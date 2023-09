ʻIke Hou: Nā ʻōlelo aʻoaʻo o ke ola ma Exoplanet 120 mau makahiki māmā

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema e hoʻohana ana i ka James Webb Space Telescope i kahi mole i kapa ʻia ʻo dimethyl sulfide (DMS) i ka lewa o kahi exoplanet i kapa ʻia ʻo K2-18 b. ʻOiai ua hana mua ʻia ʻo DMS e ka phytoplankton ma ka Honua, ʻo kona hele ʻana ma kēia honua mamao e hōʻike ana i ka hiki ke ola. ʻO ka telescope, i hoʻohana ʻia e NASA a me nā keʻena lewa ʻEulopa a me Kanada, nānā i ka exoplanet ma ka constellation Leo, aneane ʻeiwa ka nui o ka honua. Ma waho aʻe o DMS, ua loaʻa i ka noiʻi ka nui o nā molekala kalapona e like me ka methane a me ka carbon dioxide.

Kākoʻo kēia ʻike i ke kumumanaʻo ʻo K2-18 b he honua Hycean, kahi ʻano exoplanet i manaʻoʻiʻo ʻia he lewa hauwaiwai wai e kau ana ma luna o ka moana. Ua wehewehe ʻo Astronomer Nikku Madhusudhan mai ke Kulanui o Cambridge he ʻokoʻa ka DMS i ka Honua a ua wānana ʻia ʻo ia he biosignature maikaʻi no nā exoplanets noho.

Eia nō naʻe, ʻo ka poʻe ʻepekema i komo i ka noiʻi e akahele i nā mea hōʻike e kākoʻo ana i ka hiki ʻana o DMS ma K2-18 b he mea mua a pono e hōʻoia hou. E alakaʻi ʻia nā nānā ʻana me ka James Webb Space Telescope e hōʻoia i kēia mau ʻike.

ʻO ke ʻano i hoʻohana ʻia e ka hui noiʻi i kapa ʻia ʻo transmission spectroscopy. Hoʻopili kēia ʻenehana i ka nānā ʻana i ka mālamalama o kahi hōkū i kona hele ʻana i ka lewa o kahi exoplanet. Ma ka nānā ʻana i nā lōʻihi hawewe o ka mālamalama i hoʻopaʻa ʻia e nā molekala i ka lewa, hiki i ka poʻe astronomers ke hoʻoholo i ke ʻano molekala o ka exoplanet.

Hōʻike kēia haʻawina i ka manawa mua i ʻike ʻia ai ka methane a me nā hydrocarbons i ka lewa o kahi exoplanet me ka hoʻohana ʻana i ka spectroscopy transmission. ʻO ka loaʻa ʻole o nā molekole e like me ka amonia a me ka carbon monoxide, i hui pū ʻia me ka noho ʻana o ka methane a me ka carbon dioxide, e hōʻike ana i ka hiki ʻana o kahi moana ma lalo o ka ʻili o K2-18 b.

K2-18 b ho'opuni i kekahi hōkū dwarf malū ma ka wahi noho, kahi e hiki ai ka wai wai ma ka ili o ka honua. Eia naʻe, ʻaʻole ʻike ʻia ka mahana o ka wai a me ka noho ʻana o ka honua. Pono nā ʻike hou aʻe e hoʻokumu i nā kūlana e pono ai ke ola ma kēia exoplanet mamao.

Source: University of Cambridge, The Astrophysical Journal Letters