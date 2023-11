He aha nā polokalamu e kāpae i nā polokalamu ʻē aʻe mai ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili?

I kēia au kikohoʻe, kahi i kiʻekiʻe loa ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili, ʻaʻole ia he mea maʻamau i kā mākou poʻe kelepona e ʻai i kā mākou ʻikepili kelepona makamae me ka ʻike ʻole. ʻO ka hoʻihoʻi hou ʻana o ka app background, ka hoʻopiʻi maʻalahi, a i ʻole nā ​​​​polokalamu pōloli i ka ʻikepili, hiki ke emi koke kā mākou mau hoʻolālā ʻikepili, e waiho ana iā mākou me nā pila nui a i ʻole ka wikiwiki o ka pūnaewele. ʻO ka mea pōmaikaʻi, aia nā polokalamu i hiki ke kōkua iā mākou e hoʻomalu i kā mākou hoʻohana ʻikepili a pale aku i nā polokalamu ʻē aʻe mai ka ʻai ʻana iā ia.

Ka wehewehe ʻana i nā huaʻōlelo:

- ʻIkepili: Ma ka pōʻaiapili o kēia ʻatikala, pili ka ʻikepili i ka nui o ka bandwidth pūnaewele i hoʻopau ʻia e nā polokalamu a me nā lawelawe ma kahi polokalamu kelepona.

- App: Pōkole no ka noi, he polokalamu polokalamu polokalamu i hoʻolālā ʻia e hana i nā hana kikoʻī a hāʻawi i nā lawelawe kikoʻī ma kahi polokalamu kelepona.

Nā mea hoʻopaʻa polokalamu:

ʻO kekahi ʻano o nā polokalamu e hiki ke kōkua iā mākou e hoʻokele i kā mākou hoʻohana ʻikepili ʻo ia nā mea poloka app. Hāʻawi kēia mau polokalamu i nā mea hoʻohana e koho koho a hoʻopaʻa i kekahi mau polokalamu mai ke komo ʻana i ka pūnaewele a i ʻole ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili ma hope. Ma ka hana ʻana pēlā, kōkua lākou i ka mālama ʻana i ka ʻikepili a pale i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili makemake ʻole. ʻO kekahi mau mea hoʻopaʻa polokalamu kaulana ʻo NetGuard, NoRoot Firewall, a me AdGuard.

Nā polokalamu mālama ʻikepili:

ʻO kekahi ʻano polokalamu e hiki ke kōkua i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili he mau polokalamu mālama ʻikepili. Ke hana nei kēia mau polokalamu ma ke kaomi ʻana i ka ʻikepili ma mua o ka hiki ʻana i kāu kelepona, e hōʻemi ana i ka nui o ka ʻikepili i koi ʻia e hoʻouka i nā ʻaoʻao pūnaewele, nā kiʻi, a me nā wikiō. Hiki iā lākou ke ālai i nā hoʻolaha, i kaulana no ka ʻai ʻana i ka ʻikepili. ʻO nā laʻana o nā polokalamu mālama ʻikepili e pili ana iā Opera Max, Google's Datally, a me Onavo Extend.

NPP:

Nīnau: Hoʻopau loa kēia mau polokalamu i nā polokalamu ʻē aʻe mai ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili?

A: ʻOiai hiki i kēia mau polokalamu ke hōʻemi nui i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili, ʻaʻole paha lākou e hoʻōki loa i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili. Pono paha kekahi mau kaʻina hana pae ʻōnaehana a me nā polokalamu koʻikoʻi ke komo i ka ʻikepili.

Nīnau: Hiki i kēia mau polokalamu ke ālai i nā polokalamu kikoʻī mai ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili ma nā polokalamu iOS?

A: Ma muli o nā hana palekana koʻikoʻi o Apple, ua kaupalena ka hana ʻana o nā mea blockers app a me nā polokalamu mālama data ma nā polokalamu iOS. Eia naʻe, hiki i kekahi mau polokalamu ke kōkua i ka nānā a mālama i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili.

Nīnau: He manuahi anei kēia mau polokalamu?

A: Hāʻawi ka nui o nā mea pale a me nā polokalamu mālama data i nā mana manuahi me nā hiʻohiʻona liʻiliʻi. Loaʻa pinepine nā mana premium me nā hiʻohiʻona hou no ka uku.

I ka hopena, inā ʻike ʻoe iā ʻoe iho e hakakā mau ana me nā polokalamu pōloli i ka ʻikepili, e noʻonoʻo e hoʻohana i nā mea poloka app a i ʻole nā ​​​​polokalamu mālama ʻikepili e hoʻihoʻi hou i ka mana ma luna o kāu hoʻohana ʻikepili. Hiki i kēia mau polokalamu ke kōkua iā ʻoe e mālama i ke kālā, e pale i ka nui o ka ʻikepili i manaʻo ʻole ʻia, a e hōʻoia i kahi ʻike mākaʻikaʻi kelepona paʻa.