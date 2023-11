I ka makahiki hea ka manuahi o ka lāʻau koʻokoʻo shingles?

I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻonui nui ʻia ka nānā ʻana i ka pale ʻana i nā maʻi ma o ka hoʻopaʻa ʻana. ʻO kekahi o ia lāʻau lapaʻau i loaʻa i ka nānā ʻana ʻo ia ka maʻi shingles. ʻO Shingles, ka mea i kapa ʻia ʻo herpes zoster, he ʻeha ʻeha i hoʻokumu ʻia e ka maʻi varicella-zoster, ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. ʻO ke kano he ala maikaʻi ia e hōʻemi ai i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i nā maʻi shingle a me nā pilikia. Akā, ʻehia makahiki ka loaʻa ʻole o ka maʻi shingles?

Nīnau: He aha ka lāʻau lapaʻau shingles?

A: ʻO ka lāʻau lapaʻau he mea pale e kōkua i ka pale ʻana mai ka ulu ʻana o nā maʻi maʻi. Loaʻa iā ia kahi ʻano nāwaliwali o ka maʻi varicella-zoster, kahi e hoʻoulu ai i ka ʻōnaehana pale e hana i nā antibodies e hakakā i ka maʻi.

Nīnau: ʻO wai ka mea kūpono no ka lāʻau lapaʻau shingles?

A: Ma ka hapanui o nā ʻāina, ua ʻōlelo ʻia ka lāʻau lapaʻau shingles no nā poʻe ma mua o 50 makahiki. Eia nō naʻe, ʻokoʻa paha ka ʻae ʻia ma muli o nā kuhikuhi kikoʻī i hoʻonohonoho ʻia e nā luna olakino o kēlā me kēia ʻāina.

Nīnau: ʻAʻole manuahi ka lāʻau maʻi shingles?

A: Hiki ke ʻokoʻa ka loaʻa a me ke kumukūʻai o ka lāʻau lapaʻau ma muli o ka ʻāina a me kāna ʻōnaehana olakino. I kekahi mau ʻāina, hiki ke hāʻawi ʻia ka lāʻau lapaʻau me ka uku ʻole i kekahi mau makahiki ma ke ʻano he ʻāpana o ka papahana kaʻi āpau. Eia nō naʻe, i nā hihia ʻē aʻe, pono paha nā kānaka e uku no ka lāʻau lapaʻau a i uhi ʻia e kā lākou ʻinikua olakino.

Nīnau: No ke aha i ʻōlelo ʻia ai ka lāʻau lapaʻau shingles no ka poʻe ʻelemakule?

A: Piʻi ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ka maʻi maʻi maʻi me ka makahiki, ʻoi aku ka nui ma hope o ka makahiki 50. ʻOi aku ka nui o ka poʻe ʻelemakule e ʻike i nā hōʻailona koʻikoʻi a me nā pilikia mai ka shingles, e like me ka postherpetic neuralgia, kahi e hōʻeha mau ai. Kōkua ka lāʻau lapaʻau e hōʻemi i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i nā maʻi maʻi a me nā pilikia e pili ana.

He mea nui e kūkākūkā me nā limahana mālama ola a i ʻole nā ​​luna olakino kūloko e hoʻoholo i nā kuhikuhi kikoʻī a me ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau shingles ma kou wahi. Hiki iā lākou ke hāʻawi i ka ʻike pololei e pili ana i ka pono, ke kumukūʻai, a me nā koi ʻē aʻe no ka loaʻa ʻana o ke kano. E hoʻomanaʻo, ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana ma mua o ka mālama ʻana, a ʻo ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau e hiki ke hōʻemi nui i ka pilikia o kēia maʻi ʻeha.