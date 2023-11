He aha nā ʻae App e pono iaʻu ke hoʻopau?

I kēia au kikohoʻe, ua lilo nā polokalamu kelepona i mea nui o ko kākou ola. Mai nā pūnaewele media a hiki i nā mea hana huahana, hilinaʻi mākou i kēia mau polokalamu no nā kumu like ʻole. Eia naʻe, koi ka nui o kēia mau polokalamu i kekahi mau ʻae e komo i kā mākou ʻikepili pilikino, hiki ke hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka pilikino a me ka palekana. No laila, he aha nā ʻae app pono ʻoe e hoʻopau no ka pale ʻana i kāu ʻike? E ʻike kākou.

Loaʻa Wahi: ʻO kekahi o nā ʻae maʻamau i noi ʻia e nā polokalamu ke komo i kou wahi. ʻOiai makemake maoli kekahi mau polokalamu i kēia ʻike no kā lākou hana, hiki i nā mea ʻē aʻe ke hoʻohana iā ia no ka hoʻolaha ʻana a i ʻole ka ʻimi ʻikepili. No ka pale ʻana i kou pilikino, e noʻonoʻo e hoʻopau i ke komo wahi no nā polokalamu pono ʻole, e like me nā pāʻani a i ʻole nā ​​​​app weather.

Loaʻa i ka microphone a me ka pahupaʻikiʻi: ʻO ka hāʻawi ʻana i ka microphone a me ka pahupaʻikiʻi i nā polokalamu hiki ke pilikia, no ka mea hiki iā lākou ke hoʻopaʻa i ka leo a me ke wikiō me ka ʻole o kou ʻike. Inā ʻaʻole pono ia no ka manaʻo o ka app, pono e hoʻopau i kēia mau ʻae e pale aku i ka hoʻohana hewa ʻana i kāu ʻikepili pilikino.

Nā Hoʻokaʻaʻike a me ka Loaʻa ʻana i ka Log Call: Ke noi aku nei kekahi mau polokalamu i ke komo ʻana i kāu mau mea hoʻokaʻaʻike a me nā leka kelepona, hiki ke lilo i mea pilikino. Inā ʻaʻole makemake ka app i kēia ʻike e hana pono, pono e hoʻopau i kēia mau ʻae e pale i ka pilikino o kāu mau hoapili a pale i ka hoʻohana ʻole ʻia o kāu mōʻaukala kelepona.

NPP:

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻokele i nā ʻae app ma kaʻu atamai?

A: Ma nā polokalamu Android, e hele i ka Settings > Apps > [App Name] > Nā ʻae. Ma nā polokalamu iOS, e hele i ka Settings> Privacy> [App Name] e hoʻokele i nā ʻae.

Nīnau: E pili ana anei ka hoʻopau ʻana i kekahi mau ʻae app i ka hana o ka app?

A: I kekahi mau hihia, hiki i ka hoʻopau ʻana i kekahi mau ʻae ke kaupalena i ka hana o ka app. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi ia e hoʻokahua i kāu pilikino a hāʻawi wale i nā ʻae e pono ai ka hana pono o ka app.

Nīnau: Aia kekahi mau mea hana e kōkua ai i ka hoʻokele ʻana i nā ʻae app?

A: ʻAe, aia kekahi mau polokalamu pili i ka pilikino i hiki ke kōkua iā ʻoe e hoʻokele a hoʻokele i nā ʻae app me ka ʻoi aku ka maikaʻi. Hāʻawi kēia mau polokalamu i nā ʻāpana palekana hou aʻe a ʻae iā ʻoe e hana i nā ʻae no kēlā me kēia app.

I ka hopena, ʻo ka noʻonoʻo ʻana i nā ʻae app āu e hāʻawi ai hiki ke hoʻonui nui i kou pilikino a me ka palekana. Ma ka hoʻopau ʻana i nā ʻae pono ʻole, hiki iā ʻoe ke pale i kāu ʻikepili pilikino mai ka hoʻohana hewa ʻana. E hoʻomanaʻo i ka nānā mau ʻana a me ka hoʻokele ʻana i nā ʻae app e hōʻoia i ka paʻa mau ʻana o kāu pilikino i ka honua kikohoʻe.