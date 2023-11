He aha ka polokalamu e pepehi ana i kaʻu pākaukau iPhone?

I kēia mau makahiki kikohoʻe, ua lilo nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola. Inā no ke kamaʻilio, ʻoliʻoli, a i ʻole ka huahana, hilinaʻi nui mākou i kēia mau mea hana. Eia nō naʻe, ʻo kahi mea hoʻonāukiuki maʻamau a nā mea hoʻohana iPhone he nui ke kahe wikiwiki. Inā ʻike ʻoe iā ʻoe iho e ʻimi mau ana i kahi charger a i ʻole ke kaumaha me ke ola pākaukau o kāu iPhone, e noʻonoʻo paha ʻoe, "He aha ka app e pepehi nei i kaʻu pākaukau iPhone?"

Ka ike ana i ka mea hewa

ʻO ka hoʻoholo ʻana i ka app e hoʻokahe ana i ka pākaukau o kāu iPhone he hana paʻakikī. Eia nō naʻe, aia kekahi mau ʻanuʻu hiki iā ʻoe ke hana e ʻike i ka mea hewa. ʻO ka mea mua, e hoʻokele i kāu iPhone a koho i ka "Battery." Maanei, e ʻike ʻoe i kahi papa inoa o nā polokalamu a me kā lākou mau pākēneka hoʻohana pākahi. ʻO ka app ma ka piko o ka papa inoa ʻo ia ka mea e hoʻohana i ka mana nui loa.

Nā polokalamu hoʻopau pākaukau maʻamau

Ua kaulana kekahi mau polokalamu no ka hoʻoheheʻe ʻana i nā pihi iPhone. ʻO nā polokalamu media kaiapili, e like me Facebook, Instagram, a me Snapchat, aia ma ka piko o ka papa inoa. Hoʻomaʻamaʻa mau kēia mau polokalamu i ka ʻike ma hope, me ka hoʻohana ʻana i ka mana pākaukau nui. Pēlā nō, hiki i nā wikiō streaming wikiō e like me Netflix a me YouTube ke lilo i mau mea kūʻai pākaukau koʻikoʻi ma muli o ka ʻikepili kiʻekiʻe a me nā koi hoʻoili.

Nīnau: He aha ka hōʻano hou o ka app background?

A: ʻO ka hoʻihoʻi hou ʻana o ka background app he hiʻohiʻona e hiki ai i nā polokalamu ke hoʻohou i kā lākou ʻike ma ke kua ʻoiai ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika iā lākou. ʻOiai hiki ke maʻalahi kēia hiʻohiʻona, hiki iā ia ke hoʻokahe i kāu pākaukau.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻemi i ka pau ʻana o ka pākaukau?

A: No ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka wai pākaukau, hiki iā ʻoe ke hoʻopau i ka hōʻano hou ʻana o ka app background no nā polokalamu kikoʻī, hoʻoponopono i ka ʻōlinolino o ka pale, hiki i ke ʻano mana haʻahaʻa, a pani i nā polokalamu pono ʻole e holo ana ma ke kua.

Nīnau: Aia kekahi mau polokalamu hoʻopakele pākaukau i loaʻa?

A: ʻOiai he nui nā polokalamu mālama pākaukau i loaʻa ma ka App Store, hiki ke nīnau pinepine ʻia ko lākou pono. Manaʻo ʻia e hilinaʻi i nā hiʻohiʻona iPhone i kūkulu ʻia a me nā hoʻoponopono lima e hoʻomaikaʻi i ke ola pākaukau.

I ka hopena, ʻo ka ʻike ʻana i ka app e hoʻokahe ana i ka pākaukau o kāu iPhone he hana koʻikoʻi i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāna hana holoʻokoʻa. Ma ka nānā ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau, ka hoʻopau ʻana i nā hiʻohiʻona pono ʻole, a me ka hana ʻana i nā hoʻoponopono lima, hiki iā ʻoe ke hoʻolōʻihi i ke ola pākaukau o kāu iPhone a hauʻoli i kahi ʻike kelepona paʻa ʻole.