walmart effect" e pili ana i ka hopena o ka ʻoihana i nā ʻoihana kūloko ke komo ʻo ia i kahi mākeke hou. ʻOiai ʻo nā kumu kūʻai haʻahaʻa o Walmart e huki i nā mea kūʻai aku, hiki nō iā lākou ke hoʻokau i ke kaomi i nā ʻoihana liʻiliʻi, e alakaʻi ana i ka pani ʻana. Eia naʻe, hiki i ka hōʻea ʻana o ka hui ke hana i nā hana a hoʻoulu i ka ulu waiwai ma kekahi mau wahi.

3. Nā hana kaiapuni a Walmart: I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻoikaika nui ʻo Walmart e hōʻemi i kona wāwae kaiapuni. Manaʻo ka hui e hoʻoikaika ʻia e 100% ikehu hou, hana i ka ʻōpala ʻole, a kūʻai aku i nā huahana hoʻomau. Ua kūpaʻa pū ʻo Walmart i ka hōʻemi ʻana i nā hoʻokuʻu kinoea hoʻomehana honua i kāna mau hana a me ke kaulahao lako.

4. ʻO ke aloha aloha o Walmart: Ua kaulana ʻo Walmart no kāna mau hana aloha. Kākoʻo ka Walmart Foundation, ka lima aloha o ka hui, i nā kumu like ʻole, e like me ka hoʻomaha pōloli, ka pane pōʻino, a me ka hoʻonaʻauao. Ma 2020 wale nō, hāʻawi ʻo Walmart a me ka Walmart Foundation ma luna o $ 1.4 biliona i nā hui aloha honua.

5. Ka ulu ʻana o ka e-kālepa o Walmart: ʻOiai ʻike nui ʻia ʻo Walmart no kāna mau hale kūʻai brick-a-mortar, ua hoʻonui wikiwiki ʻia kāna ʻoihana e-commerce. I nā makahiki i hala iho nei, ua hana ka ʻoihana i nā hoʻopukapuka koʻikoʻi ma kāna kahua pūnaewele, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i kahi ākea o nā huahana no ka lawe ʻana i ka home a i ʻole ka lawe ʻana i ka hale kūʻai.

Nīnau: He aha ka mea kūʻai aku?

A: ʻO ka mea kūʻai aku he ʻoihana a i ʻole kanaka e kūʻai pololei ana i nā waiwai a i ʻole nā ​​​​lawelawe i nā mea kūʻai aku.

Nīnau: He aha ka hana philanthropic?

A: ʻO kahi hana aloha e pili ana i nā hana i hana ʻia e nā kānaka a i ʻole nā ​​hui e hāpai i ka pono o nā poʻe ʻē aʻe, maʻamau ma o nā hāʻawi manawaleʻa a i ʻole ke kākoʻo ʻana i nā kumu pilikanaka.

Nīnau: He aha ka e-commerce?

A: E-commerce, pōkole no ke kālepa uila, pili i ke kūʻai ʻana a kūʻai aku i nā waiwai a me nā lawelawe ma ka pūnaewele.

I ka hopena, ʻo Walmart i ka honua holoʻokoʻa, ʻo ka "Walmart effect," kāna mau hana kaiapuni, philanthropy, a me ka ulu ʻana o ka e-commerce he mau mea liʻiliʻi wale nō ia o nā mea hoihoi o kēia pilikua kūʻai. Ke hoʻomau nei ʻo Walmart i ka ulu ʻana a me ka hoʻololi ʻana i nā pono o nā mea kūʻai aku, e mau ana ia i mea ikaika i ka ʻoihana kūʻai.