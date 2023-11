He aha nā polokalamu e hiki ke hacked?

I kēia au kikohoʻe, kahi i lilo ai nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola, ʻo ka palekana o kā mākou ʻike pilikino ka mea nui loa. Me ka hoʻonui nui ʻana o nā polokalamu i loaʻa no ka hoʻoiho ʻana, he mea koʻikoʻi ia e ʻike i nā mea i pilikia loa i ka hacking. ʻOiai ʻaʻohe app i pale ʻole i nā hoʻoweliweli cyber, ʻoi aku ka maʻalahi o kekahi mau mea ma mua o nā mea ʻē aʻe.

ʻO nā mea e hoʻonui ai i ka likelika o ka hacked app:

1. Lula: ʻO nā polokalamu me kahi waihona mea hoʻohana nui nā pahuhopu ʻoi aku ka maikaʻi no nā hackers. Loaʻa pinepine nā polokalamu kaulana i ka ʻikepili koʻikoʻi o ka mea hoʻohana, e hoʻolilo iā lākou i mau pahuhopu nui no nā cybercriminals.

2. Nā pilikia palekana: ʻO nā polokalamu me nā ana palekana nāwaliwali a i ʻole nā ​​​​polokalamu kahiko e ʻoi aku paha ka hacked. Pono nā mea hoʻomohala e hōʻano hou i kā lākou mau polokalamu e hoʻopaʻa i nā nāwaliwali a pale i ka ʻikepili mea hoʻohana.

3. Nā polokalamu kālā: ʻOi aku ka maikaʻi o nā polokalamu panakō a me nā uku i nā hackers ma muli o ka hiki ke loaʻa kālā. Mālama kēia mau polokalamu i ka ʻike kālā koʻikoʻi, e hoʻolilo iā lākou i mau pahuhopu waiwai nui.

4. Nā polokalamu pāʻoihana kaiapili: Hoʻopili pinepine ʻia nā paepae pāʻoihana e ka poʻe hacker e ʻimi nei e loaʻa i ka ʻike pilikino, me nā leka uila, nā helu kelepona, a me ka ʻikepili wahi.

5. Nā hale kūʻai app ʻaoʻao ʻekolu: ʻAʻole hiki ke loaʻa nā polokalamu i hoʻoiho ʻia mai nā kumu kūhelu ʻole a i ʻole nā ​​hale kūʻai polokalamu ʻaoʻao ʻekolu e like me nā mea i loaʻa ma nā hale kūʻai app oihana. Hoʻonui kēia i ka hoʻoiho ʻana i kahi polokalamu i hoʻopaʻa ʻia.

NPP:

Nīnau: Pehea wau e pale ai iaʻu iho mai ka hacking app?

A: No ka pale ʻana iā ʻoe iho, e hoʻoiho wale i nā polokalamu mai nā kumu hilinaʻi, e hoʻomau i kāu mau polokalamu a hoʻohana i nā ʻōlelo huna ikaika a kū hoʻokahi no kēlā me kēia app.

Nīnau: Ua palekana anei nā polokalamu a pau ma nā hale kūʻai app kūhelu?

A: ʻOiai ua hoʻopaʻa ʻia nā mea palekana i nā hale kūʻai app manaʻo, ʻaʻohe app i pale ʻole i ka hacking. He mea nui ia e akahele a nānā i nā ʻae app ma mua o ka hoʻoiho ʻana.

Nīnau: Hiki i nā mea hoʻomohala polokalamu ke pale i ka hacking?

A: Hiki i nā mea hoʻomohala ke hoʻokō i nā hana palekana paʻa, nā mea hou maʻamau, a me nā ʻenehana hoʻopunipuni e hōʻemi i ka pilikia o ka hacking. Eia naʻe, ʻaʻole hiki iā lākou ke hōʻoia i ka palekana piha.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻohe polokalamu i palekana loa mai ka hacking, hoʻonui kekahi mau mea i ka manaʻo o kahi app e ʻimi ʻia. ʻO ka kaulana, nā nāwaliwali palekana, nā polokalamu kālā a me ka pilikanaka, a me nā hale kūʻai polokalamu ʻaoʻao ʻekolu e kōkua i ka pilikia. He mea koʻikoʻi ia no nā mea hoʻohana a me nā mea hoʻomohala e noho makaʻala a mālama i nā mea e pono ai e pale i ka ʻike pilikino mai ka hāʻule ʻana i nā lima hewa.